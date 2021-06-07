Google оштрафовали на €220 млн во Франции за продвижение собственных сервисов в сфере интернет-рекламы Статьи редакции
Это первое решение, которое ограничивает монополию в рекламных аукционах, заявил регулятор.
Google признала продвижение собственных сервисов в ущерб остальным и изменит алгоритм работы, следует из решения на сайте Управления по конкуренции Франции.
Жалобу о недобросовестной конкуренции подали французские медиаплатформы News Corp, Le Figaro1 и Rossel La Voix. В результатах проверки указано, что Google Ad Manager предлагал размещать рекламные объявления через собственный сервис Google DFP (позволяет продавать рекламные места на сайтах и в приложениях) и платформы Google Ad Exchange (организует аукционы на рекламные места).
Это ущемляло права конкурентов — французских сервисов, предлагающих такие же услуги. «Среди них группа печатных изданий, которая была инициатором обращения в Управление. Их экономическая модель также сильно пострадала после снижения продаж подписок и падения доходов от рекламы. Компания, занимающая доминирующее положение (Google), несет особую ответственность за честную конкуренцию», — уточнили в Управлении.
Представители Google не отрицали, что хотели получить выгоду. Теперь они обязаны наладить интеграцию Google Ad Manager со сторонними рекламными сервисами.
Новые санкции и обязательства позволят восстановить равные условия для всех игроков на рынке и помогут издателям максимально использовать свое рекламное пространство, считают в Управлении.
- В 2019 году власти Франции обязали Google выплатить штраф в €150 млн за «непрозрачные и трудные для понимания правила работы» системы размещения рекламы в поисковой системе.
Управления по конкуренции здорового человека.
Яндекс не развивается как поисковик и платформа контекста в мировом масштабе отчасти потому что с прохиндейскими методами работы получал бы штрафы от реально объективно работающих судов и регуляторов чуть ли не ежедневно.
Яндекс не развивается как поисковик и платформа контекста в мировом масштабе отчасти потому что
Сколько успешных поисковиков на мировом рынке за последние 10 лет которые смогли откусить кусок у гугла?
Сколько сервисов доставки еды, такси, маркетплейсов, копипаст сайтов объявлений недвижимости запустил Google выдавливая с рынка малый и средний бизнес тупорылыми топорными методами?
Уж не про Гугл ли постоянно пишут что они используют темные паттерны и отслеживают все что только можно? Вспомнить тот же AMP который возненавидели толпы людей. Это ли не "тупорыло и топорно"?
Отслеживать все что можно и улучшать поиск - это еще более менее, хотя у пользователя надо спрашивать чем он хочет делиться. А вот пихать свои ссаные сервисы и маркетплейс в топ-1 по поводу и без - это тупорыло и топорно.
Гугл тоже продвигает свои сервисы и в поиске, и в ОС. Например, в приложении ютуба на ифоне я не могу открыть ссылку так чтобы оно мне не предложило установить хром. Каждый раз я отказываюсь, каждый раз мне предлагают снова. По той же причине удалил Gmail.
Яндекс существует на мировом рынке?
То что Яндекс существует как поисковик при такой монополии угла это вообще уникальная ситуация.
В многих странах есть свои поисковики с хорошей местной долей
Для поиска пользуюсь DuckDuckGo. Чего всем рекомендую
Среди них группа печатных изданий, которая была инициатором обращения в Управление.
Мммм, никому не нужная отрасль цепляется за жизнь, обращаясь к государству, ведь на честном рынке выжить уже не может.
честном?
Пока государство не лезет - рынок честный. Любое вмешательство, типа того, что указано в статье делает его нечестным.
Нет, есть определенные правила игры. Если бы этих правил не было, то была бы давно 1 компания, которая делала бы ВСЕ услуги. Гиганты бы поглощали всё, что движется.
