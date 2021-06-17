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Право
Евгения Евсеева

Госдума приняла законы о работе в интернете: едином счётчике аудитории, «приземлении» ИТ-компаний и другие Статьи редакции

Приняли также законы о единой системе учёта рекламы в интернете, блокировке сайтов мошенников и доступе к социально значимым сайтам.

19 19 комментариев
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Закон «о приземлении»

Он обяжет иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией больше 500 тысяч человек открывать филиалы или представительства в России.

Также они обязаны регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с россиянами или организациями.

За нарушение грозит исключении из поисковой выдачи, запрет на рекламу в России и на размещение рекламы, ориентированной на россиян, а также запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка.

Закон о бесплатном доступе к сайтам

В список российских социально значимых сайтов с бесплатным доступом войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России и сайт Госуслуг.

Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года, а затем продлило до июня 2021 года.

В список таких сайтов входит 371 сайт — среди них, например, «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru», «Сбер», «Лента», РБК и другие.

Закон о блокировке сайтов мошенников

У ЦБ появится право внесудебной блокировки фишинговых и мошеннических сайтов, которые работают под видом сайтов финансовых организаций. Также регулятор сможет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к фишинговым сайтам, которые помогают получить доступ к информационным системам кредитных или некредитных финансовых компаний.

Закон о единой системе учёта рекламы в интернете

Систему введёт Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года. Распространители рекламы, операторы рекламных систем и рекламные посредники будут обязаны размещать в системе информацию о размещённой в интернете рекламе.

Роскомнадзор создаст комиссию для отбора оператора рекламных данных — порядок её создания и условия отбора определит правительство России.

Закон о едином счётчике интернет-аудитории

Организацию-измерителя должен выбрать Роскомнадзор до 1 августа 2021 года. Аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов подрядчик должен будет измерять по аналогии с аудиторией телевидения.

Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете компанию Mediascope, которая уже анализирует аудиторию телевидения и с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом.

#новость #законы

19 19 комментариев
8
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19 комментариев
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Seller of Happiness

17

Я не хочу такой интернет😑

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Альтернативный блик

Seller
11

Ты уже в нем, орки вторглись на нашу территорию и ведут себя здесь как вандалы.
Вопрос в том, сожгут они все на своем пути, или будет отпор, один уже дал - но другие то уже приспособились, превратятся ли они в орков вопрос времени.

Ответить

Вася Пражкин

Seller
1

Я Вас услышал, отключаю..

Ответить

Данила Романов

Seller
–2

что тут не так?

Ответить

Alexey Ivanov

14

У нас было 450 депутатов, 10 лазерных принтеров, 5 упаковок картриджей и 2 дюжины коробок бумаги. Не то чтобы это был необходимый запас для летней сессии думы, но если начал писать законы, становится трудно остановиться.

Ответить

Viktor Mann

10

Для россиян стараются, очевидно же.

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Гурами Асатуров

7

Хоть новости не читай...

Ответить

Вася Пражкин

Гурами
6

Кстати, хорошая идея для закона:
Обязать читать новости первого канала и RT. 3 раза в день, до принятия пищи. В бедных регионах - вместо пищи.

Ответить

Алекс Таций

Вася
7

Ну и двухминутки ненависти

Ответить

Вася Пражкин

Алекс
2

Отлично, щас накидаем тут рыбу, в Госдуме доработают.

Ответить

Roman Shar

6

Исключение из поисковой выдачи. Интересно.
Вкладываешься в SEO, а потом какой то клерк в РКН может тебя уничтожить

Ответить

Вася Пражкин

Roman
3

Или конкурента

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Алексей Швед

3

Всех посчитать, всех в реестры, всех в списки

А вот внесудебная блокировка по желанию левой пятки контролирующего органа пугает

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Излишний бас

1

По всему миру такое идет, Интернет загоняют в жесткие рамки. С конца нулевых идет тренд. Ничего хорошего для пользователей Сети нет в этом. 

Ответить

Анна Григорьева

0

Watching you

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Понятный завод

0

Нахерачили законов по-шустрому и на каникулы. Збс!

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Общественный блик

0

Интересно будет наблюдать как это будут внедрять 😆 на бумаге написать легко, а вот довести до реализации 🤔

Ответить

Андрей Величков

0

Кого коснётся закон о едином учете рекламы? 🤔

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LR

0

Насчет блокировки фишинговых сайтов под видом финансовых организаций - может это и не плохо. Сколько людей может пострадать. Ведь без разбора везде вводят свои данные.

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