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Право
Маша Цепелева

В Госдуму внесли законопроект об обязанности онлайн-кинотеатров транслировать 20 российских каналов Статьи редакции

Принятие законопроекта в таком виде создаёт угрозу монополии на рынке вещания, считают представители стриминговых сервисов.

44 44 комментария
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4 июня Ассоциация интернет-видео, которая объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Start, Amediateka и телеком-оператора «Триколор» отправила письмо главе комитета по информационной политике Александру Хинштейну с просьбой смягчить законопроект о трансляции контента телеканалов в интернете, сообщают «Ведомости».

В законопроекте разработана система онлайн-трансляции телеканалов:

  • Роскомнадзор должен выбрать уполномоченную организацию, которая будет отвечать за трансляцию 20 обязательных каналов на стримингах. Доля иностранного участия в операторе не может превышать 20%, также должны быть договоры с большинством каналов.
  • Площадки должны транслировать контент телеканалов только через уполномоченную организацию.
  • На организацию не будут распространяться антимонопольные ограничения.

О планах стать уполномоченной организацией заявляли «Витрина ТВ» (её совладельцы — «Первый канал», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Газпром-Медиа»») и «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).

Ко второму чтению депутаты подготовили поправки:

  • Транслировать 20 каналов в интернете обязаны только аудиовизуальные сервисы, которые определил Роскомнадзор. В списке — больше 20 сервисов с аудиторией более 100 тысяч в стуки, например: ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск», «Смотрим», «Триколор кино и ТВ онлайн» и другие.
  • Использование плеера единой платформы не обязательно, если у владельца сервиса есть исключительные права на своё ПО и оно соответствует требованиям Роскомнадзора.
  • Роскомнадзор создаст специальную комиссию для определения требований к плееру и выбора уполномоченной организации к 1 октября 2021 года. Организацию выберут на пять лет.
  • Видеосервисы обязаны обеспечить трансляцию каналов без заключения договоров и без платы. Площадки не смогут вносить изменения в контент телеканалов. Уполномоченная организация обязана за этим следить.

В списке обязательных для трансляции каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Ассоциация интернет-видео предлагает исключить из законопроекта:

  • Пункт о том, что на уполномоченную организацию не будут действовать нормы антимонопольного законодательства, чтобы исключить риск создания монополии на вещание.
  • Запрет для площадок предоставлять доступ к каналам третьим лицам, потому что так стриминги не смогут использовать свой плеер на других сайтах в рамках партнёрства.
  • Убрать пункт об исключительных правах на плеер для трансляции.

Законопроект рассмотрят депутаты Госдумы во втором чтении 8 июня.

#новость #законы

44 44 комментария
4
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Дмитрий

23

Ещё нужен закон, который запрещает гражданам выключать телевизор. Все по Оруэллу

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Родион Галанев

Дмитрий
3

Блокировать переключение вкладок и закрытие браузера при обязательном просмотре официальных новостей, отводить взгляд от экрана и затыкать уши.

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Shlomo Goldenberg

Дмитрий
0

У большинства граждан он и так включен чуть ли не круглые сутки 

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Родион Галанев

Shlomo
4

У тех, у кого они остались, возможно

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Evil Pechenka

Родион
3

Вообще-то люди там кино смотрят, айфончики как-то маловаты для этого.

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Родион Галанев

Evil
–2

Я же не говорю, что их не осталось. Мне же лично хватает экрана компа и планшета. Все дело в угловом размере, а не в диагонали экрана.

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Evil Pechenka

Родион
2

У Вас нет телевизора 70'', иначе бы такое в голову не приходило. 😂

Кино надо смотреть на диванчике, чтобы телек в пол-стены, а все эти ноутбучики в 20 сантиметрах от носа — это не совсем то.

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Родион Галанев

Evil
1

Я понимаю про "болие лудше", но мне хватает моего воображения, чтобы смотреть на небольших экранах. Да и блокбастеры я почти не смотрю, где все эти яркие киношные спецэффекты смотрятся выигрышнее на крупных экранах. Артхаус и кино 70-х нормально воспринимается и с планшета.

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Путачок

Родион
0

Хороший повод будет его продать

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Родион Галанев

Путачок
0

Кто его купит в таком случае?! Это как троянца себе на комп посадить и заплатить за это.