В данном случае нарушены эти правила. Это наоборот честно, правила правильные))
Я не понимаю этих движений, наверное я тупой или дурачок... не вижу всей картины со своей колокольни...
Вот например, возьмем какой-то бизнес, например галоши.
Я делаю лучшие в мире галоши, самые четкие, с карманами для контрацепции и зубами для гололеда, а еще крашу их в любой цвет, раздаю облегченные версии бесплатно, а за профи вариант хочу чуть чуть денег.
И вот, допустим, проходит ко мне какой тип, говорит не крась их в белый цвет, если будешь так же делать я пойду в суд и тебе выпишут штраф.
Потом приходит другой, говорит карманы убери или ставь на них мой символ. И тд.
Это все при том, что рынок галош создал я. До меня такого предложения на рынке не было. Сами галоши тоже я довел до совершенства, вложил в это дело деньги, душу и другие материальные и не очень блага.
Почему я не могу послать всех проходящих с какими то требованиями далеко нахуй?
Вот другой пример: представим себе что Яндекс - это водитель автобуса, а все сайты и компании в сети - это пассажиры. Яндекс договаривается с пассажирами, что они скидываются и берут в аренду автобус (поиск), чтобы ездить по удобному всем маршруту. Яндекс будет вести автобус, а пассажиры ему будут оплачивать аренду и бензин. Все согласились.
Прошло пару лет. Водитель вместе с пассажирами сделали супер-комфортный, навороченный автобус. Все рады и довольны, и всё бы у них было хорошо, если бы не одно НО... Водила оказался очень подлым человеком. Поэтому в один из дней Яндекс заявляет, что раз он водитель и никто из пассажиров больше водить не умеет, то автобус лично его и теперь ездить они будут по маршруту удобному ему, оплата проезда возрастает в два раза, а на лучших местах будут сидеть его родственники, которые не будут платить ни за бензин, ни за аренду. А те кому это не нравится - могут выйти и идти пешком.
Всё ещё считаете, что водитель молодец?
В описываемой ситуации со штрафом Яндекс - владелец автобуса. И продаёт в своём автобусе, допустим, произведенных им же, дорожные аксессуары. А другие производители аксессуаров говорят - чтой ты только свои продаёшь, давай наши продавай, а то мы терпим убытки.
"Google признала продвижение собственных сервисов в ущерб остальным". Не совсем понятно, почему для коммерческой компании продвижение своих сервисов своими силами за счёт самостоятельно созданной инфраструктуры считается преступлением.
Почему я не могу послать всех проходящих с какими то требованиями далеко нахуй?
На честном рынке можешь.
А вот когда государство имеет над ним власть, то нечистые на руку дельцы вместо улучшения своего продукта обращаются к государству чтобы выбить себе привилегии.
Почему не можешь послать их нахуй? Потому что ты от этих людей зависишь, а будешь много о себе мнить — они тебя накажут деньгами, а то и вообще пидорнут со своего рынка
Вы путаете посылаемых с потребителями
Не путаю. Я писал именно про тех, в чьих руках административные рычаги, а не про потребителей
Мда... Пидорги кругом, окружили
Оштрафовали бы гугол в России вопли либероидов были слышны на луне. А тут просто демократический штраф не то что в тоталитарной России
Не трынди, гугл уже штрафовали в России
https://fas.gov.ru/news/1869
Комментарий удален
Теперь Гугл одумается и никогда и нигде так делать не будет! И Яндекс тоже последует примеру :)
Поясните плиз для тупых
Из заголовка подумал что гугл рекламировал свои сервисы (какую нибудь гугл доставку или хз) в гугловской рекламной сети, изнасиловав всех конкурентов ставками
А судя по статье, гугл в своем google ad (ранее adwords?) размещает рекламу только в гугловской сети, а не в каких то сторонних (типа французского яндекса какого нибудь?)
слишком сложно
Вообще то Le Figaro это ежедневная газета с тиражом порядка 300 000 и у них все более-менее хорошо.
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