Суд в Казахстане постановил заблокировать «Яндекс.Такси» в стране — сервис всё ещё работает Статьи редакции
«Яндекс» собирается подавать апелляцию.
Суд Алма-Аты постановил запретить работу сервиса «Яндекс.Такси» и заблокировать приложение в Казахстане, пишет Telegram-канал Finance.kz.
По данным Informburo.kz, судья частично удовлетворила иск, поданный ТОО G-Taxi. Она обязала заблокировать доступ на территории Казахстана на скачивание приложений «Яндекс.Go» и «Яндекс.Про» в AppStore и Google Play и размещенную там информацию.
Кроме того, суд обязал заблокировать веб-версию личного кабинета «Яндекс.Про» и сайт для заказа такси с браузера. «Яндекс.Такси» должен прекратить оказывать информационные услуги, связанные с такси, расторгнуть все договоры об оказании информационных услуг и не заключать новые.
G-Taxi обвинил «Яндекс.Go» в использовании полезной модели по патенту и нарушении их исключительных прав — из-за запатентованной им системы заказа такси.
Как отмечает Finance.kz, эта система состоит из GPS-трекера, встроенного в мобильное устройство, мобильного приложения для пользователя и водителя и серверного приложения для обработки. При этом G-Taxi получил патент, когда разные сервисы такси уже работали не только во всем мире, но и в Казахстане.
Решение суда не вступило в законную силу, поэтому приложение не заблокировано.
В «Яндекс.Go» не согласились с обвинением и заявили, что будут подавать апелляцию и принимать все меры, предусмотренные законодательством Республики, для защиты своих интересов.
- «Яндекс.Такси» запустился в Казахстане в 2016 году.
Ну хоть в какой-то стране Яндекс.Такси* утерли нос.
*Яндекс.Такси является информационным сервисом. Все услуги перевозок осуществляются партнерами* (написано мелким шрифтом в оферте на 6-й странице 40-страничного документа)
Стремление срать себе за воротник, лишь бы утереть нос кому-нибудь, не имеет границ. Ну ок, теперь за развитие такси в стране отвечает тооха в которой работает меньше 5 человек, удачи. Зато утерли нос. =)
Наверное, лучше пустить в страну монополиста, который сожрет все таксопарки - от мелких до крупных, обанкротит всё что можно и нельзя, понизит цены на такси, в результате которого таксовать не станут даже таджики, а потом взвинтит их (не подняв ставки для водителей), до того уровня, что будет "повышенный спрос" 24\7 и проезд в булочную станет действительно не "для наших людей", которые "в булочную на такси не ездят" не потому, что это буржуазно, а потому, что это "дорого".
Законы должны соблюдаться.
Если есть желание не пустить монополиста - пусть это будет сделано по антимонопольному закону.
А то когда в дефолт кантри крутят законами как хотят, это плохо.
А когда в других странах это хорошо.
Херня какая-то получается
Дефолт сити еще понятно откуда, дефолт кантри то как появился?
Так же как дефолт сити только тут ещё прЕкол, для страны пережившей дефолт относительно недавно, такое именование очень доставляет
У яндекса (как и любого другого агрегатора) нет задачи сделать всем плохо и потом дьявольски хохотать. Задача у них одна - заработать денег. Это прямо связано с тем, будут ли пользоваться их услугами или нет.
Без Яндекса органически росли и развивались региональные таксопарки, составляя друг другу конкуренцию. Сходу: Максим, Tap-Taxi (Сатурн), Везет. И еще с десяток мелких игроков, тоже с приложениями. Где они сейчас? У меня минимальная цена в приложении 250-300 рублей всегда с повышенным спросом. Хотя еще полгода назад я ездил за 90-120.
Они, очевидно, проиграли в битве за клиентские деньги, потому что Вы, например, хотели ездить за 90-120 рублей в Яндексе, а не за 300 в мелком игроке.
А купил он их потому что Яндекс оказался более успешен, клиентоориентирован, быстрее и злее. И все это связано сугубо с тем, что на словах мы все строго против проклятых зажравшихся монополистов, но продолжаем ими радостно пользоваться, потому что они дешевле, чем мелкие игроки.
У любой монополии наступает момент, когда она начинает выкручивать руки. Вам про это и написали. После покупки Везет в регионах Яндекс ПОДНЯЛ тарифы. Появится на горизонте потенциальный конкурент - Яндекс опустит цены (временно), чтобы убить конкурента. Яндекс.Такси уже давно должно было быть расчленено на десяток независимых фирм, но имеем то, что имеем.
