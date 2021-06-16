Госдума запретила коллекторам общаться с близкими и знакомыми должников без их согласия Статьи редакции
Любое общение с третьими лицами может быть только с их письменного разрешения.
- Закон, принятый депутатами в третьем чтении, обязывает коллекторов общаться только с должниками и запрещает общаться с третьими лицами.
- Сейчас законодательство позволяет коллекторам разговаривать с родственниками, соседями и другими третьими лицами с согласия самого должника, без получения согласия этих лиц, пишет ТАСС. Отозвать своё согласие может также только должник, что нарушает права других людей.
- Теперь коллекторы должны будут получать у родственников и других близких людей письменное согласие на общение. Закон также предусматривает право третьих лиц в любое время отозвать его.
- Какие санкции предусмотрены для тех, кто не будет соблюдать закон, пока неизвестно.
То есть чечены больше не будут писать в личку всем знакомым должника? Ушла эпоха
Нужно согласие родственников/друзей, а не должника. В этом и суть, что данный пункт не поможет, нужно согласие письменное от третьих лиц...
А что им помешает? Никаких санкций же не предусмотрено за нарушение этого правила.
Санкций-то никаких нет. Пальчиком погрозят, если что? А с соседями общаться им можно? А с коллегами? Половинчатое решение, как минимум. Но хотя бы движемся в верном направлении.
Увы, не движемся. Будут писать как и раньше - не представляясь с номеров-однодневок. Например, в вотсап любят таким промышлять. Сейчас уже толком и коллекторов нет. Зачем нужно держать лаконичный штат людей, которые будут соблюдать законы, представляться итд, если можно кинуть номера жертв горцам, которые с матами и угрозами тебе пояснят что твой друг/сын/брат/сват не прав и надо бы тебе вернуть его долги.
Любое общение с третьими лицами... То есть любое лицо не должник - третье. Вопрос лишь в том, как это будет работать.
Делов-то: будут писать как бы не коллекторы, а ноунеймы.
Как и сейчас-за долг например соблюдающего законы Сбера звонят до 18 раз в день (рекорд) его прихвостни АБК и нарушают все что можно. А еще пишут смс «мы к вам придем сегодня, оставайтесь дома»
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Сейчас где-то плачет альфа банк, который любит отправлять людей в кожанке 😆
Видно, что закон еще не доделали. Ведь в контракте смогут спокойно добавить условие, что гражданин разрешает любое общение с его родственниками. Если в будущем закон сможет запретить данную уловку, то он будет одним из лучших.
Добавят ещё один пункт в договор на кредит и все)
Не получится, под этим пунктом родственник должен подписаться )))
Просто прибавится работы определённым службам на жалобы от лиц что страдают от так называемых неизвестных. Раз нельзя напрямую доставать и докучать
Любое общение с третьими лицами может быть только с их письменного разрешения.
А как его получить если с ними общаться нельзя?
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