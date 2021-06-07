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Право
Маша Цепелева

Google оштрафовали на €220 млн во Франции за продвижение собственных сервисов в сфере интернет-рекламы Статьи редакции

Это первое решение, которое ограничивает монополию в рекламных аукционах, заявил регулятор.

41 41 комментарий
1835 просмотров

Google признала продвижение собственных сервисов в ущерб остальным и изменит алгоритм работы, следует из решения на сайте Управления по конкуренции Франции.

Жалобу о недобросовестной конкуренции подали французские медиаплатформы News Corp, Le Figaro1 и Rossel La Voix. В результатах проверки указано, что Google Ad Manager предлагал размещать рекламные объявления через собственный сервис Google DFP (позволяет продавать рекламные места на сайтах и в приложениях) и платформы Google Ad Exchange (организует аукционы на рекламные места).

Это ущемляло права конкурентов — французских сервисов, предлагающих такие же услуги. «Среди них группа печатных изданий, которая была инициатором обращения в Управление. Их экономическая модель также сильно пострадала после снижения продаж подписок и падения доходов от рекламы. Компания, занимающая доминирующее положение (Google), несет особую ответственность за честную конкуренцию», — уточнили в Управлении.

Представители Google не отрицали, что хотели получить выгоду. Теперь они обязаны наладить интеграцию Google Ad Manager со сторонними рекламными сервисами.

Решение о введении санкций против Google имеет особое значение. Это первое в мире решение, посвященное изучению сложных алгоритмических процессов размещения рекламы.Быстрое расследование выявило процессы, с помощью которых Google превосходила конкурентов в сервисах размещения объявлений и на платформах-аукционах.Эти методы негативно сказались на конкуренции на развивающемся рынке онлайн-рекламы и позволили Google сохранить и укрепить свое доминирующее положение.

Изабель де Сильва
президент Управления по конкуренции

Новые санкции и обязательства позволят восстановить равные условия для всех игроков на рынке и помогут издателям максимально использовать свое рекламное пространство, считают в Управлении.

  • В 2019 году власти Франции обязали Google выплатить штраф в €150 млн за «непрозрачные и трудные для понимания правила работы» системы размещения рекламы в поисковой системе.

#новость #google

41 41 комментарий
8
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Артем Акулов

14

Управления по конкуренции здорового человека.
Яндекс не развивается как поисковик и платформа контекста в мировом масштабе отчасти потому что с прохиндейскими методами работы получал бы штрафы от реально объективно работающих судов и регуляторов чуть ли не ежедневно.

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Igor Filippov

Артем
4

 Яндекс не развивается как поисковик и платформа контекста в мировом масштабе отчасти потому что

Сколько успешных поисковиков на мировом рынке за последние 10 лет которые смогли откусить кусок у гугла? 

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Артем Акулов

Igor
10

Сколько сервисов доставки еды, такси, маркетплейсов, копипаст сайтов объявлений недвижимости запустил Google выдавливая с рынка малый и средний бизнес тупорылыми топорными методами?

Ответить

Igor Filippov

Артем
0

Уж не про Гугл ли постоянно пишут что они используют темные паттерны и отслеживают все что только можно? Вспомнить тот же AMP который возненавидели толпы людей. Это ли не "тупорыло и топорно"?

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Артем Акулов

Igor
0

Отслеживать все что можно и улучшать поиск - это еще более менее, хотя у пользователя надо спрашивать чем он хочет делиться. А вот пихать свои ссаные сервисы и маркетплейс в топ-1 по поводу и без - это тупорыло и топорно.

Ответить

Igor Filippov

Артем
0

Гугл тоже продвигает свои сервисы и в поиске, и в ОС. Например, в приложении ютуба на ифоне я не могу открыть ссылку так чтобы оно мне не предложило установить хром. Каждый раз я отказываюсь, каждый раз мне предлагают снова. По той же причине удалил Gmail. 

Ответить

Sergey Vasiliev

Igor
0

Яндекс существует на мировом рынке?

Ответить

Igor Filippov

Sergey
0

То что Яндекс существует как поисковик при такой монополии угла это вообще уникальная ситуация. 

Ответить

Sergey Vasiliev

Igor
0

В многих странах есть свои поисковики с хорошей местной долей

Ответить

Igor Filippov

Sergey
0

Например? Правда интересно. Ну кроме Байду.

Ответить

Sht_Anton

Igor
0

А зачем вообще развивать это направление было сейчас и 10 лет назад?

Ответить

Artem Kapnist

Igor
0

А зачем трогать, чужой пирог.

Ответить

А. С.

Артем
2

Вы что, хотите как во Франции?

Ответить

Артем Акулов

А.
1

Вот это лодка раскачалась! Я чуть не перевернулся!

Ответить

Raimond Vladimirov

12
Ответить

Zhambal Batuev

3

Для поиска пользуюсь DuckDuckGo. Чего всем рекомендую

Ответить

Elena

Zhambal
2

В русскоязычном поиске - это тот же Яндекс)))

Ответить

Nikolai O

Elena
0

Ха, не знал.. Спасибо за наводки We also of course have more traditional links in the search results, which we also source from multiple partners, though most commonly from Bing (and none from Google).

Ответить

MedievalRain

0

Среди них группа печатных изданий, которая была инициатором обращения в Управление.

Мммм, никому не нужная отрасль цепляется за жизнь, обращаясь к государству, ведь на честном рынке выжить уже не может.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

MedievalRain
0

честном? 

