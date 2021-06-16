Право
Евгения Евсеева

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, обязывающий крупные ИТ-компании открывать представительства в России Статьи редакции

Под его действие попадают соцсети, иностранные издания и компании — если законопроект примут, за нарушение будет грозить блокировка.

  • Законопроект обяжет открывать филиалы иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек. Под действие закона могут попасть соцсети (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Telegram), иностранные СМИ и другие крупные компании.
  • Также компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём сайте форму для обращений жителей России и местных организаций.
  • Если компании не выполнят требования, им могут запретить распространять рекламу и собирать персональные данные. Также им грозит исключение из поисковой выдачи, замедление трафика и частичная или полная блокировка.
  • Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор России Алексей Пушков. О внесении в Госдуму законопроекта 21 мая сообщил Александр Хинштейн, 1 июня он прошёл первое чтение.

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8 комментариев
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Митя Мурасов

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слыш открылись

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Vladimir Frolov

Митя
1

БЫСТРО!!!

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Юрий Карпов

Vladimir
1

запрещённый контент есть? а если найду?

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LR

2

Госдума запретила запретить запрещение

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умный человек

1

Интересно, как будут подсчитывать посещалку.
Или уже был законопроект про обязательную установку отечественных счётчиков юзеров?

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Инна Спящая

1

Строгость российских законов компенсируются необязательностью их исполнения

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Printsessa Derevyashka

0

"благоприятный инвестиционный климат"

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Pro MirST

0

- Слышь, представительство есть?
- А если не найду?

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