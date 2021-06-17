Госдума приняла законы о работе в интернете: едином счётчике аудитории, «приземлении» ИТ-компаний и другие Статьи редакции
Приняли также законы о единой системе учёта рекламы в интернете, блокировке сайтов мошенников и доступе к социально значимым сайтам.
Закон «о приземлении»
Он обяжет иностранные ИТ-компании с ежедневной аудиторией больше 500 тысяч человек открывать филиалы или представительства в России.
Также они обязаны регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с россиянами или организациями.
За нарушение грозит исключении из поисковой выдачи, запрет на рекламу в России и на размещение рекламы, ориентированной на россиян, а также запрет на приём платежей и частичная или полная блокировка.
Закон о бесплатном доступе к сайтам
В список российских социально значимых сайтов с бесплатным доступом войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России и сайт Госуслуг.
Минцифры запустило эксперимент с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам в апреле 2020 года, а затем продлило до июня 2021 года.
В список таких сайтов входит 371 сайт — среди них, например, «Вконтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru», «Сбер», «Лента», РБК и другие.
Закон о блокировке сайтов мошенников
У ЦБ появится право внесудебной блокировки фишинговых и мошеннических сайтов, которые работают под видом сайтов финансовых организаций. Также регулятор сможет обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к фишинговым сайтам, которые помогают получить доступ к информационным системам кредитных или некредитных финансовых компаний.
Закон о единой системе учёта рекламы в интернете
Систему введёт Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года. Распространители рекламы, операторы рекламных систем и рекламные посредники будут обязаны размещать в системе информацию о размещённой в интернете рекламе.
Роскомнадзор создаст комиссию для отбора оператора рекламных данных — порядок её создания и условия отбора определит правительство России.
Закон о едином счётчике интернет-аудитории
Организацию-измерителя должен выбрать Роскомнадзор до 1 августа 2021 года. Аудиторию телеканалов в интернете, сетевых изданий, сервисов, новостных агрегаторов и других сайтов подрядчик должен будет измерять по аналогии с аудиторией телевидения.
Источники «Ведомостей» называли единственным претендентом на роль организации для измерения данных в интернете компанию Mediascope, которая уже анализирует аудиторию телевидения и с 2016 года контролируется государственным ВЦИОМом.
Я не хочу такой интернет😑
Альтернативный блик
Ты уже в нем, орки вторглись на нашу территорию и ведут себя здесь как вандалы.
Вопрос в том, сожгут они все на своем пути, или будет отпор, один уже дал - но другие то уже приспособились, превратятся ли они в орков вопрос времени.
У нас было 450 депутатов, 10 лазерных принтеров, 5 упаковок картриджей и 2 дюжины коробок бумаги. Не то чтобы это был необходимый запас для летней сессии думы, но если начал писать законы, становится трудно остановиться.
Хоть новости не читай...
Кстати, хорошая идея для закона:
Обязать читать новости первого канала и RT. 3 раза в день, до принятия пищи. В бедных регионах - вместо пищи.
Ну и двухминутки ненависти
Исключение из поисковой выдачи. Интересно.
Вкладываешься в SEO, а потом какой то клерк в РКН может тебя уничтожить
Всех посчитать, всех в реестры, всех в списки
А вот внесудебная блокировка по желанию левой пятки контролирующего органа пугает
Насчет блокировки фишинговых сайтов под видом финансовых организаций - может это и не плохо. Сколько людей может пострадать. Ведь без разбора везде вводят свои данные.
Пока трафик дорожает, а со стороны Apple приходят ограничения в виде запрета на отслеживание IDFA, команда маркетинга Мамбы отрефлексировала прошлый опыт и вернула свой 2007. Офлайн конечно.
Персонажа зовут Нервус, он одновременно жуткий и симпатичный, и он есть в каждом из нас.
В обновленной версии супераппа Тинькофф (начиная с версии 5.13) стало возможно скрывать баланс. Функция доступна на устройствах с гироскопом на Android и iOS.
Сегодня мы настолько перегружены информацией, что иной раз не хватает времени на то, чтобы проверить почту, не говоря уже о том, чтобы постоянно следить за новостями. Однако и здесь всё не просто, т.к. настраивая ленту новостей в социальных сетях, мы попадаем под действие алгоритмов. На первый взгляд, кажется, что мы управляем собственным…
Спонсором серии стала AI Russia Awards.
Yota поможет новым клиентам подобрать тариф с точностью до минуты и гигабайта исходя из той суммы, которую они готовы потратить на связь. Заказывая SIM-карту Yota на сайте https://choice.yota.ru/ пользователи сначала определяют точную цену своего тарифа, а затем выбирают его наполнение.
На общественных дорогах города шаттлы появятся 5 июля.
Борис Дьяконов был помощником в больнице, интернет-технологом и пастором методистской церкви. А потом стал совладельцем Банк24.ру, на базе которого появился банк для предпринимателей «Точка».
Какое количество ценных бумаг в инвестиционном портфеле может обеспечить его диверсификацию и приемлемую защиту от риска волатильности.
Он позволит снизить стоимость разработки и сократить электронные отходы.
Давайте честно: 50% креативов-лонгридов испытывают проблемы с дочитываемостью. Дело не только в нас, но и в пользователях: почти 40% закрывают окно сразу, как только видят объем, еще пять — после первого скрола. Визуал в этой ситуации работает лучше и быстрее.
Приветствую всех читателей 🤗 Хочу с вами поделиться новым кейсом, где основная цель была привести подписчиков в блог, поехали!
Британский архитектор объединяет передовые технологии и экологичные решения.
Цель статьи - спуститься в недра "серых" таможенных схем и объяснить что такое пресловутые доллары за кг. Вторая часть честного гайда про то, как растаможить товар и почему все не так однозначно.
Разобраться в актуальных событиях в области медицины, трансформации фармрынка и тенденциях медтеха поможет один из ведущих экспертов российского фармрынка Валентина Бучнева — руководитель евразийского подразделения фармацевтической компании Босналек.
Ограничения не затронут российские компании, которые используют VPN-сервисы в «непрерывных технологических процессах».