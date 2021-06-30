Всего требование коснётся около 500 тысяч предпринимателей.

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С 1 июля 2021 года завершится переход на онлайн-кассы — до этого времени ИП, у которых нет работников, могли не применять их при продаже товаров и выполнении работ.

Кого коснётся требование

Онлайн-кассы должны использовать ИП без наёмных работников, которые принимают оплату от физлиц.

Продают продукцию собственного производства.

Оказывают услуги или выполняют работы собственными силами.

Это могут быть работники сферы услуг — например, салоны красоты, в которых мастера со статусом ИП арендуют место, а также те, кто оказывает услуги по ремонту техники.

Купить и подключить кассу должны изготовители мебели, швеи и пекари, работающие на заказ. Всего требование коснётся около 500 тысяч предпринимателей, писала «Российская газета».

Кому не нужно подключать кассу

Касса не нужна самозанятым и предпринимателям, которые ведут бизнес в труднодоступных или отдалённых местностях.

Также без неё можно работать, если предприниматель получает оплату от организации или ИП на расчётный счёт — но касса понадобится для приёма платежей наличными или через терминал.

Исключением станут, например, мастера по ремонту обуви, няни и другие. Кассу не нужно устанавливать, например, если предприниматель продаёт излишек овощей на ярмарке в открытом лотке, но если открыть ларёк — потребуется касса.

Без кассы можно торговать:

Бумажными периодическими изданиями товарами в киосках — но выручка от продажи периодики должна быть не меньше 50%.

Питанием для учеников и сотрудников образовательных учреждений.

Водой, молоком, безалкогольными напитками на розлив.

Овощами и фруктами в развал.

Изделиями народных промыслов собственного изготовления.

Квасом, молоком с автоцистерн.

На ярмарках, рынках, в выставочных комплексах вне павильонов, автолавок, палаток и других.

Можно также оказывать услуги:

Ремонт и покраска обуви.

Приём стеклотары.

Присмотр за детьми и уход за больными, инвалидами и престарелыми.

Изготовление и ремонт ключей.

Услуги носильщиков на вокзалах и портах.

Распилка дров и вспашка огородов.

Сдача в аренду своего жилья.

Стоимость касс и штрафы

Онлайн-кассы отличаются по размерам, функциям и цене. Например, стоимость кассы у «МТС Кассы» начинается с 14 тысяч рублей, купить или арендовать устройства предлагает «Тинькофф» — касса стоит от 13 тысяч рублей. У производителя касс «Эвотор» — от 15,5 тысячи рублей.

На сайте ФНС опубликован реестр кассовых аппаратов, которые соответствуют требованиям закона, — перед покупкой стоит проверить, есть ли он в нём.

Стоимость обслуживания кассы зависит от оператора фискальных данных — например, «Контур ОФД» предлагает обслуживание на 16 месяцев за 3000 рублей.