Право
Таня Боброва

Госдума запретила коллекторам общаться с близкими и знакомыми должников без их согласия Статьи редакции

Любое общение с третьими лицами может быть только с их письменного разрешения.

  • Закон, принятый депутатами в третьем чтении, обязывает коллекторов общаться только с должниками и запрещает общаться с третьими лицами.
  • Сейчас законодательство позволяет коллекторам разговаривать с родственниками, соседями и другими третьими лицами с согласия самого должника, без получения согласия этих лиц, пишет ТАСС. Отозвать своё согласие может также только должник, что нарушает права других людей.
  • Теперь коллекторы должны будут получать у родственников и других близких людей письменное согласие на общение. Закон также предусматривает право третьих лиц в любое время отозвать его.
  • Какие санкции предусмотрены для тех, кто не будет соблюдать закон, пока неизвестно.

#новость #законы

6530 просмотров
24 24 комментария
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Сплошной щит

18

То есть, для получения кредита теперь будет необходимо "у родственников и других близких людей письменное согласие"?

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Кирилл Баскус

Сплошной
6

И указать их контакты, а то не дадут кредит

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Сергей Д.

Сплошной
0

А смысл, если после получения кредита они его смогут в любой момент отозвать?

Ответить

Максим Митин

6

То есть чечены больше не будут писать в личку всем знакомым должника? Ушла эпоха

Ответить

Алексей Клыков

Максим
10

как же сильно им это помешает…

Ответить

Павел

Максим
1

Будут, просто в договоре будет дополнительная строчка: даю письменное согласие обращаться к родственникам

Ответить

Григорий Айкашев

Павел
1

Нужно согласие родственников/друзей, а не должника. В этом и суть, что данный пункт не поможет, нужно согласие письменное от третьих лиц...

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Валентин Тихомиров

Максим
1

А что им помешает? Никаких санкций же не предусмотрено за нарушение этого правила. 

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Николай Шелопугин

6

Запрет во благо

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Captain

3

Санкций-то никаких нет. Пальчиком погрозят, если что? А с соседями общаться им можно? А с коллегами? Половинчатое решение, как минимум. Но хотя бы движемся в верном направлении. 

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Andrey Mankelov

Captain
3

Увы, не движемся. Будут писать как и раньше - не представляясь с номеров-однодневок. Например, в вотсап любят таким промышлять. Сейчас уже толком и коллекторов нет. Зачем нужно держать лаконичный штат людей, которые будут соблюдать законы, представляться итд, если можно кинуть номера жертв горцам, которые с матами и угрозами тебе пояснят что твой друг/сын/брат/сват не прав и надо бы тебе вернуть его долги.

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Максим Довгань

Captain
2

Любое общение с третьими лицами... То есть любое лицо не должник - третье. Вопрос лишь в том, как это будет работать.

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Амбиент Музыкантов

1

Делов-то: будут писать как бы не коллекторы, а ноунеймы.

Ответить

Dmitry Dubov

Амбиент
1

Как и сейчас-за долг например соблюдающего законы Сбера звонят до 18 раз в день (рекорд) его прихвостни АБК и нарушают все что можно. А еще пишут смс «мы к вам придем сегодня, оставайтесь дома»

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MEGAtraXXXer666

1

Все проблемы решены, ура! Приняли закон!

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Мурад Муртазалиев

1

Сейчас где-то плачет альфа банк, который любит отправлять людей в кожанке 😆

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Алекс Ре

0

Видно, что закон еще не доделали. Ведь в контракте смогут спокойно добавить условие, что гражданин разрешает любое общение с его родственниками. Если в будущем закон сможет запретить данную уловку, то он будет одним из лучших. 

Ответить

Сергей Д.

Алекс
2

Вы статью-то прочитайте. Нужно письменное согласие родственников, а не получателя кредита. И родственники это согласие в любой момент смогут отозвать.

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Григорий Айкашев

Алекс
0

Ну это все равно не разрешает разглашать что либо...

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Эдуард Мурысин

0

Добавят ещё один пункт в договор на кредит и все)

Ответить

Григорий Айкашев

Эдуард
1

Не получится, под этим пунктом родственник должен подписаться )))

Ответить

Cat Hello

0

Просто прибавится работы определённым службам на жалобы от лиц что страдают от так называемых неизвестных. Раз нельзя напрямую доставать и докучать

Ответить

Nikita Zhukov

0

Любое общение с третьими лицами может быть только с их письменного разрешения.

А как его получить если с ними общаться нельзя?

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Базовый Петя

0

Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения)

А вообще, уж МФО давно нужно запретить, но понятно, кто-то из министров, депутатов или олигархов там нехило денег имеет. Хотя, этим и банки промышляют.

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