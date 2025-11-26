Популярное
Данила Бычков
Право

Европарламент призвал ограничить доступ к соцсетям для детей до 16 лет

При этом подобный запрет не входит в компетенцию ЕС.

Источник: European Parliament
  • Большинство депутатов Европарламента поддержало резолюцию с предложением ввести возрастные ограничения для доступа к социальным сетям, пишет Reuters. Этот шаг направлен на борьбу с растущим количеством психических расстройств среди несовершеннолетних.
  • Инициатива подразумевает полный запрет на использование ИИ-компаньонов и соцсетей для детей младше 13 лет. Подростки до 16 лет смогут получить доступ к платформам только с согласия родителей.
  • Кроме того, депутаты поддержали создание единого европейского цифрового удостоверения личности и приложения для проверки возраста, говорится в заявлении Европарламента.
  • При этом у властей ЕС нет полномочий для введения подобного запрета, отмечает Reuters. Установление возрастных ограничений находится в компетенции отдельных стран, которые могут ввести запрет на национальном уровне.
  • 10 декабря 2025 года запрет на использование соцсетей для детей младше 16 лет вступит в силу в Австралии. Власти Малайзии намерены ввести аналогичный запрет в 2026 году.

#новости

