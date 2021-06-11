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Право
Евгения Евсеева

Суд в Казахстане постановил заблокировать «Яндекс.Такси» в стране — сервис всё ещё работает Статьи редакции

«Яндекс» собирается подавать апелляцию.

249 249 комментариев
29 010 просмотров

Суд Алма-Аты постановил запретить работу сервиса «Яндекс.Такси» и заблокировать приложение в Казахстане, пишет Telegram-канал Finance.kz.

По данным Informburo.kz, судья частично удовлетворила иск, поданный ТОО G-Taxi. Она обязала заблокировать доступ на территории Казахстана на скачивание приложений «Яндекс.Go» и «Яндекс.Про» в AppStore и Google Play и размещенную там информацию.

Кроме того, суд обязал заблокировать веб-версию личного кабинета «Яндекс.Про» и сайт для заказа такси с браузера. «Яндекс.Такси» должен прекратить оказывать информационные услуги, связанные с такси, расторгнуть все договоры об оказании информационных услуг и не заключать новые.

G-Taxi обвинил «Яндекс.Go» в использовании полезной модели по патенту и нарушении их исключительных прав — из-за запатентованной им системы заказа такси.

Как отмечает Finance.kz, эта система состоит из GPS-трекера, встроенного в мобильное устройство, мобильного приложения для пользователя и водителя и серверного приложения для обработки. При этом G-Taxi получил патент, когда разные сервисы такси уже работали не только во всем мире, но и в Казахстане.

Решение суда не вступило в законную силу, поэтому приложение не заблокировано.

В «Яндекс.Go» не согласились с обвинением и заявили, что будут подавать апелляцию и принимать все меры, предусмотренные законодательством Республики, для защиты своих интересов.

Сам патент описывает базовую функциональность практически любого онлайн-сервиса заказа такси. Возникает вопрос, как можно было его зарегистрировать: решение должно быть новым на момент подачи патентной заявки.

А G-taxi подала свою заявку в 2015, хотя такие платформы уже были широко известны с 2000-х годов по всему миру.

Поэтому очевидно, что компания планирует либо заработать денег, настаивая на отступных, либо остановить деятельность всех онлайн-сервисов поездок в стране. Такой недобросовестный подход сдерживает развитие современного бизнеса в Казахстане.

«Яндекс.Go»

#новость #яндекс #яндекстакси #яндексgo #казахстан

249 249 комментариев
102
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249 комментариев
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Тот самый партизан

13

Ну хоть в какой-то стране Яндекс.Такси* утерли нос.
*Яндекс.Такси является информационным сервисом. Все услуги перевозок осуществляются партнерами* (написано мелким шрифтом в оферте на 6-й странице 40-страничного документа)

Ответить

Павел Егоров

Тот
217

Стремление срать себе за воротник, лишь бы утереть нос кому-нибудь, не имеет границ. Ну ок, теперь за развитие такси в стране отвечает тооха в которой работает меньше 5 человек, удачи. Зато утерли нос. =)

Ответить

Тот самый партизан

Павел
60

Наверное, лучше пустить в страну монополиста, который сожрет все таксопарки - от мелких до крупных, обанкротит всё что можно и нельзя, понизит цены на такси, в результате которого таксовать не станут даже таджики, а потом взвинтит их (не подняв ставки для водителей), до того уровня, что будет "повышенный спрос" 24\7 и проезд в булочную станет действительно не "для наших людей", которые "в булочную на такси не ездят" не потому, что это буржуазно, а потому, что это "дорого".

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Тот
85

Законы должны соблюдаться. 
Если есть желание не пустить монополиста - пусть это будет сделано по антимонопольному закону.
А то когда в дефолт кантри крутят законами как хотят, это плохо.
А когда в других странах это хорошо.
Херня какая-то получается 

Ответить

Илья Казьмин

БАБКА
9

Дефолт сити еще понятно откуда, дефолт кантри то как появился?

