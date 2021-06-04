Принятие законопроекта в таком виде создаёт угрозу монополии на рынке вещания, считают представители стриминговых сервисов.

4 июня Ассоциация интернет-видео, которая объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Start, Amediateka и телеком-оператора «Триколор» отправила письмо главе комитета по информационной политике Александру Хинштейну с просьбой смягчить законопроект о трансляции контента телеканалов в интернете, сообщают «Ведомости».