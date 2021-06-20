Право
TJ

Минтруд: непривитых работников можно временно отстранить без сохранения зарплаты Статьи редакции

Уволить таких сотрудников нельзя — это не предусмотрено в трудовом законодательстве.

Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, «непривитого сотрудника можно отстранить». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра труда Антона Котякова.

Чиновник уточнил, что сотрудников можно отстранять от работы без сохранения заработной платы, если у них нет объективных причин для невакцинации. Отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной.

Антон Котяков
министр труда и социальной защиты

#новость #covid19

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Сергей Корольков

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Давайте порассуждаем на след тему:
1. Все, кто приходит на вакцинацию должны подписать документ на добровольное согласие, потому что без него это противоречит Закону и Конституции.
2. Согласно новым постановлениям главных врачей, допустим Москвы, это уже не добровольное, а нужно ссылаться на Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Е.Е. Андреевой от 15 июня 2021 года №1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям". Это должно быть отражено в документе, который вы подписываете. В других регионах также ссылаться на постановление губернаторов или главных врачей.
3. С Вашей стороны подготовить и распечатать документ, чтобы медицинские работники подписали Согласие об ознакомлении и ответственности, согласно ст. 117.1 УК РФ
(Осуществление медицинских, научных или иных экспериментов на человеке без его добровольного согласия, а равно осуществление экспериментов на человеке, заведомо сопряженных с причинением увечья либо вреда здоровью, опасного для жизни, независимо от согласия лица, подвергнутого эксперименту)
Как думаете подпишет мед работник ваш документ об ответственности? И будут ли вообще указаны причины вакцинации для москвичей на основании приказа?
Я не сторонник антипрививочников. Но все вакцины не прошли испытаний, почитайте их инструкции. Частые осложнения. Нет исследований про беременность и плод, нет исследований на взаимодействия с другими лекарствами, не проводились испытания при вождении автотранспортных средств.

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Ivan Pogoreloff

Сергей
10

Я не сторонник антипрививочников. Но все вакцины

Я не расист. Но все негры...

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Станислав Назаров

Сергей
2

Анекдот на vc )))
Подходит инженер и антипрививочник к старому мосту через реку с крокодилами. 
А: Слушай инженер, а какая вероятность, что нам удастся пройти по мосту без осложнений?
И: ну процентов 95...
А: ну ладно, тогда я в плавь.

Ответить

Сергей Корольков

Станислав
3

Ответили бы хоть, ссылаясь на статьи законов. Я привел конкретику и написал про давайте рассуждать.
Сказали, как "не получилось" в лужу...))

Ответить

Дмитрий Букреев

Станислав
0

Инженер ответил бы 0.95. 

Ответить

Иван Шеметов

Сергей
3

Как это не прошли испытаний? 

Ответить

Сергей Корольков

Иван
1

Я перечислил области в которых не было испытаний и это написано в инструкции. 
- Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания, так как его эффективность и безопасность в этот период не изучались.
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не изучалось.
- Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами
Исследования по изучению влияния вакцины на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами не проводились.

Плюс не было испытаний как и положено временем! Кто то отменил вдруг и всего пол года... Из первого пункта пару выводов тоже можете сделать

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Иван Шеметов

Сергей
1

С первыми двумя возможно согласен, но хоть с одной вакциной проводились испытания с вождением? 

Ответить

Сергей Корольков

Иван
0

3 стадию испытаний прошел только спутник)))
эпиваккорона не проводила также
ковивак не указал и пока нет инструкции на сайте роспотребнадзора 

Ответить

Иван Шеметов

Сергей
1

Я про то, что к примеру вакцина от гриппа или оспы проходили испытание вакцины на влияния вождения? 
Пиздец придумал де

Ответить

Артем Акулов

Сергей
0

Главная цель вакцины - генерить антитела от ковида. Шанс того, что вакцина окажет негативное влияние на внутренние органы довольно ничтожен, но всё же шанс есть. К спутнику вэ у меня нет вообще никакого доверия, как и к государству в целом, думаю сгонять на загнивший запад и уколоться пфайзером, пусть и за деньги. Зарубежные вакцины в сверхдержаву не пустят, на этом уже невероятно обогащается определенная группа граждан. Проблема спутника может быть не в осложнениях, а в "пропаже" антител через 6-12 месяцев по хз каким причинам. Наверно Байден тырит антитела через 5G, другого то быть не может!