Ответить

Alexander Ivanov

Илья
3

Но все же поняли о чем речь ))

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Илья
–6

Так же как дефолт сити только тут ещё прЕкол, для страны пережившей дефолт относительно недавно, такое именование очень доставляет 

Ответить

Ann Partovi

БАБКА
0

Бабка дело говорит.

Ответить

Павел Егоров

Тот
25

У яндекса (как и любого другого агрегатора) нет задачи сделать всем плохо и потом дьявольски хохотать. Задача у них одна - заработать денег. Это прямо связано с тем, будут ли пользоваться их услугами или нет. 

Ответить

Тот самый

Павел
6

Без Яндекса органически росли и развивались региональные таксопарки, составляя друг другу конкуренцию. Сходу: Максим, Tap-Taxi (Сатурн), Везет. И еще с десяток мелких игроков, тоже с приложениями. Где они сейчас? У меня минимальная цена в приложении 250-300 рублей всегда с повышенным спросом. Хотя еще полгода назад я ездил за 90-120. 

Ответить

Павел Егоров

Тот
38

Они, очевидно, проиграли в битве за клиентские деньги, потому что Вы, например, хотели ездить за 90-120 рублей в Яндексе, а не за 300 в мелком игроке.

Ответить

Тот самый

Павел
6

Вы не угадали. Яндекс просто их купил. Отсутствие антимонопольного регулирования приводит как раз к таким последствиям. Кредитные деньги многие не могут себе позволить.

Ответить

Павел

Тот
18

А купил он их потому что Яндекс оказался более успешен, клиентоориентирован, быстрее и злее. И все это связано сугубо с тем, что на словах мы все строго против проклятых зажравшихся монополистов, но продолжаем ими радостно пользоваться, потому что они дешевле, чем мелкие игроки.

Ответить

BearStrike

Павел
18

У любой монополии наступает момент, когда она начинает выкручивать руки. Вам про это и написали. После покупки Везет в регионах Яндекс ПОДНЯЛ тарифы. Появится на горизонте потенциальный конкурент - Яндекс опустит цены (временно), чтобы убить конкурента. Яндекс.Такси уже давно должно было быть расчленено на десяток независимых фирм, но имеем то, что имеем.

И, да, Яндекс купил их не потому, что "оказался более успешен, клиентоориентирован, быстрее и злее", а потому что перекидывал (и продолжает перекидывать) деньги из поиска в такси. Чтобы конкурировать с Яндексом в такси, нужно убить поиск Яндекса. Это примерно как Сбер. Им пох на экономику проекта, они деньги берут в других местах.

Ответить

Павел

BearStr…
27

 У любой монополии наступает момент

Это все чудесно, только в какой вселенной Яндекс обладает монополией? =)

 После покупки Везет в регионах Яндекс ПОДНЯЛ тарифы

И чего? Я не очень понимаю - яндекс опускает тарифы, таксисты орут, что яндекс сволочь. Яндекс поднимает тарифы, пассажиры орут, что яндекс сволочь.
Он их тупо скорректировал до того уровня, при котором таксисты все еще соглашаются возить, а пассажиры - соглашаются ездить. Если угодно, это происходит прям во всех отраслях народного хозяйства. Пакет молока стоит столько, сколько стоит исключительно потому, что это как раз та цена, при которой его производство экономически целесообразно, при при этом она достаточна низка, чтобы вы его купили. Ну типа да, давайте обидимся на закон спроса и предложения, какой он гадкий.

 а потому что перекидывал (и продолжает перекидывать) деньги из поиска в такси

Если бы заливание деньгами рынка работало именно так, как вы описываете, то у нас было бы тотальное доминирование сбера во всех отраслях, куда он дотянулся.

 Им пох на экономику проекта, они деньги берут в других местах.

Такси, кажется, давно на самоокупаемости. Но дело даже не в этом. Им не пох на экономику проекта, банально потому что у них есть инвесторы (ради которых, кстати, они и работают). И вот инвесторам прям очень не пох на экономику.

