Пересказ заметки Джошуа Браудера, гендиректора сервиса DoNotPay — разработчика робота-юриста.

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Американцы тратят на оплату юридических услуг больше, чем в любой другой стране. В 2016 году в США судебные издержки составляли около $429 млн.

Высокая «цена справедливости» — не абстрактное экономическое понятие. Человек, подающий заявление на банкротство, в среднем тратит $3000 на судебные издержки, стандартный развод обойдётся в $12 900, а дела о разногласиях бизнес-партнёров могут стоить миллионы долларов.

Это настолько недоступно для многих американских семей, что специальные сборы средств появляются только, чтобы покрыть судебные издержки.

На самом деле только богатые могут позволить себе дорогостоящих юристов — ведущие адвокаты могут брать по $1500 в час. Часто это означает, что те, у кого есть возможности, могут появлиять на результат разбирательства в свою пользу.

Например, исследование Счётной палаты США показало, что у людей с адвокатом в три раза больше шансов выиграть дело о пособиях по инвалидности, чем у людей без него.

В идеальном мире правовые кодексы должны быть объективными и доступными. При переходе системы правосудия на подход, основанный на программном обеспечении, мы можем повысить прозрачность, автоматизировать утомительные процессы, а в некоторых случаях даже полностью избежать необходимости в дорогостоящих юристах. В мире, где более 80% населения с низкими доходами не могут позволить себе юридическую помощь, технологии могут уравнять правила игры. Джошуа Браудер гендиректор DoNotPay

Краткая история адвокатского протекционизма

В 13 веке король Эдуард I хотел создать новый класс, который мог бы представлять дела в королевских судах Англии. Он издал статут, который позволял лорду — главному судье назначать определённое количество «поверенных и лучших юристов», которые могли практиковать. Более 700 лет спустя такие ограничения на юридическую практику сохраняются.

Эдвард мог бы гордиться Кодексом бизнеса и профессий Калифорнии (California Business and Professions Code 6125), который наказывает неюристов заключением до года, если они представляют кого-либо в суде.

В отличие от этих правил интернет создал мир, в котором знания свободно распространяются и доступны, и первым шагом в перестройке правовой системы может стать ПО, которое масштабирует экспертизу ограниченного числа юристов.

Например, в заявлении о предоставлении убежища есть вопрос «Вы свободно говорите по-английски?». Когда беженец заполняет форму, он может быть склонен ответить «Да», поскольку посчитает, что «Нет» — нежелательный ответ. Если он говорит, что свободно владеет языком, он может отказаться от своего права на переводчика в суде, о чём вряд ли кто-то знает, кроме адвоката.

В этом случае технология, предоставляемая иммиграционным судом США, может предупредить беженца о «скрытом значении» ответа «Да». Получая информацию и поясняя вопросы ПО может сэкономить время на заполнение самой формы, а также воспроизводить «инсайдерский» опыт юриста, который обычно объясняет пункты в заявлении.

Информационная проблема

Сейчас законы целых стран загружаются на GitHub (например, Германии). Но в США жители некоторых штатов даже не могут ознакомиться с копией закона, не заплатив корпорации. В Джорджии полный набор законов стоит больше $1200, поскольку их аннотации защищены авторским правом и принадлежат штату.

Когда активист Карл Маламуд купил копию и бесплатно опубликовал её в интернете, штат подал на него в суд (после вмешательства Верховного суда дело прекратили). Однако многие документы остаются под пейволлом: например, доступ к системе Pacer, которая хранит судебные документы, стоит 10 центов за страницу.

Чтобы создать стоящее ПО, нужно часто подключаться к другим, часто внешним приложениям с помощью API. Например, чтобы показывать погоду на смартфоне, приложение в конечном итоге подключается к спутникам. Только когда правовая система откроется, можно будет вводить новшества.

На практике у законодателей обычно мало времени, чтобы просмотреть тысячи страниц законопроектов перед голосованием: например, у них было всего несколько часов на изучение первого проекта помощи во время пандемии Covid-19, которы насчитывал 5593 страницы.

