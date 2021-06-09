Регулятор завёл дело на компанию в апреле по жалобам Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру» и других. Следующее заседание пройдёт 21 июля.

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Заявление о признании решений и действий незаконными подано 9 июня, решение о его регистрации судом пока не принято.

Источник, близкий к компании, пояснил «Ведомостям», что «Яндекс» оспаривает возбуждение антимонопольного дела и просит суд вернуть обсуждение на этап исполнения предупреждения.

В «Яндексе» пояснили vc.ru, что «готовы открыто разъяснять свою позицию и предложение по обогащённым ответам рынку в рамках требований, которые были указаны в предупреждении ФАС, поэтому "Яндекс" изначально ходатайствовал о продлении срока их исполнения».

Мы подали исковое заявление, чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока. Мы надеемся на дальнейшее обсуждение, учитывающее интересы разных компаний. Уверены, что найти решение можно только с помощью диалога между всеми сторонами. «Яндекс»

ФАС против «Яндекса»

Регулятор завёл антимонопольное дело на «Яндекс» в апреле 2021 года по жалобам Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru, а также «Кассир.ру» и Wildberries. Первое заседание прошло 9 июня.

По мнению регулятора, во время заседания заявители подтвердили, что практики «Яндекса» не изменились. Кроме того, пояснили vc.ru в ФАС, регулятор продолжает получать заявления о доминирующем положении «Яндекса» на рынке поиска. Например, служба решила привлечь к делу в качестве заинтересованных лиц сервис Qlean и HTML Academy.

Следующее заседание по делу о «колдунщиках» «Яндекса» назначено на 21 июля.

В ИТ-коалиции рассказали vc.ru, что по итогам первого заседания видно, что «ФАС намерена очень внимательно рассматривать дело в отношении антиконкурентных практик "Яндекса"».

Дело требует глубокой проработки всех материалов, в чем мы как заявители намерены оказывать регулятору полную поддержку. К сожалению, по итогам заседания «Яндекс» пока что не предоставил какой-либо чёткой позиции. На наш взгляд, это может говорить как о том, что позиции нет, так и о намерении затянуть процесс. ИТ-коалиция