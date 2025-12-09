Правительство подготовило второй пакет мер по защите от мошенников — он включает запрет на международные звонки без согласия абонента

А также обязательную маркировку таких звонков. О подготовке «около 20» новых инициатив по борьбе с мошенничеством агентству «РИА Новости» рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.В него включили запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательную маркировку таких вызовов. Идёт ли речь только о входящих звонках или об исходящих тоже, чиновник не пояснил.Среди других мер — введение детских SIM-карт, ограничения по количеству банковских карт, а также новые способы восстановления доступа к «Госуслугам», в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ. Детали предложений Григоренко также не раскрыл.Первый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством Госдума приняла весной 2025 года. Он среди прочего ввёл запрет на массовые звонки без согласия, передачу SIM-карт третьим лицам, а также позволил назначить «уполномоченное лицо» для подтверждения банковских операций. Новые ограничения начали обсуждать в июне, писало Forbes.#новости