Право
TJ

Роскомнадзор подал иск к основателю бота «Глаз Бога» с требованием заблокировать сервис Статьи редакции

Сервис нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, считает ведомство.

Согласно иску, регулятор обнаружил сервис, который нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия». На карточку иска обратил внимание «Коммерсантъ».

Роскомнадзор потребовал признать деятельность «Глаза Бога» незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Такое решение суда, говорится в иске, станет основанием для включения «Глаза Бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик рассказал журналистам, что юристы сервиса уже «частично ознакомились» с иском и считают его необоснованным. Суд рассмотрит иск 1 июля.

Мы хотим сотрудничать с регулятором и делать все по закону, но Роскомнадзор не берет трубки и не отвечает на письма, поэтому даже не понимаем, в чем претензия.

Сергей Каленик
представитель «Глаза Бога»

  • 9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз Бога» и других ботов, нарушающих законодательство о защите персональных данных. Для поиска владельцев ботов ведомство обратилось в правоохранительные органы.

  • 12 марта Telegram заблокировал «Глаз Бога», через час бот стал доступен по новому адресу.

#новость #роскомнадзор

2881 просмотров
45 45 комментариев
6
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 45, "likes": 6, "favorites": 13, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 264566, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Jun 2021 10:18:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Максим Абдрахманов

53

Смешно слышать от Роскомнадзор про права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну )))

Ответить

Aleksandr Azh

Максим
3
Ответить

Вера Гагарина

Максим
–4

Если смешно, то почему не смеешься?

Ответить

Стройный крюк

Вера
0

Ахахахахахха *ржет в голосину*, просто вынос, разрывная.
так по интернету определяешь кто смеется а кто нет?

Ответить

Ирка Черчилль

38

Только государство может нарушать права своих граждан и никто больше 😁

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Ирка
10

Монополия на беспредел

Ответить

Андрей Породзинский

Небольшой
7

Суть государства - монополия на насилие.

Ответить

Tonny Gun

12

Кажется, от такой замечательной рекламы у "Глаз Бога" будет прилив пользователей.

Ответить

Tik Top

7

Как же эти новости меня уже раздражают, государство, политика, и роскомнодзор

Ответить

умный человек

Tik
3

Можно же игнорить вот это всё

Ответить

Егор Какой-то

умный
4

Вот бы и в жизни так же. :)

Ответить

Tik Top

умный
0

Умный человек это ещё мягко сказано, гениальный человек:)

Ответить

умный человек

Tik
1

Админы VC в это время:

Ответить

Алексей Алексеев

4

Лучше бы ГетКонтакт заблокировали. Смысл блокировать открытую информацию 😄

Ответить

Влад Борщ

Алексей
–7

Лучше бы очко заблокировали. И себе и тебе на всякий случай, раз есть тяга к блокировкам. А если серьёзно, то GetContact прямо говорит о том, что твои данные попадут в базу и сам инструмент очень удобный и помогает кучи раз)

Ответить

Tonny Gun

Влад
6

А ничего, что GetContact забирает данные телефонной книги без согласия абонентов этой книги?

Ответить

Pavel Pavel

Tonny
–4

т.е. они хакнули систему безопасности ios и андроида? Аа.. абонентов.. Ну их согласие в данном случае и не требуется, достаточно согласия владельца телефонной книги.

Ответить

Митя Мурасов

3

Не по теме , но нормальная такая контекстная реклама

Ответить

Onetwo Threefour

2

И в третий раз РКН лососнет тунца. У этих криворуких рукоделов хоть что-нибудь получилось довести до конца?

Ответить

Шизоидная обезьяна

Onetwo
1

Они бы на раз-два снесли приложения телеги из сторов, как с Линкедин. Чтобы ты в таком случае написал?