Ответить

Поджог

Павел
0

у нас было бы тотальное доминирование сбера во всех отраслях, куда он дотянулся

Они вполне могут это сделать, но не хотят (или кто-то сверху не позволяет)
По словам Грефа, Сбербанк мог бы повысить ставки по вкладам, собрать всех вкладчиков и «спылесосить всю маржу на рынке», но не будет этого делать.

https://www.znak.com/2015-05-29/glava_sberbanka_german_gref_my_mogli_by_spylesosit_vsyu_marzhu_na_rynke_no_ne_budem_pust_drugie_bank

Глава Сбербанка Герман Греф: «Мы могли бы…
«Я меньше всего хочу жить в стране, где работает один громадный банк, а все остальные еле живые…
www.znak.com
Ответить

Павел

Поджог
19

Они вполне могут это сделать, но не хотят

Ага, а я могу трахнуть Джессику Альбу, просто не хочу.

Ответить

Сергей

Павел
2

Она уже не первой свежести, лучше выбрать кого-нибудь помоложе )

Ответить

Igor

Павел
0

Сейчас Дженифер Лоуренс а  тренде. Можем вместе. Откроем вклад в Сбере и пойдем к Джен. 

Ответить

Артем

Павел
3

Не знаю на что там Яндекс опускает тарифы, а у нас их такси считается для мажоров. Можно доехать на Ди-ди, можно на Максим за дешевле, а если у них ничего нет, тогда Яндекс - приедет всегда, зато стоит до 1,5 раза дороже.

Ответить

Павел

Артем
5

Меня тут выше уверяют, что Яндекс уже пожрал всех конкурентов, как же так)

Ответить

Шамиль

Артем
0

А Сити мобил?

Ответить

Алексей

Павел
2

Это все чудесно, только в какой вселенной Яндекс обладает монополией? =)

Можно докапываться до деталей формулировок терминов из учебников, аргументируя, что на деле все не так, но в относительно небольших регионах действительно кроме яндекса есть 1, ну 2 полудохлых агрегатора и их объемы само собой составляют считанные проценты от объемов яндекса. 

Ответить

Павел

Алексей
5

Ну в смысле "докапываться". Монополия либо есть, либо ее нет. 

Ответить

Шамиль

Алексей
0

Не знаю, по моему у нас в Краснодаре Сити мобил популярнее, потому что дешевле. И еще живы-здоровы старые добрые таксопарки. А в Дагестан Магниты и ДНСы только в этом году, примерно, добрались

Ответить

YouTube

Павел
0

В общем можно согласиться. Только норма прибыли какая у сегодняшних бизнесменов? 

Ответить

J S

Павел
0

купил он их потому что Яндекс оказался более успешен, клиентоориентирован, быстрее и злее

Откуда такой вывод?
Яндекс не автопарк, очевидно покупал не на деньги что на такси заработал.

Ответить

Павел

J
1

Если я правильно помню их отчетность, то Такси хорошо так прибыльное уже несколько лет как. Ну и да, ты можешь быть очень богат за счет сторонних источников, но если твой продукт хуже, чем у конкурента, то им и пользуются меньше, чем конкурентом (привет, Ситимобил)

Ответить

J S

Павел
0

Я к тому что гиганты вообще могут не волноваться о прибыльности, убер в убыток работал и ничего, были бы деньги.

Что Я скупил конкурентов говорит только что у них много денег, а не что лучше работают.

Ответить

Павел

J
0

А "много денег" им Аллах дал? =) Или мб это следствие того, что они хорошо работают?

Ответить

J S

Павел
0

Иак речь была что они типа как такси лучше

Ответить

Павел

J
0

Ну у них доля на рынке, которая заставляет ФАС прищуриваться. Кажется, это называется "типа как такси лучше"

Ответить

J S

Павел
0

Не, это только значит что у них достаточно денег чтобы демпинговать и скупать конкурентов. Это же старая схема ещё времен О.Генри, приходит денежный мешок и покупает весь рынок.

