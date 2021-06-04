В Госдуму внесли законопроект об обязанности онлайн-кинотеатров транслировать 20 российских каналов Статьи редакции
Принятие законопроекта в таком виде создаёт угрозу монополии на рынке вещания, считают представители стриминговых сервисов.
4 июня Ассоциация интернет-видео, которая объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Start, Amediateka и телеком-оператора «Триколор» отправила письмо главе комитета по информационной политике Александру Хинштейну с просьбой смягчить законопроект о трансляции контента телеканалов в интернете, сообщают «Ведомости».
В законопроекте разработана система онлайн-трансляции телеканалов:
- Роскомнадзор должен выбрать уполномоченную организацию, которая будет отвечать за трансляцию 20 обязательных каналов на стримингах. Доля иностранного участия в операторе не может превышать 20%, также должны быть договоры с большинством каналов.
- Площадки должны транслировать контент телеканалов только через уполномоченную организацию.
- На организацию не будут распространяться антимонопольные ограничения.
О планах стать уполномоченной организацией заявляли «Витрина ТВ» (её совладельцы — «Первый канал», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Газпром-Медиа»») и «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (оператор эфирной теле- и радиопередающей сети страны).
Ко второму чтению депутаты подготовили поправки:
- Транслировать 20 каналов в интернете обязаны только аудиовизуальные сервисы, которые определил Роскомнадзор. В списке — больше 20 сервисов с аудиторией более 100 тысяч в стуки, например: ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, Start, Amediateka, «Кинопоиск», «Смотрим», «Триколор кино и ТВ онлайн» и другие.
- Использование плеера единой платформы не обязательно, если у владельца сервиса есть исключительные права на своё ПО и оно соответствует требованиям Роскомнадзора.
- Роскомнадзор создаст специальную комиссию для определения требований к плееру и выбора уполномоченной организации к 1 октября 2021 года. Организацию выберут на пять лет.
- Видеосервисы обязаны обеспечить трансляцию каналов без заключения договоров и без платы. Площадки не смогут вносить изменения в контент телеканалов. Уполномоченная организация обязана за этим следить.
В списке обязательных для трансляции каналов: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
Ассоциация интернет-видео предлагает исключить из законопроекта:
- Пункт о том, что на уполномоченную организацию не будут действовать нормы антимонопольного законодательства, чтобы исключить риск создания монополии на вещание.
- Запрет для площадок предоставлять доступ к каналам третьим лицам, потому что так стриминги не смогут использовать свой плеер на других сайтах в рамках партнёрства.
- Убрать пункт об исключительных правах на плеер для трансляции.
Законопроект рассмотрят депутаты Госдумы во втором чтении 8 июня.
Ещё нужен закон, который запрещает гражданам выключать телевизор. Все по Оруэллу
Блокировать переключение вкладок и закрытие браузера при обязательном просмотре официальных новостей, отводить взгляд от экрана и затыкать уши.
У большинства граждан он и так включен чуть ли не круглые сутки
У тех, у кого они остались, возможно
Вообще-то люди там кино смотрят, айфончики как-то маловаты для этого.
Я же не говорю, что их не осталось. Мне же лично хватает экрана компа и планшета. Все дело в угловом размере, а не в диагонали экрана.
У Вас нет телевизора 70'', иначе бы такое в голову не приходило. 😂
Кино надо смотреть на диванчике, чтобы телек в пол-стены, а все эти ноутбучики в 20 сантиметрах от носа — это не совсем то.
Я понимаю про "болие лудше", но мне хватает моего воображения, чтобы смотреть на небольших экранах. Да и блокбастеры я почти не смотрю, где все эти яркие киношные спецэффекты смотрятся выигрышнее на крупных экранах. Артхаус и кино 70-х нормально воспринимается и с планшета.
Кто его купит в таком случае?! Это как троянца себе на комп посадить и заплатить за это.
Не все себе могут позволить хороший проектор и не всем удобно смотреть кино или спорт в очке телефона или планшета
Ну да https://m.market.yandex.ru/product--proektor-jvc-dla-n7b/214768420
Если смотреть модели с лазерными диодами, то ещё дороже.
Что за телик стоит дороже в 2-3 раза 4К лазерного проектора?
Следующий закон: вставлять самые важные новостные сюжеты федеральных каналов в просмотры фильмов, без возможности перемотки.
Я так понимаю площадки ещё должны будут платить телеканалам за то что используют их контент для трансляций?
Хороша попытка зомбоящик, но нет.
А вообще показательная логика, они, видимо, думают, что Россию 1 не смотрят потому как этого канала нет у стримингов, в не потому, что это испражнение сифиличной крысы вскормленной в 50 лет не чищенном отхожем месте общественного пользования. Оценочное суждение.
В смысле нет? Сейчас закон примут и да
"Вам же не сложно, да?"
Ничего не понятно. Это что-то типа бесплатной социальной рекламы?
Уже не рекламу, а целиком сетку вещания. "Давай поженимся", "Доброе утро", "Новости" и т.д.
надеюсь, с возможностью перемотки эфира назад. дома есть приставка ростелекома, а на телефоне ровно ничего
раньше был Megogo, но у них отобрали права.
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Ура теперь можно будет не гуглить трансляции матчей, оскары или новогодние обращения через браузер смарт-тв
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Депутаты также считают необходимым запретить использовать онлайн-кинотеатры в целях совершения уголовно наказуемых деяний; для разглашения сведений, составляющих гостайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию и иной запрещенной в РФ информации.
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