Право
Евгения Евсеева

Регулятор ЕС предложил оштрафовать Amazon на $425 млн за возможное нарушение конфиденциальности личных данных — WSJ Статьи редакции

Это может быть самый большой штраф в Европе за такое нарушение.

  • Штраф связан с предполагаемым нарушением Общего положения о защите данных (GDRP), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Его предложила наложить Люксембургская комиссия по защите данных (CNPD).
  • Штраф может составить примерно 2% от чистой прибыли Amazon в размере $21,3 млрд в 2020 году и 0,1% от выручки в размере $386 млрд. В соответствии с GDPR, регуляторы могут штрафовать на сумму до 4% от годовой выручки компании в зависимости от нарушений.
  • По словам одного из источников издания, нарушение связано со сбором и использованием Amazon персональных данных покупателей. Конкретные обвинения против компании он называть не стал.
  • Представитель Amazon отказался от комментариев WSJ. Компания заявляла, что конфиденциальность клиентов — приоритет для неё, и Amazon соблюдает законодательство во всех странах, где работает. Представитель CNPD заявил, что регулятор не может комментировать отдельные случаи.
  • Предложение нужно согласовать с другими регуляторами, отвечающими за конфиденциальность данных в ЕС — это может занять месяцы и привести к большему или меньшему штрафу.

#новость #amazon

766 просмотров
13 13 комментариев
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Nikitinz

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Mariya Belokopytova

2

Весь мир врубился как пополнять бюджеты после пандемии) Гугл, Фейсбук и теперь ещё и Амазон😆

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Georgiy Tibua

0

рашка против гугла
ес против амазона
анонимусы против маска

а я пойду дранники сварю пожалуй

Ответить

Константин Глядяев

Georgiy
1

Драников захотелось...

Ответить

Александр Привалов

Georgiy
0

Драники против Georgiy Tibua

Ответить

Сергей Подгорный

Georgiy
0

Блин, чел. Как можно любить драники, а тем более их варить? Ты уж лучше картошечки отвари, с лучком, салом и водочкой съешь.

Ответить

Кирилл Мельников

Georgiy
0

Сейчас бы дранники варить в 2021-м...

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Канищев Максим

Georgiy
0

Одни чубатые за нацизм

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Shlomo Goldenberg

2

В ес очень хорошо научились деньги драть. Одними налогами ведь сыт не будешь

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Alexey Ivanov

2

Неплохой штраф для "возможного нарушения". Хочется приплести, что было бы, если бы в РФ предожили оштрафовать Гугл например за "возможное" нарушение.Но: ЭТО ДРУГОЕ!

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Канищев Максим

1

Ну это же не в России, там можно. Там демократические штрафы.

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Игорь

Канищев
0

Только что хотел это сказать. Как наши штрафуют фейсбуки и пр. то сразу одни возгласы и возмущения и что какие власти в стране, а как ЕС и США штрафуют на сотни миллионов долларов так ничего.

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Александр Привалов

Игорь
0

Там штрафуют за нарушения персональных данных и монопольные действия, а у нас за свободу слова и  "нежелательные" организации по защите прав человека. Стоит углубляться?

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