И, да, Яндекс купил их не потому, что "оказался более успешен, клиентоориентирован, быстрее и злее", а потому что перекидывал (и продолжает перекидывать) деньги из поиска в такси. Чтобы конкурировать с Яндексом в такси, нужно убить поиск Яндекса. Это примерно как Сбер. Им пох на экономику проекта, они деньги берут в других местах.
У любой монополии наступает момент
Это все чудесно, только в какой вселенной Яндекс обладает монополией? =)
После покупки Везет в регионах Яндекс ПОДНЯЛ тарифы
И чего? Я не очень понимаю - яндекс опускает тарифы, таксисты орут, что яндекс сволочь. Яндекс поднимает тарифы, пассажиры орут, что яндекс сволочь.
Он их тупо скорректировал до того уровня, при котором таксисты все еще соглашаются возить, а пассажиры - соглашаются ездить. Если угодно, это происходит прям во всех отраслях народного хозяйства. Пакет молока стоит столько, сколько стоит исключительно потому, что это как раз та цена, при которой его производство экономически целесообразно, при при этом она достаточна низка, чтобы вы его купили. Ну типа да, давайте обидимся на закон спроса и предложения, какой он гадкий.
а потому что перекидывал (и продолжает перекидывать) деньги из поиска в такси
Если бы заливание деньгами рынка работало именно так, как вы описываете, то у нас было бы тотальное доминирование сбера во всех отраслях, куда он дотянулся.
Им пох на экономику проекта, они деньги берут в других местах.
Такси, кажется, давно на самоокупаемости. Но дело даже не в этом. Им не пох на экономику проекта, банально потому что у них есть инвесторы (ради которых, кстати, они и работают). И вот инвесторам прям очень не пох на экономику.
у нас было бы тотальное доминирование сбера во всех отраслях, куда он дотянулся
Они вполне могут это сделать, но не хотят (или кто-то сверху не позволяет)
По словам Грефа, Сбербанк мог бы повысить ставки по вкладам, собрать всех вкладчиков и «спылесосить всю маржу на рынке», но не будет этого делать.
https://www.znak.com/2015-05-29/glava_sberbanka_german_gref_my_mogli_by_spylesosit_vsyu_marzhu_na_rynke_no_ne_budem_pust_drugie_bank
Это все чудесно, только в какой вселенной Яндекс обладает монополией? =)
Можно докапываться до деталей формулировок терминов из учебников, аргументируя, что на деле все не так, но в относительно небольших регионах действительно кроме яндекса есть 1, ну 2 полудохлых агрегатора и их объемы само собой составляют считанные проценты от объемов яндекса.
То, что Яндекс знают больше, чем Ситимобил, заслуга Яндекса, не так ли?
Далее, про рекламу в интернете. Даже если отбросить, что у мейла есть свой портал, вк и одноклассники, охват которых не меньше яндексового. Ну и да, разумеется, яндекс не может откручивать рекламу такси бесплатно, по целому ряду причин =)
Яндекс знают больше, чем Ситимобил, заслуга Яндекса, не так ли?
Это заслуга того, что они корпорация, а не того как они предоставляют услуги такси. Причём они услуги такси вообще не предоставляют)
Речь шла об этом, что они давят и скупают конкурентов, потому что они мегакорпорация, а не потому что у них просто такси лучше и клиенты перешли из-за этого.
Обычный таксопарк может оказывать услуги в 10 раз лучше таксопарков работающих на яндекс, но его бренд никогда не сравнится с яндексом.
Ещё тут фокус с подменой понятий. Клиенты думают они делают заказ у Яндекса, а на деле заказ у ноунейм таксопарка и Яндекс ни за что не отвечает. Это вообще как-то сильно ненормально.
Ну так открывай свое такси где у тебя будет дешевле, чем у Яндекса.
Запрета на это нет.
.
Думаю все клиенты будут твоими если у тебя будет 120р., а у Яндекса 250р.
Сатурн был какое-то уж совсем г-но, Везёт никогда не пробовал, а вот у Максима всё весьма неплохо. Где он сейчас — ну в аппсторе, в моём городе например возит едва ли меньше пассажиров чем Яндекс, думаю даже больше. Другой вопрос что некоторые таксисты вполне себе в нескольких сервисах работают) езжу на своей машине, но сам чаще вызываю с Максима, чем с Яндекса — это обычно немного дешевле, а иногда просто безальтернативно как пару дней назад (нужно было уехать с трассы 200км от города, в Яндексе оттуда тупо нельзя вызвать такси).