Ответить

Павел

J
0

Бюджет Ситимобила, строго говоря, больше. Почему они не скупили всех конкурентов? )

Ответить

J S

Павел
0

Больше чем денег у Я? Да ну.

Ответить

Павел

J
1

Ситимобил это такая же дочка Сбера, как Я.Такси  - дочка Яндекса. У Сбера денег правда больше. Организовывая СП с мейлом, в Ситимобил занесли денег значительно больше, чем Яндекс гипотетически мог бы занести в Я.Такси.

Ответить

J S

Павел
0

Да начать хотя бы с бренда. Сколько людей знает ситимобиль (особенно за мкадом) и сколько знают Яндекс.

Далее возможности в интернете, Я может продвигать свое такси везде в сети по себестоимости рекламы. У сбера нет своей РСЯ и поиска.

Ответить

Павел

J
0

То, что Яндекс знают больше, чем Ситимобил, заслуга Яндекса, не так ли?
Далее, про рекламу в интернете. Даже если отбросить, что у мейла есть свой портал, вк и одноклассники, охват которых не меньше яндексового. Ну и да, разумеется, яндекс не может откручивать рекламу такси бесплатно, по целому ряду причин =)

Ответить

J S

Павел
0

Яндекс знают больше, чем Ситимобил, заслуга Яндекса, не так ли?

Это заслуга того, что они корпорация, а не того как они предоставляют услуги такси. Причём они услуги такси вообще не предоставляют)

Речь шла об этом, что они давят и скупают конкурентов, потому что они мегакорпорация, а не потому что у них просто такси лучше и клиенты перешли из-за этого.

Обычный таксопарк может оказывать услуги в 10 раз лучше таксопарков работающих на яндекс, но его бренд никогда не сравнится с яндексом.

Ещё тут фокус с подменой понятий. Клиенты думают они делают заказ у Яндекса, а на деле заказ у ноунейм таксопарка и Яндекс ни за что не отвечает. Это вообще как-то сильно ненормально.

Ответить

Шамиль

J
0

Сарафанное радио не менее эффективно - цена решает. По этой же причине всякие сети не убивают традиционные рынки

Ответить

Шамиль

Павел
0

Ну, я пользуюсь Ситимобилом, потому что вроде дешевле. Значит бабосы таки решают?

Ответить

Родион

Павел
0

"А ты докажи, что не Аллах!" ©

Ответить

Леонид

Тот
1

Нет, они разорились. Никто не будет продавать прибыльный бизнес.

Ответить

Фагиз Мавлютов

Тот
9

Ну так открывай свое такси где у тебя будет дешевле, чем у Яндекса. 
Запрета на это нет. 
.
Думаю все клиенты будут твоими если у тебя будет 120р., а у Яндекса 250р. 

Ответить

Danila

Фагиз
–7

официант, у вас в супе муха
ну так свари свой суп, без мухи

Ответить

Фагиз

Danila
7

Если в популярном месте и популярном кафе постоянно подают суп с мухой, то стоит действительно задуматься над своим кафе рядом, где не будет мух в супе и все кто ходил к твоему соседу перейдут к тебе. 

Ответить

Danila

Фагиз
0

ага, потом дело дойдет до своей собственной планеты

Ответить

Фагиз

Danila
0

вот этого ты уже не сможешь)

Ответить

Jan Ben

Фагиз
1

Маск уже готовится...

Ответить

Danila

Фагиз
0

печаль

Ответить

Борис

Danila
2

Муха в супе не у официанта, а у тебя

Ответить

Alexander

Danila
0

Плохой коммент для vc. Но хорошая идея для стартапа ;)

Ответить

Vasiliy Leytman

Тот
3

Сатурн был какое-то уж совсем г-но, Везёт никогда не пробовал, а вот у Максима всё весьма неплохо. Где он сейчас — ну в аппсторе, в моём городе например возит едва ли меньше пассажиров чем Яндекс, думаю даже больше. Другой вопрос что некоторые таксисты вполне себе в нескольких сервисах работают) езжу на своей машине, но сам чаще вызываю с Максима, чем с Яндекса — это обычно немного дешевле, а иногда просто безальтернативно как пару дней назад (нужно было уехать с трассы 200км от города, в Яндексе оттуда тупо нельзя вызвать такси).