Если бы все законы можно было обсудить и подправить с помощью запроса на внесение изменений, общественность могла бы помогать законодателям в обнаружении лазеек. Такие современные «легальные репозитории» могут уравнять правила игры: граждане смогут просматривать законопроекты до того, как они будут вынесены на голосование.

Технологии — строительные блоки для новой системы

Эти примеры использования ПО принесут немедленные и далеко идущие дополнительные преимущества. Но они также — кирпичи для автоматизации судебной системы в обход судебных залов.

На самом деле бесспорные судебные дела хорошо подходят для этого типа автоматизации. Компании, которые выпускают кредитки, уже используют автоматизированные решения для разрешения споров между держателями карт и продавцами. Когда владелец Visa оспаривает трансакцию, которая уже была возмещена, система автоматически закрывает дело. Те же инструменты могут работать и в мелких судебных делах.

Приведу пример: около четверти залогов не возвращаются. Что ещё хуже, многие арендодатели не объясняют отказ от возврата денег — а у бывших арендаторов часто нет средств (или времени), чтобы подавать в суд.

Однако в этом примере любой арендатор мог бы заполнить онлайн-форму и отправить арендодателю электронное письмо с просьбой указать причину удержания залога. Отдельно арендодатель мог бы подключиться к финансовым API, чтобы доказать возвращение залога. Если арендодатель не ответил, суд автоматически выносит решение в пользу арендатора. Если он ответит, дело будет передано онлайн-судье.

Этот гипотетический процесс — идеальное решение: судьи, адвокаты или физические залы суда не будут задействованы для рассмотрения дела. Решение будет записано в публичном регистре. И главный источник споров в судебной системе («привлечение залога») будет разрешен.

Со временем такие автоматические решения могут быть распространены на большее число бесспорных дел: разводы, заявки на застройку, дорожные нарушения и множество других процессов могут быть автоматизированы.

Конечно, внедрение технологий в любую систему может ухудшить или остановить прогресс, если не будет сделано правильно. Подача налоговой декларации — отличный пример. К несчастью, Налоговое управление США не ввело систему для онлайн-расчёта налогов, какая есть в Великобритании. (Возможно, это можно частично объяснить более чем $5 млн, которые онлайн-компании по расчёту налогов тратят ежегодно на лоббирование.)

В результате технологическое решение должно быть достаточно распространено, чтобы гарантировать, что ни одно учреждение не сможет отстоять свои интересы. Один из способов добиться этого — сделать кодифицированную систему правосудия с открытым кодом на уровне штата, чтобы отдельные города и судебные системы могли адаптировать её в соответствии со своими потребностями.

Технический долг — ещё большая проблема. Сервис по приёму заявлений на пособие по безработице в Нью-Йорке, созданный в 1960-х, не смог справиться с давлением 20% уровня безработицы во время пандемии. Сайт по безработице в Огайо мог одновременно обслуживать только трёх человек, а правительство прекратило использовать дискеты только в 2016-м.

Для решения этих проблем было предложено множество решений — от требования к юристам и законодателям владеть технологиями и тестирования до государственных инициатив по улучшению разработки и закупок ПО. Но факт остаётся фактом: мы отстаём от оцифровки того, что во многих отношениях уже форма кода.

В конечном итоге вряд ли суды полностью уступят свои полномочия API. Но подход, ориентированный на ПО, не обязательно должен означать «всё или ничего».

Впервые возможность использовать Zoom для судебных слушаний стала обязательной в 2020 году, а разрешение использовать электронные подписи в десятках форм Налогового управления сэкономило бесчисленные часы. Юристы переходят с бумажных файлов в облако более массово, чем когда-либо.

В то время как технологии вряд ли полностью вытеснят систему правосудия, автоматизация мелких или неоспоримых дел может освободить существующую систему. Она сможет заниматься тем, что у неё получается лучше всего, и сосредоточиться на тех случаях, которые могут разрешить только люди, а не машины.

Внедрение ПО в любую отрасль часто вызывает опасения со стороны законодателей, которые не понимают его преимуществ. Но правовая система, а также бесчисленное количесвто людей и компаний, пострадавших от её недостатков, требуют удвоения усилий.