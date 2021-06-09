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Право
Евгения Евсеева

«Яндекс» подал иск к ФАС из-за дела о дискриминации сторонних сервисов в поиске Статьи редакции

Регулятор завёл дело на компанию в апреле по жалобам Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру» и других. Следующее заседание пройдёт 21 июля.

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Заявление о признании решений и действий незаконными подано 9 июня, решение о его регистрации судом пока не принято.

Источник, близкий к компании, пояснил «Ведомостям», что «Яндекс» оспаривает возбуждение антимонопольного дела и просит суд вернуть обсуждение на этап исполнения предупреждения.

В «Яндексе» пояснили vc.ru, что «готовы открыто разъяснять свою позицию и предложение по обогащённым ответам рынку в рамках требований, которые были указаны в предупреждении ФАС, поэтому "Яндекс" изначально ходатайствовал о продлении срока их исполнения».

Мы подали исковое заявление, чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока. Мы надеемся на дальнейшее обсуждение, учитывающее интересы разных компаний. Уверены, что найти решение можно только с помощью диалога между всеми сторонами.

«Яндекс»

ФАС против «Яндекса»

Регулятор завёл антимонопольное дело на «Яндекс» в апреле 2021 года по жалобам Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru, а также «Кассир.ру» и Wildberries. Первое заседание прошло 9 июня.

По мнению регулятора, во время заседания заявители подтвердили, что практики «Яндекса» не изменились. Кроме того, пояснили vc.ru в ФАС, регулятор продолжает получать заявления о доминирующем положении «Яндекса» на рынке поиска. Например, служба решила привлечь к делу в качестве заинтересованных лиц сервис Qlean и HTML Academy.

Следующее заседание по делу о «колдунщиках» «Яндекса» назначено на 21 июля.

В ИТ-коалиции рассказали vc.ru, что по итогам первого заседания видно, что «ФАС намерена очень внимательно рассматривать дело в отношении антиконкурентных практик "Яндекса"».

Дело требует глубокой проработки всех материалов, в чем мы как заявители намерены оказывать регулятору полную поддержку. К сожалению, по итогам заседания «Яндекс» пока что не предоставил какой-либо чёткой позиции. На наш взгляд, это может говорить как о том, что позиции нет, так и о намерении затянуть процесс.

ИТ-коалиция
  • Летом 2020 года Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru пожаловались в ФАС на «Яндекс» из-за обогащённых ответов в поисковой выдаче, которые получали только сервисы компании.
  • ФАС обязала прекратить давать преимущества сервисам «Яндекса» и дала месяц на исполнение решения. В марте двадцать российских интернет-компаний потребовали от поисковика выполнить решение регулятора. «Яндекс» заявил, что исполнение решения потребует больше времени, и подал ходатайство о переносе сроков на один месяц.
  • В мае «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров — должны поддерживать Yandex Pay, «Метрику» и соответствовать другим требованиям. В июне он начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter.

#новость #яндекс #фас

20 20 комментариев
5
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Nikitinz

7

Яндекс: лучшая защита - нападение!

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Sergei Lomakin

Nikitinz
2

Отличная тактика, надо сказать! :)

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Почетный пистолет

5

Яндекс. Отожмется все.

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Гурген Мовсесян

1

Весь Рунет ждет победы над Яндексом

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Иван Чувашов

0

Ситуация схожа с Apple. Яндекс и Гугл построили свою экосистему вокруг поисковика, они её взрастили и теперь делают внутри системы что хотят (а хотят они отжать сладкий кусок пирога при быстрых поисках). Поэтому если в планах давить Яндекс за колдунщиков, то ФАС следует присоединится к EGS и топить вместе за равноправие.
Или это другое? 🤔

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Serge Kharkov

Иван
6

Гугл уже не делает внутри поиска что хочет. Множество антимонопольных расследований он проиграл, и началось это для него более 10 лет назад, а может и около 20 лет назад.

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Почетный пистолет

Serge
5

Представляю, как бы их там в судах изнасиловали, если бы Гугл запилил своё такси, доставку, любой говноконтент в Blogger автоматом попадал бы в топ выдачи (Дзен) и т.д и т.п 

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Serge Kharkov

Почетный
0

Он реально почти все это делал, и его реально насиловали, правда суммы штрафов были не большие т.к. это было давно. Зато делать так он перестал. Ну как перестал, теперь продвигает с помощью поиска только те сервисы которые тоже можно назвать "поиском" (например карты) но не прямые услуги.

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Екатерина

Serge
0

Не думаю, что Гугл проигрывал антимонопольные расследования спустя 3 года после основания :)

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Александр Дайверов

Иван
1

В Гугл даже не привычно, вбиваешь в поиск Почта и в результатах нет их Gmail!

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3216q114

Александр
0

У меня он присутствует в обоих вариантах и Почта и mail.

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Дмитрий Шлёмин

1

Яндекс и ФАС

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Raimond Vladimirov

0

Компания просит суд отменить решение о возбуждении антимонопольного дела.

То есть до дела ещё не дошло даже, а они уже отменить

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Никита Крупицкас

0

Когда появится у Яндекса уже свой суд?
Будет Яндекс Суд и не придётся этим заниматься.

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Дарья Смолякова

Никита
0

вообще то у Яндекса есть свой суд и судьи в котором почти все иски к компании рассматриваются

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Никита Крупицкас

Дарья
0

Вы про адвокатов? %)

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Никита Крупицкас

0

-

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Viktor Mann

0

"на стыке технологий и человеческого фактора такое бывает" - Яндекс (с)

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Юрий Гужанков

0

Ну получили по заслугам, не будет же такая коалиция публичных компаний нелепые обвинения в сторону Яндекса закидывать, есть за что и если Гугл как получают очередной штраф, так тише воды и ниже травы, почти никогда не слышно, что они в ответ монопольным службам что-то предъявляют, а Яндекс наоборот быкует)

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Антон Лукьянов

0

С одной стороны, я как пострадавший от действий Яндекса и понимаю о чем речь. Он своими сервисами практически убил мои сайты. 

С другой стороны, если бы был Яндексом, то это мой поиск и мои сервисы. Кому что-то не нравиться, то могут не пользоваться поиском и сделать свой.

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