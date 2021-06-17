Приняли также законы о единой системе учёта рекламы в интернете, блокировке сайтов мошенников и доступе к социально значимым сайтам.

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Он обяжет иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией больше 500 тысяч человек открывать филиалы или представительства в России.

Также они обязаны регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с россиянами или организациями.

За нарушение грозит исключении из поисковой выдачи, запрет на рекламу в России и на размещение рекламы, ориентированной на россиян, а также запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка.

Закон о бесплатном доступе к сайтам

В список российских социально значимых сайтов с бесплатным доступом войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России и сайт Госуслуг.

Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года, а затем продлило до июня 2021 года.

В список таких сайтов входит 371 сайт — среди них, например, «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru», «Сбер», «Лента», РБК и другие.

Закон о блокировке сайтов мошенников

У ЦБ появится право внесудебной блокировки фишинговых и мошеннических сайтов, которые работают под видом сайтов финансовых организаций. Также регулятор сможет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к фишинговым сайтам, которые помогают получить доступ к информационным системам кредитных или некредитных финансовых компаний.

Закон о единой системе учёта рекламы в интернете

Систему введёт Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года. Распространители рекламы, операторы рекламных систем и рекламные посредники будут обязаны размещать в системе информацию о размещённой в интернете рекламе.

Роскомнадзор создаст комиссию для отбора оператора рекламных данных — порядок её создания и условия отбора определит правительство России.

Закон о едином счётчике интернет-аудитории

Организацию-измерителя должен выбрать Роскомнадзор до 1 августа 2021 года. Аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов подрядчик должен будет измерять по аналогии с аудиторией телевидения.