«Тинькофф» подал иск к «Мегафону» на 677 млн рублей Статьи редакции
Банк уже подавал иски к МТС и «Билайну» из-за «монопольно высоких цен на SMS-рассылки».
- Исковое заявление поступило 15 июня, третьим лицом по нему выступает ФАС, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий не уточняется.
- В «Тинькофф» рассказали vc.ru, что причина иска такая же, как и к МТС и «Билайну» — злоупотребление «доминирующим положением путём установления и поддержания монопольно высокой цены на услуги SMS-рассылки, а также создания дискриминационных условий». Редакция vc.ru обратилась за комментарием в «Мегафон».
- В марте 2021 года «Тинькофф» подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей, а в июне к «Билайну» — на 436,8 млн рублей. Источник vc.ru на телеком-рынке рассказывал, что аналогичные претензии банк уже отправил или в ближайшее время отправит и другим операторам.
- В 2018 году ФАС признала, что операторы «большой четвёрки» (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) злоупотребляют доминирующим положением и необоснованно завышают стоимость SMS-рассылки для банков без госучастия.
То есть драть с пользователя по 59 рублей за смс оповещения это норм, а оплатить смс оператору уже не норм? И это при том, что возможности подключить бесплатные пуши нет.
Эммм, у меня бесплатные пуши, смс даже не включал, при заявке отказался и галочку на запрет поставит
Где тут бесплатные пуши об операциях?
Что именно работает норм? Тинек каждую покупку по карте пушем отображает? Как, например, делает альфа. Или ты однажды зайдёшь в банк-клиент и узнаешь, что за ночь с твоей карты заказали еды на 100 тыщ?
Отображает, но платно
А чего ж мне в комментах по ушам ездиют, что у них всё заебись и бесплатно?
Стоит приучить себя держать крупные суммы на некарточных (а из за этого более защищённых) счетах.
Всегда было интересно, насколько безопасно передавать авторизационные коды через пуши, если те же СМС легко перехватываются
Ну пуши как минимум шифруются через https. А смс это голый текст, который легко видит твой оператор. Плюс пуши на порядок, а то и на два дешевле чем смс обходятся.
Смотря какой оператор, в ЕС и СМС шифруются у некоторых операторов. Но авторизационные коды через пуши я видел только у тинька, у иностранных банков они по принципу google authenticator работают, генерация ключа внутри приложения.
в авангарде есть visa с генератором коючей, или карточка с кодами. аообще авангард функционально лучше тинька в бесконечность раз, но у них нет норм сервиса с банкоматами партнеров, одна беда
поверь авангард намного более адекватный банк, и по комиссиям и по уважению к клиентам. да он застрял в 00х, но тут либо шашечки либо ехать.
за 10 лет у меня ава не украл ни копейки, в отличии от тинькова и альфы которые тышь по 10 уже своровали.
хочешь реальную безопасность и сервис - те в авангард. хочешь удобное приложение тебе в тинькоф.
жалко что авангард не купил рокетбанк, было бы идеально.
Я взял карту Тиньков с бесплатным обслуживанием, приехал чувак привёз карту, в анкете я отметил, что мне не надо смс уведомлений, все.
Где посмотреть, что с меня снимали 59 рублей? Может я в глаза ебусь и ошибаюсь?
Чувак приехал🙈 В приложение зайди, нажми на карту, пролистни в самый низ и там будет настройки карты, а в них оповещения об операциях. Матом то легко херачить, а элементарно полазить по приложению это нам слабо
Дык я же не «бычить» хотел
видел я это уже, я оплачиваю все через епл пей или переводом из приложения, так что, я просто не совсем понял, какие ещё мне уведомления могут быть нужны
Уведомления о списаниях и оплате, чтобы, как тут отметили, на утро в приложении не увидеть, что с вашей карты было заказано еды на 100к. Ситуации разные бывают.
Включить пуши - в приложении ТБ для iOS "Еще"/"Настройки"/Уведомления о счетах" и там "Из приложения"
Приходят пуши о всех операциях
В сервисах смс рассылок цена на смс в среднем 2.5₽.
Да и в отчете за 20 год видно то что тинькофф на плате за смс заработал куда больше чем потратил
Надо было на 777. Ну чисто по приколу.
Насчет необоснованно высоких цен на СМС согласен. Это какой-то рудимент. Но это больше дело ФАС. У опсосов, похоже, сговор, так как себестоимость СМС-ки с точки зрения технологии стремится к нулю.
Я был удивлен, как пуши стали платными, когда начался движ с подорожанием смсок.. Я понимаю, как работают пуши и не понимаю, за что там брать по 100 рублей в месяц, когда я итак пользователь банка/продукта...
Даже несколько смешно такое читать из-за того, что изредка Тинькофф списывает с меня по 59₽ при отключенных на всех картах уведомлениях смс/push.
Возвращают по обращению, конечно, но всё же не очень приятно. А ведь есть люди, которые и не замечают подобного. Хоть и банк сам по себе хорош, но вот такие мелочи, которые уже не первый год не могут пофиксить, очень расстраивают.
а им в ответ. Мы работаем над вашей заявкой. ПРоблемм на базовой станции нет . Перезагрузите устройство )
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Отличная новость !
Вот и проверим, у кого юристы лучше?
Кто победит - хвалёные юристы Тинькова или юристы Мегафона, набранные по объявлениям на Авито?
Мегафон большой и великий. Это связь. Это первая необходимость. А интернет банк это пузырь продающий деньги за деньги, не создающий ничего! Видимо метят в мобайл?))
В чем проблема в Телеграмм коды отправлять? Или на блокчейне сделать генератор с кодовой фразой. Прилу от блокчейна всегда запускать в виртуальной машине или безопасной среде.
Динозавров нужно ломать технологиями, смысл с ними мерятся силой и тратить ресурсы.
Звонками по обычной соте уже лет 5 не пользуюсь. Еще сделать технологию двуфакторки по смс неактуальной и вся монополия практически закончится.
Подаём иск на МТС за монополию. Подаём иск на Билайн за монополию. Подаём иск на Мегафон за монополию. Ой, уже как-то странно, это ж примерно по 25 процентов рынка, очень грубо говоря. Идём гуглить понятие "монополия". Ааааа, хрен с ним. Не подаём иск на Теле2 за монополию, так как сидим на нём со своим виртуальным оператором, а то ещё на мороз выкинут. Ой в квадрате. Ах, да, один субъект судебного иска не может купить другого во время судебного спора. Точно, зассали быть купленными кем-то из операторов.
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