Ответить

Антон Штадлер

Родион
0

Не все себе могут позволить хороший проектор и не всем удобно смотреть кино или спорт в очке телефона или планшета

Ответить

Павел

Антон
0

Ну так то норм телик раза в 2-3 дороже проектора домашнего, это если топовые диагонали не рассматривать там в 10. 

Ответить

Павел

Павел
0

Хорошие проекторы именно для просмотра фильмов начинаются от 5-6 тысяч евро, что намного дороже даже хорошего телевизора.

Ответить

Павел

Павел
0

Эм, да ладно https://store.sony.ru/product/televizor-sony-kd-77ag9-316266/

Ответить

Павел

Павел
0

Ну да https://m.market.yandex.ru/product--proektor-jvc-dla-n7b/214768420

Если смотреть модели с лазерными диодами, то ещё дороже.

Ответить

Антон Штадлер

Павел
0

Что за телик стоит дороже в 2-3 раза 4К лазерного проектора?

Ответить

Павел

Антон
0

https://store.sony.ru/product/xr-85z9j-317636/

Ответить

Родион Галанев

17

Следующий закон: вставлять самые важные новостные сюжеты федеральных каналов в просмотры фильмов, без возможности перемотки.

Ответить

Святослав Гусев

8

Я так понимаю площадки ещё должны будут платить телеканалам за то что используют их контент для трансляций?

Ответить

Путачок

Святослав
4

Ахахах, вам надо срочно в депутаты 

Ответить

Павел

7

Хороша попытка зомбоящик, но нет. 
А вообще показательная логика, они, видимо, думают, что Россию 1 не смотрят потому как этого канала нет у стримингов, в не потому, что это испражнение сифиличной крысы вскормленной в 50 лет не чищенном отхожем месте общественного пользования. Оценочное суждение. 

Ответить

Soviet Pooh

Павел
0

В смысле нет? Сейчас закон примут и да

Ответить

Павел

Soviet
0

Это да, благо с технологиями хреново, а то бы в обязаловке телекраны, пятиминутки ненависти и прочие министерства правды. 

Ответить

Asder Jonson

Павел
0

ещё стороны

Ответить

Alexandre Svergoun

Павел
0

Не оценочное суждение а отличная аналогия. 

Ответить

Родион Галанев

2

"Вам же не сложно, да?"

Ответить

Путачок

Родион
5

Вроде там мужики не жадные

Ответить

Pavel B

3

Антимонопольная служба России это уже звучит как анекдот

Ответить

Промежуточный Артем

1

А когда старт программы "телевизор - каждой семье!"?

Ответить

Откровенный бинокль

1

Трибунал-то над ними будет, надеюсь?

Ответить

Maksat Atayev

1

то есть в Окко будет Матч! ТВ ?) 😂😂😂

Ответить

Evgeny Soulmatix

0

Совпадение? Не думаю...

Ответить

Путачок

0

Ничего не понятно. Это что-то типа бесплатной социальной рекламы?

Ответить

Родион Галанев

Путачок
0

Уже не рекламу, а целиком сетку вещания. "Давай поженимся", "Доброе утро", "Новости" и т.д.

Ответить

Nikolay Isaev

0

Все ради нас

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Кто то из паралельной вселенной

0

надеюсь, с возможностью перемотки эфира назад. дома есть приставка ростелекома, а на телефоне ровно ничего
раньше был Megogo, но у них отобрали права.

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Платон Останин

0

Когда прочитал первый раз, подумал что Панорама

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Погибший ГОСТ

0

Уж не знаю, с какой ещё стороны это говно в уши вливать 

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Asder Jonson

Погибший
0

ещё стороны

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Soviet Pooh

0

Они и сюда лезут, епт

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Комментарий удален

Alexander Romanov

0

Ура теперь можно будет не гуглить трансляции матчей, оскары или новогодние обращения через браузер смарт-тв

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Марина Ковель

0

Депутаты также считают необходимым запретить использовать онлайн-кинотеатры в целях совершения уголовно наказуемых деяний; для разглашения сведений, составляющих гостайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию и иной запрещенной в РФ информации.

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Asder Jonson

0

переключение вкладок и закрытие

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Asder Jonson

0

просмотре официальных 

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