Госдума одобрила во втором чтении законопроект, обязывающий крупные ИТ-компании открывать представительства в России Статьи редакции
Под его действие попадают соцсети, иностранные издания и компании — если законопроект примут, за нарушение будет грозить блокировка.
- Законопроект обяжет открывать филиалы иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек. Под действие закона могут попасть соцсети (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Telegram), иностранные СМИ и другие крупные компании.
- Также компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём сайте форму для обращений жителей России и местных организаций.
- Если компании не выполнят требования, им могут запретить распространять рекламу и собирать персональные данные. Также им грозит исключение из поисковой выдачи, замедление трафика и частичная или полная блокировка.
- Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор России Алексей Пушков. О внесении в Госдуму законопроекта 21 мая сообщил Александр Хинштейн, 1 июня он прошёл первое чтение.
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8 комментариев
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3
слыш открылись
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1
БЫСТРО!!!
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1
Интересно, как будут подсчитывать посещалку.
Или уже был законопроект про обязательную установку отечественных счётчиков юзеров?
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