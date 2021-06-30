С 1 июля ИП без работников должны подключить онлайн-кассы: где их взять, какие исключения и какие штрафы Статьи редакции
Всего требование коснётся около 500 тысяч предпринимателей.
С 1 июля 2021 года завершится переход на онлайн-кассы — до этого времени ИП, у которых нет работников, могли не применять их при продаже товаров и выполнении работ.
Кого коснётся требование
Онлайн-кассы должны использовать ИП без наёмных работников, которые принимают оплату от физлиц.
- Продают продукцию собственного производства.
- Оказывают услуги или выполняют работы собственными силами.
Это могут быть работники сферы услуг — например, салоны красоты, в которых мастера со статусом ИП арендуют место, а также те, кто оказывает услуги по ремонту техники.
Купить и подключить кассу должны изготовители мебели, швеи и пекари, работающие на заказ. Всего требование коснётся около 500 тысяч предпринимателей, писала «Российская газета».
Кому не нужно подключать кассу
Касса не нужна самозанятым и предпринимателям, которые ведут бизнес в труднодоступных или отдалённых местностях.
Также без неё можно работать, если предприниматель получает оплату от организации или ИП на расчётный счёт — но касса понадобится для приёма платежей наличными или через терминал.
Исключением станут, например, мастера по ремонту обуви, няни и другие. Кассу не нужно устанавливать, например, если предприниматель продаёт излишек овощей на ярмарке в открытом лотке, но если открыть ларёк — потребуется касса.
Без кассы можно торговать:
- Бумажными периодическими изданиями товарами в киосках — но выручка от продажи периодики должна быть не меньше 50%.
- Питанием для учеников и сотрудников образовательных учреждений.
- Водой, молоком, безалкогольными напитками на розлив.
- Овощами и фруктами в развал.
- Изделиями народных промыслов собственного изготовления.
- Квасом, молоком с автоцистерн.
- На ярмарках, рынках, в выставочных комплексах вне павильонов, автолавок, палаток и других.
Можно также оказывать услуги:
- Ремонт и покраска обуви.
- Приём стеклотары.
- Присмотр за детьми и уход за больными, инвалидами и престарелыми.
- Изготовление и ремонт ключей.
- Услуги носильщиков на вокзалах и портах.
- Распилка дров и вспашка огородов.
- Сдача в аренду своего жилья.
Стоимость касс и штрафы
Онлайн-кассы отличаются по размерам, функциям и цене. Например, стоимость кассы у «МТС Кассы» начинается с 14 тысяч рублей, купить или арендовать устройства предлагает «Тинькофф» — касса стоит от 13 тысяч рублей. У производителя касс «Эвотор» — от 15,5 тысячи рублей.
На сайте ФНС опубликован реестр кассовых аппаратов, которые соответствуют требованиям закона, — перед покупкой стоит проверить, есть ли он в нём.
Стоимость обслуживания кассы зависит от оператора фискальных данных — например, «Контур ОФД» предлагает обслуживание на 16 месяцев за 3000 рублей.
За работу без онлайн кассы предпринимателю грозит штраф не меньше 10 тысяч рублей, повторное нарушение приведёт к ограничению деятельности до 90 дней.
Ребята, это vc, тут неинтересны продажа овощей и ремонт обуви. Лучше напишите, что-как по IT-шным ИП.
"Вы ошиблись, я не программист, я оказываю услуги по сдаче овощей(а) в аренду"
распилке костылей на дрова
Присмотр за больными и инвалидами (написать название любого ЯП)
Вот я тоже не понял насколько это касается условного ИП без сотрудников, который, например, работает только с Google и Apple
По айтишным ип нужна онлайн касса. Только что проконсультироваться с юристом и бухгалтером.
По IT-шным ИП написано же. Или вы сначала коммент пишете, потом читаете? Или вообще не читаете?
А фрилансерам надо открывать онлайн-кассу?
А если Ип с системой самозанятый и Услуги маркетолога?
Плюс есть есть пункт, что для тех, кто работает с безналичной оплатой, касса тоже не нужна.
А если я оказываю услуги только юридическим лицам, которые мне платят по договору на р/с, нужна касса?
нет. Продавец обязан выдать покупателю кассовый чек при расчетах банковской картой или при перечисление с р\сч физлица .
Робокасса подключенная к сайту с робочеками является онлайн-кассой?
Главное засветиться, а потом плати за кассу , за обслуживание, процент за каждый чек, налог с каждого чека, за обновления, за интернет, если платёж по терминалу - процент за терминал - тут даже не три шкуры хотят снять )
Так, а если я перевод на ИП принимаю, тоже касса нужна?)
принимают оплату от физлиц
Вот это самое важное в новости. Нет работы с физлицами – касса не нужна.
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