Ответить

Anon

0

Правильно, по закону обязаны вакцинироваться, а тут права качают. На вас похер, вы нормальных людей заразить можете

Ответить

Yarro S

Anon
5

По какому закону?

Ответить

3216q114

Yarro
0

Есть такой ещё Ельциным подписанный больше 20 лет назад.
157-ФЗ

Ответить

Марат

Anon
4

Тех, кто не вакцинировался? Вы же тут именно их и критикуете, а через предложение называете "нормальными людьми"

Ответить

Dmitriy Aleksandrov

Марат
0

😂😂😂

Ответить

user_90123129312

Марат
0

У людей бывают аллергии на компоненты вакцины либо другие риски. Они может и хотели бы привиться, но увы. Поэтому такие мудаки-переносчики проблема.

Ответить

Dmitriy Aleksandrov

Anon
0

Так пишут же, что и обои с антителами могут распространять ковид

Ответить

Антон Волков

Dmitriy
5

Чьи обои 

Ответить

I S

Антон
0

Обои с антителами - новый тренд в борьбе с ковидом! 

Ответить

sando

1

а почему бы не обязать людей не болеть в принципе? заболел - уволили. ведь это все, якобы, для разгрузки системы здравоохранения?!  хотя лекарство, якобы, имеется. 

Ответить

user_90123129312

sando
–1

Есть не лекарство, а лечение. Т.е. человек проведёт неделю или более в больнице (расходы на работодателе и системы здравоохранения). Если человек привился бы, то максимум пару дней провёл бы дома (расходы на работодателе). Разницу чувствуете? Скорее всего нет, т.к. в СССР (коим является РФ) эти расходы спрятаны. В США же это 50-80К USD за лечение, страховка покрывает до ~40К для взрослого населения. Когда люди понимают расходы, нормальные люди делают адекватные шаги, чтобы не попасть на пару десятков тысяч долларов — превентативная медицина — в данном случае прививки.

Ответить

sando

user_90123129312
2

люблю эту выдуманную статистику. пару дней, ага, всё так и других вариантов нет. правда лекарство не пойми чем является и непонятны побочки на длинную, но срочно нужно прививаться. а чем тогда ковид от любой другой болезни отличается? 
заболел, нагрузил систему своей болезнью, полечился. и это при том, что в любом другом сценарии - не с ковидом - лекарство хотя бы имеет доказательную базу. 

Ответить

Дмитрий Древин

sando
0

Вроде бы нет лекарства от ковида до сих пор

Ответить

sando

Дмитрий
0

да, но сути-то это не меняет. 
тут карательные меры применяются к тем, кто отказывается прививаться непойми чем, под предлогом, вероятно, разгрузки системы здравоохранения. чем ковид отличается от кучи других болезней? особенно в рамках того, что даже лекарство непонятно как работает. 

Ответить

geovo

0

Почему у нас все работает только через наказания и штрафы?

Ответить

Stan 1

geovo
5

Там, где нет доверия властям, остаются только наказания и штрафы.

Ответить

Service Account

geovo
–2

Потому что тупой скот думает что вакцинация это дело каждого. Но на деле это обязательная процедура для всех! И не имеют значения всякие личные желания или интересы, или последствия едениц. Важно желание системы!

Ответить

Алмаз Хамидуллин

Service
1

Даже такие комменты допустимы на vc?

Ответить

Алексей Волосач

geovo
1

Потому что люди сами это допустили полностью игнорируя меры защиты?

Ответить

Николаев Александр

2

Долбаные антипрививочники

Ответить

Комментарий удален

Stan 1

Service
1

15 рублей мэрия уже перевела хоть?

Ответить

Alexey Ivanov

1

Хватит миндальничать. Расстрелы.

Ответить

Функциональный Артем

0

Антипрививочников не понимаю, конечно.
Но тут же полный пиздец

Ответить

Звездный Петя

0
Ответить

Vilent

0

Меня всегда так веселят фразы типа: "Уволить таких сотрудников нельзя — это не предусмотрено в трудовом законодательстве."

За один день легко можно принять закон, что увольнять за отсуствие прививки можно. И все, больше нет беззакония.

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