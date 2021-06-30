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Право
Евгения Евсеева

С 1 июля ИП без работников должны подключить онлайн-кассы: где их взять, какие исключения и какие штрафы Статьи редакции

Всего требование коснётся около 500 тысяч предпринимателей.

26 26 комментариев
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С 1 июля 2021 года завершится переход на онлайн-кассы — до этого времени ИП, у которых нет работников, могли не применять их при продаже товаров и выполнении работ.

Кого коснётся требование

Онлайн-кассы должны использовать ИП без наёмных работников, которые принимают оплату от физлиц.

  • Продают продукцию собственного производства.
  • Оказывают услуги или выполняют работы собственными силами.

Это могут быть работники сферы услуг — например, салоны красоты, в которых мастера со статусом ИП арендуют место, а также те, кто оказывает услуги по ремонту техники.

Купить и подключить кассу должны изготовители мебели, швеи и пекари, работающие на заказ. Всего требование коснётся около 500 тысяч предпринимателей, писала «Российская газета».

Кому не нужно подключать кассу

Касса не нужна самозанятым и предпринимателям, которые ведут бизнес в труднодоступных или отдалённых местностях.

Также без неё можно работать, если предприниматель получает оплату от организации или ИП на расчётный счёт — но касса понадобится для приёма платежей наличными или через терминал.

Исключением станут, например, мастера по ремонту обуви, няни и другие. Кассу не нужно устанавливать, например, если предприниматель продаёт излишек овощей на ярмарке в открытом лотке, но если открыть ларёк — потребуется касса.

Без кассы можно торговать:

  • Бумажными периодическими изданиями товарами в киосках — но выручка от продажи периодики должна быть не меньше 50%.
  • Питанием для учеников и сотрудников образовательных учреждений.
  • Водой, молоком, безалкогольными напитками на розлив.
  • Овощами и фруктами в развал.
  • Изделиями народных промыслов собственного изготовления.
  • Квасом, молоком с автоцистерн.
  • На ярмарках, рынках, в выставочных комплексах вне павильонов, автолавок, палаток и других.

Можно также оказывать услуги:

  • Ремонт и покраска обуви.
  • Приём стеклотары.
  • Присмотр за детьми и уход за больными, инвалидами и престарелыми.
  • Изготовление и ремонт ключей.
  • Услуги носильщиков на вокзалах и портах.
  • Распилка дров и вспашка огородов.
  • Сдача в аренду своего жилья.

Стоимость касс и штрафы

Онлайн-кассы отличаются по размерам, функциям и цене. Например, стоимость кассы у «МТС Кассы» начинается с 14 тысяч рублей, купить или арендовать устройства предлагает «Тинькофф» — касса стоит от 13 тысяч рублей. У производителя касс «Эвотор» — от 15,5 тысячи рублей.

На сайте ФНС опубликован реестр кассовых аппаратов, которые соответствуют требованиям закона, — перед покупкой стоит проверить, есть ли он в нём.

Стоимость обслуживания кассы зависит от оператора фискальных данных — например, «Контур ОФД» предлагает обслуживание на 16 месяцев за 3000 рублей.

За работу без онлайн кассы предпринимателю грозит штраф не меньше 10 тысяч рублей, повторное нарушение приведёт к ограничению деятельности до 90 дней.

#новость

26 26 комментариев
3
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26 комментариев
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Игнат Смирнов

10

Ребята, это vc, тут неинтересны продажа овощей и ремонт обуви. Лучше напишите, что-как по IT-шным ИП. 

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Евгений Кузовкин

Игнат
6

"Вы ошиблись, я не программист, я оказываю услуги по сдаче овощей(а) в аренду"

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Владимир Шляпошников

Евгений
3

распилке костылей на дрова

Ответить

Евгений Кузовкин

Владимир
1

Присмотр за больными и инвалидами (написать название любого ЯП)

Ответить

Andrey Kulakov

Игнат
4

Вот я тоже не понял насколько это касается условного ИП без сотрудников, который, например, работает только с Google и Apple

Ответить

Игорь Шестаков

Игнат
1

Вообще не согласен, у меня и ит бизнес и розница))

Ответить

Сергей Скопинцев

Игнат
1

Хм... А мне носильщик в порту про VC рассказал.

Ответить

Антон Суперт

Игнат
0

По айтишным ип нужна онлайн касса. Только что проконсультироваться с юристом и бухгалтером.

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Vasya Pupkin

Игнат
0

По IT-шным ИП написано же. Или вы сначала коммент пишете, потом читаете? Или вообще не читаете? 

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Christina Kretsu

6

А фрилансерам надо открывать онлайн-кассу?

Ответить

Антон

Christina
0

Если вы оформили на себя ИП, и работаете официально принимая оплату через ИП, то да, вам тоже необходимо оформлять онлайн-кассу.

Ответить

Christina Kretsu

Антон
2

И кто через неё платить будет? У меня вся оплата по счетам

Ответить

Александра Тимошенко

Антон
1

А если Ип с системой самозанятый и Услуги маркетолога?

Ответить

Christina Kretsu

Алексан…
1

С самозанятостью не нужна

Ответить

Christina Kretsu

Антон
0

Плюс есть есть пункт, что для тех, кто работает с безналичной оплатой, касса тоже не нужна.

Ответить

Alexander Panov

5

А если я оказываю услуги только юридическим лицам, которые мне платят по договору на р/с, нужна касса?

Ответить

Елена Уткина

Alexander
0

нет. Продавец обязан выдать покупателю кассовый чек при расчетах банковской картой или при перечисление с р\сч физлица .

Ответить

maaa kso

3

Робокасса подключенная к сайту с робочеками является онлайн-кассой?

Ответить

Данил Голыгин

maaa
0

Да, так как она выдаёт чеки. Но там процент конский

Ответить

xxx xxx

3

Главное засветиться, а потом плати за кассу , за обслуживание, процент за каждый чек, налог с каждого чека, за обновления, за интернет, если платёж по терминалу - процент за терминал - тут даже не три шкуры хотят снять )

Ответить

Снеговик

1

Так, а если я перевод на ИП принимаю, тоже касса нужна?)

Ответить

Антон

Снеговик
0

Смотря что за переводы...

Ответить

White Apfel

1

Автор писать статьи не умеет. Увольняют за такое

Ответить

Игорь Овсейчук

0

Час от часу не легче. Такие себе новости конечно. 

Ответить

Mikhail Valentsev

0

принимают оплату от физлиц

Вот это самое важное в новости. Нет работы с физлицами – касса не нужна. 

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Герман Манвелов

–1

А я не буду подключать кассу, и ничо мне не сделают.

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