Ответить

Valentin

Тот
2

Забавно, что Вы жалуетесь фактически на прекращение демпинга. «Э-э-э, Яндекс, а ну-ка демпингуй всё время, ты чо?» 
При том, что сами выше написали, что это был лишь этап в развитии сервиса. 

Ответить

Alexander B

Тот
0

Пользуюсь исключительно "Максимом". Вроде всё в порядке с ним. Или вы про Казахстан?

Ответить

Mikhail

Тот
0

С каких пор Максим и Сатурн были
1. Региональными?
2. Органично росли?
3. Были ли они хоть сколько-то легальны?
4. Вы же в курсе их подходов выхода в новые регионы? Ну это когда местным выбивали зубы

Ответить

Igor Yudin

Тот
0

А Вы уважаемый , что же по одной цене всю жизнь хотите проезжать? Так не может быть, всё дорожает, только проезд на такси уже лет пятнадцать оставался прежнем, из-за конкуренции агрегаторов.

Ответить

danil nik

Тот
0

Они проиграли, потому что сервис там был говно, и развития никакого у компаний не было с точки зрения клиента. Туда им и дорога)

Ответить

Valentin

Тот
6

На всякий случай напомню, что «наши люди» стали «ездить в булочную» на такси именно при появлении агрегаторов. С чего такси вообще должно быть повседневным транспортом для всех? 

Ответить

Юрий

Тот
2

Монополист навёл порядок на рынке, подняв использование такси на порядок. За одно это Яндексу можно все простить.
А если вам денег не хватает на такси - так наверное не Яндекс виноват все-таки. Ходите пешком или на общественном транспорте.  

Ответить

Александ Есть

Тот
1

Лучше соблюдать законы, а не творить беспредел.

Ответить

Тот самый

Александ
–2

Вы так говорите, потому что в вашей стране Яндекс еще не скупил всё, что мог.  Заходите в комментарии года через 2, года Яндекс поставит всю отрасль на колени. Как он сделал в России, где альтернатив Яндекс.Go уже не существует.

Ответить

Люц Шнайдер

Тот
7

Полно альтернатив. Я вот в своё время только такси Максим пользовался. Это, как минимум, одна из альтернатив. Кто тебе мешает пользоваться этой службой?

Ответить

Antsiforov

Люц
1

Полно альтернатив

У меня вопрос, можно сказать соцопрос: В какой реальности нужно жить, чтобы так думать? Ты не пользуешься такси? Может ты вообще не выезжаешь на дороги, где каждая третья машина жёлтого цвета? Тебе не важно время доставки авто? Что это за реальность такая?

Ответить

Люц

Antsifo…
3

Почему так много тупых вопросов? Я пользуюсь Яндекс, моя жена предпочитает такси Максим. Чё хотел-то?

Ответить

Antsiforov

Люц
–2

Это не релевантный ответ

Ответить

Vasiliy

Antsifo…
1

не оч часто пользуюсь такси, но максимом чаще, чем яндексом — там обычно дешевле а качество полностью одинаковое. многие знакомые пользующиеся чаще пользуются только максимом. город 600к жителей.

Ответить

Alexander

Antsifo…
2

Ситимобил, гетт, иногда вилли

Ответить

Тот самый

Люц
0

В моем регионе Яндекс скупил ряд таксопарков. Везет, Сатурн. В Максим такси штук 20 на город милионник. С ДиДи та же ситуация - два часа можно ждать и никто не приедет. Поэтому какая альтернатива? Государственный таксопарк разорен, бомбил вычистили с рынка. Остался Яндекс и Убер (тоже самое, по факту). Всё. Альтернатив нет))

Ответить

Alexander

Тот
2

Именно потому, что в Максим и Диди дешевле таксисты там не работают. Понимаешь, деньга, что ты даёшь, и деньга, что получает таксист - та же самая за вычетом комиссии.

