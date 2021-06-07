Это первое решение, которое ограничивает монополию в рекламных аукционах, заявил регулятор.

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Google признала продвижение собственных сервисов в ущерб остальным и изменит алгоритм работы, следует из решения на сайте Управления по конкуренции Франции.

Жалобу о недобросовестной конкуренции подали французские медиаплатформы News Corp, Le Figaro1 и Rossel La Voix. В результатах проверки указано, что Google Ad Manager предлагал размещать рекламные объявления через собственный сервис Google DFP (позволяет продавать рекламные места на сайтах и в приложениях) и платформы Google Ad Exchange (организует аукционы на рекламные места).

Это ущемляло права конкурентов — французских сервисов, предлагающих такие же услуги. «Среди них группа печатных изданий, которая была инициатором обращения в Управление. Их экономическая модель также сильно пострадала после снижения продаж подписок и падения доходов от рекламы. Компания, занимающая доминирующее положение (Google), несет особую ответственность за честную конкуренцию», — уточнили в Управлении.

Представители Google не отрицали, что хотели получить выгоду. Теперь они обязаны наладить интеграцию Google Ad Manager со сторонними рекламными сервисами.

Решение о введении санкций против Google имеет особое значение. Это первое в мире решение, посвященное изучению сложных алгоритмических процессов размещения рекламы.Быстрое расследование выявило процессы, с помощью которых Google превосходила конкурентов в сервисах размещения объявлений и на платформах-аукционах.Эти методы негативно сказались на конкуренции на развивающемся рынке онлайн-рекламы и позволили Google сохранить и укрепить свое доминирующее положение. Изабель де Сильва президент Управления по конкуренции

Новые санкции и обязательства позволят восстановить равные условия для всех игроков на рынке и помогут издателям максимально использовать свое рекламное пространство, считают в Управлении.