Ответить

Raimond Vladimirov

2

Роскомнадзор потребовал признать деятельность «Бога» незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Ответить

Martin Holbrook

2

Ладно, хоть дайте ссылку на этот бот

Ответить

Ренат Зайдуллин

Martin
–1

/потер/

Ответить

Martin Holbrook

Ренат
0

Не хочу тебя расстраивать...

Ответить

Небольшой жёлтый робот

1

Глаз путина, што ле 

Ответить

Головной нос

–2

Любопытно наблюдать, как редакция "Комитета" каждый день скармливает темы про "Левиафана-государство", а большинство ведётся как дети или гуси.
- "Роскомнадзор!" - "Га-га-га-га! Кря!"
- "Собянин!" - "Га-га-га-га! Кукареку!"
- "Вакцинация!" - "ГА-ГА-ГА-ГА! Меее!"

Ответить

Митя Мурасов

Головной
0

И поэтому не надо об этом писать ?

Ответить

Алексей Штейн

1

Очень смущает запускать бота и свой номер давать. Это как гетконтакт, люди жалуются на спам, но при этом свой номер сами дают. Где то читал, что гетконтакт сливает базы
не отрицаю что этот сервис может и работает как надо, но хз опять же оставлять номер

Ответить

Инокентий Смирнов

1

С каждым днем в частной жизни госсударства становится все больше и больше, а самое страшное то, что все шутки про него реализуются в той или иной форме, накапливается усталость перетекающая в депрессию. Когда будет позитив? А не эта лютая жесть с ящиков?

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

1

Роскомнадзор борется за монополию

Ответить

Maxim Navarski

1

О, не знал про этот канал. Спасибо роскомнадзору за инфу

Ответить

Vadim Preobrazhensky

0

Глаз Бога юридически все красиво сделал, вряд ли что-то будет кроме просьб.

Ответить

Николай Синицын

Vadim
0

а как там дела обстоят?

Ответить

Влад Борщ

Николай
1

Да он ищет инфу в открытых источниках, так что никакого доступа к частным и прочим тайнам там нет - инфа лишь та, которую люди сами указывают в интернете или та, доступ к которой есть в открытом доступе.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Влад
1

Да вроде уже давно была такая тема, что разрозненная информация по разным источникам - это одно, а собранная воедино - уже другое и может попасть под запрет. Насколько помню, об этом писали, когда кто-то собрал дохрена информации также с открытых источников, публикаций и пр. (на какую-то оборонную или подобную тему), все это свел в единый материал и отправил иностранцам, за это и сел. Могу ошибаться, но так запомнилось.

А сейчас вообще дичь со сбором инфы из открытых источников:
Как следствие, с 01 марта 2021 года нельзя собирать и использовать опубликованные в Интернете сведения об отдельном лице или массово извлекать и осуществлять последующее использование персональных данных с сайтов и прочих ИСПДн в автоматическом режиме (посредством «парсинга»), если не получено согласие каждого субъекта на такие действия. Ссылка на то, что сведения «общедоступны» перестает работать.

Ответить

Vadim Preobrazhensky

Николай
1

Там сначала предлагают выбрать для каких целей ты используешь бот. И там все законгые варианты указаны. Обычно юзеры первый попавшийся выбирают, а далее бот ещё раз предупреждает, типо кроме законной деятельности нельзя смотреть, искать инфу и т.д.

Ответить

Darya Svetikova

0

охеренный сервис(

Ответить

Reborn Soul

0

Что это за бот такой?

Ответить

Михаил Швец

0

Роскомнадзор пошел рекламировать ГлазБога, потому что рекламы на канале Люди Про уже недостаточно.

Ответить

Андрей Капустин

0

Девайсы из к/ф Форсаж реальны?

Ответить

Икс Маска

0

1) 9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз Бога».
2) 12 марта Telegram заблокировал «Глаз Бога», через час бот стал доступен по новому адресу.
3) 30 июня Роскомнадзор пожаловался на «Бога» на прямую линию Путину.