Пользуюсь исключительно "Максимом". Вроде всё в порядке с ним. Или вы про Казахстан?
А Вы уважаемый , что же по одной цене всю жизнь хотите проезжать? Так не может быть, всё дорожает, только проезд на такси уже лет пятнадцать оставался прежнем, из-за конкуренции агрегаторов.
Лучше соблюдать законы, а не творить беспредел.
Полно альтернатив. Я вот в своё время только такси Максим пользовался. Это, как минимум, одна из альтернатив. Кто тебе мешает пользоваться этой службой?
Полно альтернатив
У меня вопрос, можно сказать соцопрос: В какой реальности нужно жить, чтобы так думать? Ты не пользуешься такси? Может ты вообще не выезжаешь на дороги, где каждая третья машина жёлтого цвета? Тебе не важно время доставки авто? Что это за реальность такая?
Это не релевантный ответ
В моем регионе Яндекс скупил ряд таксопарков. Везет, Сатурн. В Максим такси штук 20 на город милионник. С ДиДи та же ситуация - два часа можно ждать и никто не приедет. Поэтому какая альтернатива? Государственный таксопарк разорен, бомбил вычистили с рынка. Остался Яндекс и Убер (тоже самое, по факту). Всё. Альтернатив нет))
А какие сейчас есть рабочие альтернативы?огласите плиз
Мне удалось почти весь яндекс заменить на аналоги:
Метро на метро от инвольта - ноль инфы собирают.
Карты и навигатор заменил на OsmAndMaps и maps.me.
Транспорт на Citymapper
Вот с такси пока ищу альтернативы (default city)
И к тому же у нас "Максим" можно просто вызвать по телефону. Говоришь, откуда и куда ехать - тебе называют фиксированную цену - перезванивают и говорят номер/цвет машины - все. Какие еще аккаунты с приложениями и рейтингами, к чертовой бабушке! А с привязанной карты нельзя просто так взять и не свистнуть деньги по-тихому. Нафиг этот Яндекс.
Окей, тогда давай и мы "утрём нос" монополистам типа Микрософта и эппла. Тупо запретим им у себя работать. Вот будет офигенно. И последствий наверное для нас не будет никаких, да? Я уверен, что Казахи если дадут ход этому делу, от России прилетит не хило. Выгоды от такого вытирания носа они точно не получат.
Про "повышенный спрос 24/7" это такое пессимистическое предположение или есть прецеденты?
В Екатеринбурге не помню, когда в последний раз ездил с нормальной ценой. В любой день и в любое время — повышенный коэффициент. Справедливости ради, в ситимобиле почти такая же ситуация.
Екат, говорят, очень бурно развивается последние годы, может в этом дело?
Даже подумываю съездить посмотреть, говорят небоскребов понастроили у вас?
Я думаю все проще — стали больше ездить на время пандемии + уехало много мигрантов — в последнее время очень мало не русских водителей.
Ну, не то чтобы понастроили, но есть планы на Екатеринбург Сити, да и в целом город в высоту тянется очень, это есть.
И застройщики начали красиво строить, тот же РМК или планы брусники на набережную
Цена прогресса.
У водителей ещё куча времени чтобы научиться чему-то еще.
Наверное, ваше предположение о том, что Яндекс уничтожит таксопарки, верно только для Москвы. Например, в Самаре таксопарки стали активно появляться за счёт Яндекса, Ситимобил и других служб такси. А те, что появились ещё до Яндекса - до них либо невозможно было дозвонится, либо у них был настолько малый парк автомобилей, что ждать такси приходилось минут по 30, а в плохую погоду заказать такси было вообще не реально. Поэтому, в те времена самарцы заказывали такси сразу в нескольких таксопарках, а уезжали с тем, который подьезжал к клиенту раньше. Цены были запредельные. Сейчас, например, на Яндексе можно доехать с одного конца города до другого не в час пик за 250-300 рублей, а в то время, то есть лет 10-15 и более назад платил не Яндексу более 400, а бомбилы возле обочин и вовсе предлагали 800-1200 рублей. Причем 10 лет назад.
Меня вполне устраивает нынешние сервисы такси. Потому что мне есть с чем сравнивать.
Их заблочили по совершенно дебильной причине.
Щас Гугл подаст заявку на патент «контентные сайты» и ВЦ заблочат хотя этим сайтам сто лет в обед
Долгий коктейль
Ну хоть в какой-то стране Яндекс.Такси* утерли нос.