P. S. Как они могут быть монополистами, если я езжу иногда на такси и уже года полтора не вызывал яндекс? 

Ответить

Люц

Тот
0

А что за город?

Ответить

Тот самый

Люц
0

Уфа

Ответить

Timur

Тот
3

Врешь. У нас тут еще как минимум Ситимобил большой. 

Ответить

Мурад

Тот
0

С Диди такая же ситуация. Первые дни ездил. Теперь нет машин, хоть в центр, хоть из центра. При этом Диди шлёт мне пуши "почему вы не пользуетесь нашими услугами". Но плюс есть, из-за Диди, Яндекс скинул цены

Ответить

andr oid

Люц
0

А какие сейчас есть рабочие альтернативы?огласите плиз
 
Мне удалось почти весь яндекс заменить на аналоги:
Метро на метро от инвольта - ноль инфы собирают.
Карты и навигатор заменил на OsmAndMaps и maps.me.
Транспорт на Citymapper

Вот с такси пока ищу альтернативы (default city)

Ответить

Alexander

andr
1

Из принципа что ли? И чего вы этим добились?

Ответить

Люц

andr
0

У меня не стоит вопросов об смене сервисов на аналоги, но если у Яндекса какой-нибудь повышенный спрос, тотя вызываю Максим, как альтернативу.

Ответить

Alice B

Люц
0

И к тому же у нас "Максим" можно просто вызвать по телефону. Говоришь, откуда и куда ехать - тебе называют фиксированную цену - перезванивают и говорят номер/цвет машины - все. Какие еще аккаунты с приложениями и рейтингами, к чертовой бабушке! А с привязанной карты нельзя просто так взять и не свистнуть деньги по-тихому. Нафиг этот Яндекс.

Ответить

sando

Тот
2

спасибо за эти слова. вся душевная боль в этих буквах. плачу. 

Ответить

nochnoy.ru

Тот
2

Окей, тогда давай и мы "утрём нос" монополистам типа Микрософта и эппла. Тупо запретим им у себя работать. Вот будет офигенно. И последствий наверное для нас не будет никаких, да? Я уверен, что Казахи если дадут ход этому делу, от России прилетит не хило. Выгоды от такого вытирания носа они точно не получат.

Ответить

Родион Галанев

Тот
0

Про "повышенный спрос 24/7" это такое пессимистическое предположение или есть прецеденты?

Ответить

Dmitry Mezenin

Родион
1

В Екатеринбурге не помню, когда в последний раз ездил с нормальной ценой. В любой день и в любое время — повышенный коэффициент. Справедливости ради, в ситимобиле почти такая же ситуация.

Ответить

Alexander Ivanov

Dmitry
0

Екат, говорят, очень бурно развивается последние годы, может в этом дело?

Даже подумываю съездить посмотреть, говорят небоскребов понастроили у вас?

Ответить

Dmitry Mezenin

Alexand…
0

Я думаю все проще — стали больше ездить на время пандемии + уехало много мигрантов — в последнее время очень мало не русских водителей.

Ну, не то чтобы понастроили, но есть планы на Екатеринбург Сити, да и в целом город в высоту тянется очень, это есть.

И застройщики начали красиво строить, тот же РМК или планы брусники на набережную

Ответить

Elena

Тот
0

А потом отправит всех таксистов и прочих водителей на улицу, заменив на автопилот? В РФ такой сценарий уже обретает законодательную базу..

Ответить

Alexander Ivanov

Elena
0

Цена прогресса.

У водителей ещё куча времени чтобы научиться чему-то еще.

