Сам патент описывает базовую функциональность практически любого онлайн-сервиса заказа такси. Возникает вопрос, как можно было его зарегистрировать: решение должно быть новым на момент подачи патентной заявки.

А G-taxi подала свою заявку в 2015, хотя такие платформы уже были широко известны с 2000-х годов по всему миру.

Поэтому очевидно, что компания планирует либо заработать денег, настаивая на отступных, либо остановить деятельность всех онлайн-сервисов поездок в стране. Такой недобросовестный подход сдерживает развитие современного бизнеса в Казахстане.