Роскомнадзор подал иск к основателю бота «Глаз Бога» с требованием заблокировать сервис Статьи редакции
Сервис нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, считает ведомство.
Согласно иску, регулятор обнаружил сервис, который нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия». На карточку иска обратил внимание «Коммерсантъ».
Роскомнадзор потребовал признать деятельность «Глаза Бога» незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Такое решение суда, говорится в иске, станет основанием для включения «Глаза Бога» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик рассказал журналистам, что юристы сервиса уже «частично ознакомились» с иском и считают его необоснованным. Суд рассмотрит иск 1 июля.
9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз Бога» и других ботов, нарушающих законодательство о защите персональных данных. Для поиска владельцев ботов ведомство обратилось в правоохранительные органы.
- 12 марта Telegram заблокировал «Глаз Бога», через час бот стал доступен по новому адресу.
Смешно слышать от Роскомнадзор про права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну )))
Если смешно, то почему не смеешься?
Стройный крюк
Ахахахахахха *ржет в голосину*, просто вынос, разрывная.
так по интернету определяешь кто смеется а кто нет?
Только государство может нарушать права своих граждан и никто больше 😁
Монополия на беспредел
Кажется, от такой замечательной рекламы у "Глаз Бога" будет прилив пользователей.
Как же эти новости меня уже раздражают, государство, политика, и роскомнодзор
Можно же игнорить вот это всё
Лучше бы ГетКонтакт заблокировали. Смысл блокировать открытую информацию 😄
т.е. они хакнули систему безопасности ios и андроида? Аа.. абонентов.. Ну их согласие в данном случае и не требуется, достаточно согласия владельца телефонной книги.
И в третий раз РКН лососнет тунца. У этих криворуких рукоделов хоть что-нибудь получилось довести до конца?
Они бы на раз-два снесли приложения телеги из сторов, как с Линкедин. Чтобы ты в таком случае написал?
Роскомнадзор потребовал признать деятельность «Бога» незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Ладно, хоть дайте ссылку на этот бот
/потер/
Очень смущает запускать бота и свой номер давать. Это как гетконтакт, люди жалуются на спам, но при этом свой номер сами дают. Где то читал, что гетконтакт сливает базы
не отрицаю что этот сервис может и работает как надо, но хз опять же оставлять номер
С каждым днем в частной жизни госсударства становится все больше и больше, а самое страшное то, что все шутки про него реализуются в той или иной форме, накапливается усталость перетекающая в депрессию. Когда будет позитив? А не эта лютая жесть с ящиков?
Глаз Бога юридически все красиво сделал, вряд ли что-то будет кроме просьб.
а как там дела обстоят?
Да вроде уже давно была такая тема, что разрозненная информация по разным источникам - это одно, а собранная воедино - уже другое и может попасть под запрет. Насколько помню, об этом писали, когда кто-то собрал дохрена информации также с открытых источников, публикаций и пр. (на какую-то оборонную или подобную тему), все это свел в единый материал и отправил иностранцам, за это и сел. Могу ошибаться, но так запомнилось.
А сейчас вообще дичь со сбором инфы из открытых источников:
Как следствие, с 01 марта 2021 года нельзя собирать и использовать опубликованные в Интернете сведения об отдельном лице или массово извлекать и осуществлять последующее использование персональных данных с сайтов и прочих ИСПДн в автоматическом режиме (посредством «парсинга»), если не получено согласие каждого субъекта на такие действия. Ссылка на то, что сведения «общедоступны» перестает работать.
Там сначала предлагают выбрать для каких целей ты используешь бот. И там все законгые варианты указаны. Обычно юзеры первый попавшийся выбирают, а далее бот ещё раз предупреждает, типо кроме законной деятельности нельзя смотреть, искать инфу и т.д.
Роскомнадзор пошел рекламировать ГлазБога, потому что рекламы на канале Люди Про уже недостаточно.
1) 9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз Бога».
2) 12 марта Telegram заблокировал «Глаз Бога», через час бот стал доступен по новому адресу.
3) 30 июня Роскомнадзор пожаловался на «Бога» на прямую линию Путину.
Снова борьба со следствием, а не причиной. Не глаз бога, так уши дьявола будут. Ведь все эти данные из-за коррупции / неквалифицированных программистов в госах и сливаются. А плохой все равно оказался какой-то конечный сервис, который на основании слитых баз и работает
Какую хорошую рекламу делает Роскомнадзор этому сервису, рачье ничего о нем не слышал а последние пару месяцев он на слуху
Я думал "Глаз Бога" только у нашего бункерного ВВП в виде третьего глаза между двумя глазами. Слышал ещё у Оленевода Собякина есть "Глаз Бога" только с заднего места.
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Сервис нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, считает ведомство.