Ответить

MedievalRain

Дмитрий
0

Пока государство не лезет - рынок честный. Любое вмешательство, типа того, что указано в статье делает его нечестным.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Medieva…
4

Нет, есть определенные правила игры. Если бы этих правил не было, то была бы давно 1 компания, которая делала бы ВСЕ услуги. Гиганты бы поглощали всё, что движется.
В данном случае нарушены эти правила. Это наоборот честно, правила правильные)) 

Ответить

Ar AbduRashid

2

Я не понимаю этих движений, наверное я тупой или дурачок... не вижу всей картины со своей колокольни...

Вот например, возьмем какой-то бизнес, например галоши.
Я делаю лучшие в мире галоши, самые четкие, с карманами для контрацепции и зубами для гололеда, а еще крашу их в любой цвет, раздаю облегченные версии бесплатно, а за профи вариант хочу чуть чуть денег.

И вот, допустим, проходит ко мне какой тип, говорит не крась их в белый цвет, если будешь так же делать я пойду в суд и тебе выпишут штраф.
Потом приходит другой, говорит карманы убери или ставь на них мой символ. И тд.

Это все при том, что рынок галош создал я. До меня такого предложения на рынке не было. Сами галоши тоже я довел до совершенства, вложил в это дело деньги, душу и другие материальные и не очень блага.

Почему я не могу послать всех проходящих с какими то требованиями далеко нахуй?

Ответить

Максим Абдрахманов

Ar
2

Вот другой пример: представим себе что Яндекс - это водитель автобуса, а все сайты и компании в сети - это пассажиры. Яндекс договаривается с пассажирами, что они скидываются и берут в аренду автобус (поиск), чтобы ездить по удобному всем маршруту. Яндекс будет вести автобус, а пассажиры ему будут оплачивать аренду и бензин. Все согласились.
Прошло пару лет. Водитель вместе с пассажирами сделали супер-комфортный, навороченный автобус. Все рады и довольны, и всё бы у них было хорошо, если бы не одно НО... Водила оказался очень подлым человеком. Поэтому в один из дней Яндекс заявляет, что раз он водитель и никто из пассажиров больше водить не умеет, то автобус лично его и теперь ездить они будут по маршруту удобному ему, оплата проезда возрастает в два раза, а на лучших местах будут сидеть его родственники, которые не будут платить ни за бензин, ни за аренду. А те кому это не нравится - могут выйти и идти пешком.
Всё ещё считаете, что водитель молодец?

Ответить

Ольга Леонтьева

Максим
0

В  описываемой ситуации со штрафом Яндекс - владелец автобуса. И продаёт в своём автобусе, допустим, произведенных им же, дорожные аксессуары. А другие производители аксессуаров говорят - чтой ты только свои продаёшь, давай наши продавай, а то мы терпим убытки. 

Ответить

Максим

Ольга
0

Пардон, не на тот коммент ответил.

Ответить

Ольга Леонтьева

Ar
1

"Google признала продвижение собственных сервисов в ущерб остальным". Не совсем понятно, почему для коммерческой компании продвижение своих сервисов своими силами за счёт самостоятельно созданной инфраструктуры считается преступлением. 

Ответить

MedievalRain

Ar
0

Почему я не могу послать всех проходящих с какими то требованиями далеко нахуй?

На честном рынке можешь.
А вот когда государство имеет над ним власть, то нечистые на руку дельцы вместо улучшения своего продукта обращаются к государству чтобы выбить себе привилегии. 

Ответить

Giant Schlong

Ar
0

Почему не можешь послать их нахуй? Потому что ты от этих людей зависишь, а будешь много о себе мнить — они тебя накажут деньгами, а то и вообще пидорнут со своего рынка

Ответить

Ar AbduRashid

Giant
0

Вы путаете посылаемых с потребителями

Ответить

Giant Schlong

Ar
0

Не путаю. Я писал именно про тех, в чьих руках административные рычаги, а не про потребителей

Ответить

Ar AbduRashid

Giant
0

Мда... Пидорги кругом, окружили

Ответить

Giant Schlong

Ar
0

Такова селяви

Ответить

Канищев Максим

–5

Оштрафовали бы гугол в России вопли либероидов были слышны на луне. А тут просто демократический штраф не то что в тоталитарной России 

Ответить

Nikolay Bonapartov

Канищев
1

Ууууу, попробовали бы они станцевать в мечете!!1

Ответить

Роман

Канищев
0

Не трынди, гугл уже штрафовали в России
https://fas.gov.ru/news/1869

ФАС России | Google оплатила штраф
ФАС России | Google оплатила штраф
fas.gov.ru
Ответить

Комментарий удален

Константин Конверсиев

0

Теперь Гугл одумается и никогда и нигде так делать не будет! И Яндекс тоже последует примеру :)

Ответить

Дмитрий

0

В офисе Яндекса, когда читают эту новость

Ответить

Георгий Станков

0

Поясните плиз для тупых
Из заголовка подумал что гугл рекламировал свои сервисы (какую нибудь гугл доставку или хз) в гугловской рекламной сети, изнасиловав всех конкурентов ставками

А судя по статье, гугл в своем google ad (ранее adwords?)  размещает рекламу только в гугловской сети, а не в каких то сторонних (типа французского яндекса какого нибудь?)

слишком сложно

Ответить

Максим Горький

–1

Вообще то Le Figaro это ежедневная газета с тиражом порядка 300 000 и у них все более-менее хорошо.

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Artem Kapnist

–1

Понедельник - день тяжёлый🧸

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