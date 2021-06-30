Мои странные эксперименты в работе с ассистентами

Сегодня поделюсь с вами самыми странными экспериментами, которые я проводил со своими ассистентами за последние три года. Все они направлены на то, чтобы помогать мне делать то, что я делать не хочу, но и не могу делегировать.