Ответить

Против Спама

Тот
0

Наверное, ваше предположение о том, что Яндекс уничтожит таксопарки, верно только для Москвы. Например, в Самаре таксопарки стали активно появляться за счёт Яндекса, Ситимобил и других служб такси. А те, что появились ещё до Яндекса - до них либо невозможно было дозвонится, либо у них был настолько малый парк автомобилей, что ждать такси приходилось минут по 30, а в плохую погоду заказать такси было вообще не реально. Поэтому, в те времена самарцы заказывали такси сразу в нескольких таксопарках, а уезжали с тем, который подьезжал к клиенту раньше. Цены были запредельные. Сейчас, например, на Яндексе можно доехать с одного конца города до другого не в час пик за 250-300 рублей, а в то время, то есть лет 10-15 и более назад платил не Яндексу более 400, а бомбилы возле обочин и вовсе предлагали 800-1200 рублей. Причем 10 лет назад.
Меня вполне устраивает нынешние сервисы такси. Потому что мне есть с чем сравнивать. 

Ответить

Хороший

Павел
0

Это особенности местных чудаков, хорошо, что их меньшинство.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Тот
14

Их заблочили по совершенно дебильной причине.
Щас Гугл подаст заявку на патент «контентные сайты» и ВЦ заблочат хотя этим сайтам сто лет в обед 

Ответить

Долгий коктейль

Тот
9

Ну хоть в какой-то стране Яндекс.Такси* утерли нос.

Радости то сколько. Яндекс по какой-то дичи выперли.

Ответить

Артем Павлов

Тот
0

Все сервисы является информационные, у всех партнёры которые перевозят людей, статья вообще не очем 

Ответить

Светлана Завацкая

Тот
0

Я не знаю почему, но мне так согрела душу эта новость. Хорошо день начался)

Ответить

Булат Сибгатуллин

Тот
0

И чё?

Ответить

danil nik

Тот
0

А вывод какой? Ну будут местные ара-сервисы с вызовом по телефону и уровнем качества аля 2000е 

Ответить

Own glow

Тот
0

Только где здесь утирание носа? Непонятно. Сервис как то смог запатентовать структуру, которую уже давно используют по всему миру. Скорее всего там что то проплачено. И сделано это было вот для такой ситуации. Да и у суда была явно какая то выгода

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YouTube Streamer Junky

Тот
0

Утерли ли? 

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Дэни Трэхо

75

Охуенные патенты у казахов. Патента на посрать у них нет?

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Демид Московский

Дэни
3

Такое есть

Взятый на карантин подъезд заколотили в…
Sputnik Казахстан говорит то, о чем другие молчат
ru.sputnik.kz
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Саша Александров

75

В Казахстане величина откатов и распилов достигает величины бюджета, вспоминаю метро в столице. Два года летал в Казахстан в командировку ,все просят денег и это главное условие для принятия решения. А Яндексом или другим агрегатором невозможно уехать из аэропорта не столиц, все его отключают и ценник взлетает до небес и потом вся бухгалтерия охреневает и не верит отсчёту. Зато комментаторы здесь утёрли нос Яндексу.

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Павел Скор

17

Просто какая то дура дала на лапу и сделала патент, теперь всех во все дыры еб...т. Классическая схема в Казахстане. Стыдно уже. Надо уезжать из этой страны. 

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Павел Скор

Павел
7

Не забывайте что другие суды ей отказывали, а эта судья сразу одобрила и сразу постановила заблокировать. Все мы знаем что подкупить судей в Казахстане не так сложно)

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Малика М

Павел
0

Может надо попытаться поменять что-то в этой стране, в тех странах в которых сейчас так называемая демократия люди за нее боролись

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Evgeny Shiryaev

4

"...Такой недобросовестный подход сдерживает развитие современного бизнеса..." чья бы корова мычала...

Как в поиске свои сервисы в начало пихать - это норм. А как их прижали, сразу вспомнили про недобросовестную конкуренцию. Лицемеры!

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Chromatic Storm

Evgeny
25

Одно дело продвигать себя на своей платформе, и совсем немного другое — патентовать чужую старую модель, как свою и судиться с конкурентами, кто использует эту модель.

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ilia

15

А, например, кредитки не запатентовали в Казахстане - году так в позапрошлом?)

