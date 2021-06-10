Регулятор ЕС предложил оштрафовать Amazon на $425 млн за возможное нарушение конфиденциальности личных данных — WSJ Статьи редакции
Это может быть самый большой штраф в Европе за такое нарушение.
- Штраф связан с предполагаемым нарушением Общего положения о защите данных (GDRP), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Его предложила наложить Люксембургская комиссия по защите данных (CNPD).
- Штраф может составить примерно 2% от чистой прибыли Amazon в размере $21,3 млрд в 2020 году и 0,1% от выручки в размере $386 млрд. В соответствии с GDPR, регуляторы могут штрафовать на сумму до 4% от годовой выручки компании в зависимости от нарушений.
- По словам одного из источников издания, нарушение связано со сбором и использованием Amazon персональных данных покупателей. Конкретные обвинения против компании он называть не стал.
- Представитель Amazon отказался от комментариев WSJ. Компания заявляла, что конфиденциальность клиентов — приоритет для неё, и Amazon соблюдает законодательство во всех странах, где работает. Представитель CNPD заявил, что регулятор не может комментировать отдельные случаи.
- Предложение нужно согласовать с другими регуляторами, отвечающими за конфиденциальность данных в ЕС — это может занять месяцы и привести к большему или меньшему штрафу.
Весь мир врубился как пополнять бюджеты после пандемии) Гугл, Фейсбук и теперь ещё и Амазон😆
рашка против гугла
ес против амазона
анонимусы против маска
а я пойду дранники сварю пожалуй
Блин, чел. Как можно любить драники, а тем более их варить? Ты уж лучше картошечки отвари, с лучком, салом и водочкой съешь.
В ес очень хорошо научились деньги драть. Одними налогами ведь сыт не будешь
Неплохой штраф для "возможного нарушения". Хочется приплести, что было бы, если бы в РФ предожили оштрафовать Гугл например за "возможное" нарушение.Но: ЭТО ДРУГОЕ!
Ну это же не в России, там можно. Там демократические штрафы.
Там штрафуют за нарушения персональных данных и монопольные действия, а у нас за свободу слова и "нежелательные" организации по защите прав человека. Стоит углубляться?
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