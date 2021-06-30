Роскомнадзор попросил компании сообщить об использовании Hola!VPN, ExpressVPN и других сервисов Статьи редакции
Под ограничения могут попасть шесть сервисов, так же было перед блокировкой Opera VPN.
Роскомандзор введёт «централизованное управление» в отношении VPN-сервисов.
Регулятор попросил предприятия и организации сообщить в Центр мониторинга управления сетями связи, если они используют Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN для «обеспечения технологических процессов».
Информацию надо направить на электронную почту sc@rkn.gov.ru с указанием организации и контактов.
- 17 июня 2021 года Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. После этого Opera решила приостановить поддержку сервисов VPN в своём браузере на территории России.
- Перед ограничением Роскомнадзор запрашивал информацию у компаний об использовании VyprVPN и Opera VPN, и 130 компаний не попали под ограничения.
зачем? зачем они это делают ? что они хотят добиться ? что я должен понять от этих бесконечных блокировок ? почему из-за этих дремучих людей мы должны ограничивать себя от остального мира ? иногда кажется что они просто должны что то запрещать , или их уволят
Затем, что они пытаются "зачистить" интернет-поле от лишней информации. Клименко говорил, что в планах идти по пути китайского файрвола. В 2019 году большая работа по коннектам BGP проведена и они знаю сколько у нас трансграничных каналов. На транзитах сидят только крупные "свои". По сути, мы можем прийти к тому, что мы будем иметь свой обособленный интернет, на базе глобальной сети.
Захотели на реддит попасть - вас кидают на шлюз реддита в России, через который вы идёте, а он контролирует запрещёнку. Хотите в Фейсбук... аналогично
но что это даст ? послушность ?
История циклична: у нас преследуется инакомыслие во всём.
А то я не участвую в холиварах дачного чата? ))) Знаю, знаю. Поэтому стараюсь проходить мимо.
Если предположить, что на этом витке истории у нас повторяется андроповское закручивание гаек, то до Перестройки и последующего развала осталось недолго. А учитывая, что нынешние элиты хуже даже позднесоветских, и обстановка куда более сложная, чем в начале 80-х, то до потрясений осталось совсем ничего.
Ух, бодрит!
Вы слишком глобальные вопросы задаёте.
мне власть не дает нормальных ответов ни на какие
ВВП сегодня узнал, что Троицк находится в ближнем Подмосковье
готов поспорить что он уже забыл
+ зная квалификацию их специалистов хватит только на северокорейский Кванмён, но с православным духом. А всех умников, которые захотят выйти в открытый интернет признать экстремистами/иноагентами пытающихся негативно повлиять на государственный строй сверхдержавы. Ну это конечно же не будет касаться "элиты" на верхах - они могут пользоваться всеми благами.
Имитация деятельности. Мы платим налоги. Налоги идут главным распределителям. РКН пытаются показать главным распределителям что они полезны и им нужно финансирование. Все ради денег, как всегда
Я так понял, здесь цель иная - государство хочет знать, не остановит ли отключение этих впн сервисов в России работу подсанкционных предприятий и организаций.
Прям стало интересно узнать у знающих, что объединяет эти VPN)
Опять создают видимость своей "работы".
Телеграм блокировали и недоблокировали. Впн такие же мельницы. Закроют один сервис, появится другой.
- плачу налоги, на которые Роскомнадзор портит интернет
- плачу за VPN, чтобы работать деньги зарабатывать и платить налоги
- чувствую себя идиотом
Я буду занудой, но список давно составлен. Они планомерно ведут свою работу.
К счастью пока свой проплаченный на 2 года вперёд vpn в списке не нашел... Но ситуация тревожная конечно, жмут по всем фронтам черти!
Лол, а Getcontact и Numbuster за шо?
152-ФЗ
Так там вроде все теперь добровольно. Можно про спамеров писать, что они пидорасы. И удалять тэги о себе. Персональных данных там больше нет.
А что будет, если предприятия не откликнутся на призывы масс??
Насколько я понимаю, они решили провести опрос перед тем как заблокировать. Так что если не откликнутся - заблокируют эти VPN сервисы как ничего не значащие.
Перестраховываются, что бы потом, если у кого-что повалится из-за блока, то можно было сказать "ну мы же к вам обращались".
те они будут блокировать сервисы, которыми никто не пользуется? Логично...
топнут ножкой и забудут
ProtonVPN видимо забанятить решили без лишних вопросов. У меня se-10 уже почему-то не работает
У меня тоже, кроме se-10 и некоторых российских серверов. Магия какая-то.
Да в Mikrotik скорей всего затык. Опять чего-нибудь сломали или наоборот починили. Странно только почему выборочно так получилось
Доступ в интернет после авторизации на госуслугах! Такъ заживемъ!
Т.е. если я сейчас взял на 3 года NordVPN есть риск что в этом году он перестанет у меня работать?
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