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Демид Московский

1

Пфф, что еще ожидать от бандустанов? Спросите у МТС, как они в Узбекистан зашли.

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passer2003

Демид
8

Этот бандустан - родина основателей Яндекса -Воложа и Сегаловича.

Они там родились,  до 18 лет жили, школа и т.д, т.е. сформировались как личности они там.
Вот такая, понимашь, загогулина...

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Danila

passer2003
14

хз как в казахстане, знаю человека, который бежал с семьей из таджикистана, опасался за свою жизнь и имущество, т.к. был русскоговорящий. дело было после развала ссср

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Долгий коктейль

Danila
7

Да так и уезжают оттуда волнами. Русскоязычное население прижимают методично. 

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passer2003

Долгий
2

Я тебе по секрету скажу - Россия просто пылесосит рускоязычных из Казахстана.
Например - молодеж поступает в филиал российского вуза, потом переводится в Россию.
Те кто этим занимаеца - устраивает молодеж в такие вузы - получат 5000-8000 тыс долларов за голову.

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Долгий коктейль

passer2…
2

Быть русским в вести дела Казахстане некомфортно уже достаточно давно. Российские университеты дело десятое. 

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passer2003

Долгий
1

В госухе - да.
В бизнесе - пох.

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Долгий

passer2…
1

В телекоме уже году в 2012 проблемы были. 

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passer2003

Долгий
1

Какие?

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Долгий

passer2…
2

Попробовали бы поучаствовать в более менее серьезном конкурсе, то узнали бы. Особенно, если у заказчика в названии есть три заветных буквы kaz или это что-то связанное с госсектором. 

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passer2003

Долгий
2

Конкретно что?
Я учавствоал, знаю.
Россияне плотно работают в КЗ, на тендерах и прочее.

Я тебе по секрету даже больше скажу - россияне отжали всю атомную промышленность в Казахстане, а самого министра в тюрьму посадили.
Поэтому сейчас Россия владеет практически всеми урановыми рудниками в Казахстане.

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Долгий

passer2…
1

Причём тут россияне и местные русские в КЗ? То, что Россия преуспела в мирном атоме и имеет влияние известный факт. 

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passer2003

Долгий
2

Притом что вы не в теме.
В КЗ урана - 1 или 2 место в мире.
Но владеют рудниками российские компании.
Министр КазАтома хотел чтобы это все принадлежало Казахстану.
Но россияне отжали, а самого министра посадили турма, зато теперь Россия на 1 месте.

Если бы к русским плохо относились то чтобы было, как вы думаете, учитывая этот факт?

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Долгий

passer2…
2

Дело не в отношении к русским в Казахстане. А во влиянии определенной группы россиян в атомной промышленности.  

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passer2003

Долгий
1

Стоп.
У вас там был пассаж о том что в телекоме и в тендерах россиян зажимают - я ведь прально понел?
Цитирую:

Попробовали бы поучаствовать в более менее серьезном конкурсе, то узнали бы. Особенно, если у заказчика в названии есть три заветных буквы kaz или это что-то связанное с госсектором.

Вы же про свою историю говорите, а вы не из КЗ, значит вы учавстовали как из России?
И вас зажали - я прально излагаю вашу претензию?

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Долгий

passer2…
0

У вас там был пассаж о том что в телекоме и в тендерах россиян зажимают

Разговор о русских в Казахстане, а не о россиянах.

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passer2003

Долгий
0

Разговор о русских в Казахстане, а не о россиянах.

Тогда причем тендеры и телеком - поясните..

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Долгий

passer2…
0

Я уже сказал на эту тему больше чем хотел.

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passer2003

Долгий
0

Я уже сказал на эту тему больше чем хотел.

Мне тоже так показалось.

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Родион Галанев

passer2…
0

А цель какая?

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Илья М

passer2…
0

Я тебе по секрету скажу - Россия просто пылесосит рускоязычных из Казахстана.

И это хорошо, это радует.

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