Радости то сколько. Яндекс по какой-то дичи выперли.
Все сервисы является информационные, у всех партнёры которые перевозят людей, статья вообще не очем
Я не знаю почему, но мне так согрела душу эта новость. Хорошо день начался)
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Охуенные патенты у казахов. Патента на посрать у них нет?
В Казахстане величина откатов и распилов достигает величины бюджета, вспоминаю метро в столице. Два года летал в Казахстан в командировку ,все просят денег и это главное условие для принятия решения. А Яндексом или другим агрегатором невозможно уехать из аэропорта не столиц, все его отключают и ценник взлетает до небес и потом вся бухгалтерия охреневает и не верит отсчёту. Зато комментаторы здесь утёрли нос Яндексу.
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Просто какая то дура дала на лапу и сделала патент, теперь всех во все дыры еб...т. Классическая схема в Казахстане. Стыдно уже. Надо уезжать из этой страны.
Не забывайте что другие суды ей отказывали, а эта судья сразу одобрила и сразу постановила заблокировать. Все мы знаем что подкупить судей в Казахстане не так сложно)
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"...Такой недобросовестный подход сдерживает развитие современного бизнеса..." чья бы корова мычала...
Как в поиске свои сервисы в начало пихать - это норм. А как их прижали, сразу вспомнили про недобросовестную конкуренцию. Лицемеры!
Одно дело продвигать себя на своей платформе, и совсем немного другое — патентовать чужую старую модель, как свою и судиться с конкурентами, кто использует эту модель.
Пфф, что еще ожидать от бандустанов? Спросите у МТС, как они в Узбекистан зашли.
Этот бандустан - родина основателей Яндекса -Воложа и Сегаловича.
Они там родились, до 18 лет жили, школа и т.д, т.е. сформировались как личности они там.
Вот такая, понимашь, загогулина...
хз как в казахстане, знаю человека, который бежал с семьей из таджикистана, опасался за свою жизнь и имущество, т.к. был русскоговорящий. дело было после развала ссср
Долгий коктейль
Да так и уезжают оттуда волнами. Русскоязычное население прижимают методично.
Я тебе по секрету скажу - Россия просто пылесосит рускоязычных из Казахстана.
Например - молодеж поступает в филиал российского вуза, потом переводится в Россию.
Те кто этим занимаеца - устраивает молодеж в такие вузы - получат 5000-8000 тыс долларов за голову.
Долгий коктейль
Быть русским в вести дела Казахстане некомфортно уже достаточно давно. Российские университеты дело десятое.
В госухе - да.
В бизнесе - пох.
В телекоме уже году в 2012 проблемы были.
Какие?
Попробовали бы поучаствовать в более менее серьезном конкурсе, то узнали бы. Особенно, если у заказчика в названии есть три заветных буквы kaz или это что-то связанное с госсектором.
Конкретно что?
Я учавствоал, знаю.
Россияне плотно работают в КЗ, на тендерах и прочее.
Я тебе по секрету даже больше скажу - россияне отжали всю атомную промышленность в Казахстане, а самого министра в тюрьму посадили.
Поэтому сейчас Россия владеет практически всеми урановыми рудниками в Казахстане.
Причём тут россияне и местные русские в КЗ? То, что Россия преуспела в мирном атоме и имеет влияние известный факт.
Притом что вы не в теме.
В КЗ урана - 1 или 2 место в мире.
Но владеют рудниками российские компании.
Министр КазАтома хотел чтобы это все принадлежало Казахстану.
Но россияне отжали, а самого министра посадили турма, зато теперь Россия на 1 месте.
Если бы к русским плохо относились то чтобы было, как вы думаете, учитывая этот факт?
Дело не в отношении к русским в Казахстане. А во влиянии определенной группы россиян в атомной промышленности.
Стоп.
У вас там был пассаж о том что в телекоме и в тендерах россиян зажимают - я ведь прально понел?
Цитирую:
Попробовали бы поучаствовать в более менее серьезном конкурсе, то узнали бы. Особенно, если у заказчика в названии есть три заветных буквы kaz или это что-то связанное с госсектором.
Вы же про свою историю говорите, а вы не из КЗ, значит вы учавстовали как из России?
И вас зажали - я прально излагаю вашу претензию?
У вас там был пассаж о том что в телекоме и в тендерах россиян зажимают
Разговор о русских в Казахстане, а не о россиянах.
Разговор о русских в Казахстане, а не о россиянах.
Тогда причем тендеры и телеком - поясните..
Я уже сказал на эту тему больше чем хотел.
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