Ответить

Никита Королёв

0

Снова борьба со следствием, а не причиной. Не глаз бога, так уши дьявола будут. Ведь все эти данные из-за коррупции / неквалифицированных программистов в госах и сливаются. А плохой все равно оказался какой-то конечный сервис, который на основании слитых баз и работает

Ответить

Тарас Погребняк

0

Пришлите ссылку на этот глаз бога, пожалуйста. Хочу себя "пробить"

Ответить

Ипполит Волжский

0

Какую хорошую рекламу делает Роскомнадзор этому сервису, рачье ничего о нем не слышал а последние пару месяцев он на слуху

Ответить

Ильдар Низаметдинов

–1

Я думал "Глаз Бога" только у нашего бункерного ВВП в виде третьего глаза между двумя глазами. Слышал ещё у Оленевода Собякина есть "Глаз Бога" только с заднего места. 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 45 комментариев
Техника
Nazigul Jusupova
ТПП аннулировала акты о российском происхождении нескольких систем хранения данных компании Yadro Статьи редакции
34 34 комментария
8
Admitad Affiliate
Новый сегмент: как заработать по CPA на недвижимости?

В каталоге партнерской сети Admitad Affiliate появился новый перспективный сегмент — Недвижимость, представленный эксклюзивным оффером Яндекс Аренда. Как работать с ним по CPA и в чем его преимущества?

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IPQuorum
Сеть IPChain стала общегосударственной инфраструктурой для оборота и защиты прав на результаты творческой деятельности
0 Обсудить
0
Фоксфорд
Онбординг на удалёнке — это тяжело. Как помочь новичкам не чувствовать себя изолированными

Руководитель отдела обучения Татьяна Фёдорова и специалист по адаптации Евгения Воронина рассказывают, как адаптировать новичков быстро и эффективно. И поделятся инсайтами о системе наставничества.

2 2 комментария
1
Разработка
Евгения Евсеева
Shopify отменит комиссию для разработчиков в своём магазине приложений — но только на первый $1 млн годовой выручки Статьи редакции

Вслед за Google, Microsoft и Apple комиссию начали снижать и другие платформы.

12 12 комментариев
12
Involta
Стартапы недели: 5 новинок для работы и жизни

Каждую неделю Involta отбирает лучшие технологические новинки, которые делают жизнь проще, насыщеннее и ярче. Здесь на vc.ru мы выпускаем подробные обзоры о самых интересных из них. Ещё больше новинок из мира стартапов ищите в инстаграм-аккаунте Involta.

0 Обсудить
3
Личный опыт
András Huszti
Мои странные эксперименты в работе с ассистентами

Сегодня поделюсь с вами самыми странными экспериментами, которые я проводил со своими ассистентами за последние три года. Все они направлены на то, чтобы помогать мне делать то, что я делать не хочу, но и не могу делегировать.

4 4 комментария
8
Офлайн
Евгения Евсеева
Работающие в Москве иностранцы с прививками столкнулись с проблемами при получении QR-кодов Статьи редакции

Они не могут получить код по интернету, а сдавать ПЦР-тест раз в три дня «вряд ли получится».

27 27 комментариев
4
ePN
AliExpress становится «российским» маркетплейсом. Зачем ему это и что означает для всего российского ритейла

Последние 10 лет AliExpress рос в России рекордными темпами. Но с 2019 года объем трансграничной торговли снизился на 25%, зато доля российских маркетплейсов выросла до огромных 86%. И страх перед «вирусом по почте» тут не при чем.

14 14 комментариев
16
Приёмная
STV FILM
Ситилинк не перерасчитывает стоимость видеокарты по гарантии

Пост будет написан исключительно для того, чтобы вы понимали с каким магазином связываетесь.

5 5 комментариев
Право
TJ
Роскомнадзор подал иск к основателю бота «Глаз Бога» с требованием заблокировать сервис Статьи редакции

Сервис нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, считает ведомство.

45 45 комментариев
6
Больше статей
null