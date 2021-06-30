Право
Маша Цепелева

Роскомнадзор попросил компании сообщить об использовании Hola!VPN, ExpressVPN и других сервисов Статьи редакции

Под ограничения могут попасть шесть сервисов, так же было перед блокировкой Opera VPN.

Роскомандзор введёт «централизованное управление» в отношении VPN-сервисов.

Регулятор попросил предприятия и организации сообщить в Центр мониторинга управления сетями связи, если они используют Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN для «обеспечения технологических процессов».

Информацию надо направить на электронную почту sc@rkn.gov.ru с указанием организации и контактов.

  • 17 июня 2021 года Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. После этого Opera решила приостановить поддержку сервисов VPN в своём браузере на территории России.
  • Перед ограничением Роскомнадзор запрашивал информацию у компаний об использовании VyprVPN и Opera VPN, и 130 компаний не попали под ограничения.

#новость #vpn #роскомнадзор

3395 просмотров
51 51 комментарий
4
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","vpn"], "comments": 51, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 264861, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Jun 2021 18:30:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
51 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Поэтический Макс

17

Тянется и тянется своими грязными ручонкамм везде, шельмец

Ответить

Митя Мурасов

9

зачем? зачем они это делают ? что они хотят добиться ? что я должен понять от этих бесконечных блокировок ? почему из-за этих дремучих людей мы должны ограничивать себя от остального мира ? иногда кажется что они просто должны что то запрещать , или их уволят

Ответить

Sergei Timofeyev

Митя
8

Затем, что они пытаются "зачистить" интернет-поле от лишней информации. Клименко говорил, что в планах идти по пути китайского файрвола. В 2019 году большая работа по коннектам BGP проведена и они знаю сколько у нас трансграничных каналов. На транзитах сидят только крупные "свои". По сути, мы можем прийти к тому, что мы будем иметь свой обособленный интернет, на базе глобальной сети.

Захотели на реддит попасть - вас кидают на шлюз реддита в России, через который вы идёте, а он контролирует запрещёнку. Хотите в Фейсбук... аналогично

Ответить

Митя Мурасов

Sergei
5

но что это даст ? послушность ?

Ответить

Sergei Timofeyev

Митя
8

История циклична: у нас преследуется инакомыслие во всём. 

Ответить

Syzygy

Sergei
–2

Как оказалось, люди сами не очень-то любят инакомыслие. Вы можете не верить, но большая часть людей поддерживает подобные меры.

Ответить

Sergei Timofeyev

Syzygy
0

А то я не участвую в холиварах дачного чата? ))) Знаю, знаю. Поэтому стараюсь проходить мимо.

Ответить

Syzygy

Sergei
0

Дачный чат - это пиздец. Удивительно - портал вроде бы посвящён бизнесу и технологиями, но правовой нигилизм и пренебрежение к частной собственности огромно.
Хотя право собственности - это краеугольный камень. Без него невозможно построить нормальное общество.

Ответить

Sergei

Syzygy
1

Портал посвящён правовому нигилизму.

Ответить

Giant Schlong

Sergei
0

Если предположить, что на этом витке истории у нас повторяется андроповское закручивание гаек, то до Перестройки и последующего развала осталось недолго. А учитывая, что нынешние элиты хуже даже позднесоветских, и обстановка куда более сложная, чем в начале 80-х, то до потрясений осталось совсем ничего.

Ух, бодрит!

Ответить

Evgeni Nabokov

Митя
0

Вы слишком глобальные вопросы задаёте.

Ответить

Митя Мурасов

Evgeni
0

мне власть не дает нормальных ответов ни на какие

Ответить

Sergei Timofeyev

Митя
2

ВВП сегодня узнал, что Троицк находится в ближнем Подмосковье

Ответить

Митя Мурасов

Sergei
0

готов поспорить что он уже забыл

Ответить

Sergei

Митя
0

Наверное, перепутали с Челябинской областью, если честно. В Подмосковье нет Троицка.

Ответить

Sergei Timofeyev

Evgeni
0

Да глобально понятно. А вот техническая реализация интересна.

Ответить

Syzygy

Митя
0

Поставлена задача - граждане должны иметь доступ только к санкционированной информации.

Ответить

Андрей Иванов

Sergei
0

+ зная квалификацию их специалистов хватит только на северокорейский Кванмён, но с православным духом. А всех умников, которые захотят выйти в открытый интернет признать экстремистами/иноагентами пытающихся негативно повлиять на государственный строй сверхдержавы. Ну это конечно же не будет касаться "элиты" на верхах - они могут пользоваться всеми благами.

Ответить

Sergey Bespalov

Митя
1

Имитация деятельности. Мы платим налоги. Налоги идут главным распределителям. РКН пытаются показать главным распределителям что они полезны и им нужно финансирование. Все ради денег, как всегда

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

ну почему же? Опера выпилила свой VPN для нас.

Ответить

Евгений Добрынин

10

Я так понял, здесь цель иная - государство хочет знать, не остановит ли отключение этих впн сервисов в России работу подсанкционных предприятий и организаций.

Ответить

Макс Лакостов

1

Прям стало интересно узнать у знающих, что объединяет эти VPN) 

Ответить

Егор Горохов

Макс
16

Просто довольно популярные сервисы среди людей.

Ответить

Alexander Carter

0

Опять создают видимость своей "работы".
Телеграм блокировали и недоблокировали. Впн такие же мельницы. Закроют один сервис, появится другой.

Ответить

Voin Mraka

Alexander
11

- плачу налоги, на которые Роскомнадзор портит интернет
- плачу за VPN, чтобы работать деньги зарабатывать и платить налоги
- чувствую себя идиотом

Ответить

Dmitriy

Voin
2

аминь ☝🏼

Ответить

Sergei Timofeyev

3

Я буду занудой, но список давно составлен. Они планомерно ведут свою работу.

Ответить

Sergey Bespalov

Sergei
0

Даже tunnelbear нет или он выполняет все требования?

Ответить

Роман Агеев

Sergei
0

К счастью пока свой проплаченный на 2 года вперёд vpn в списке не нашел... Но ситуация тревожная конечно, жмут по всем фронтам черти!

Ответить

Детский Влад

Sergei
0

Лол, а Getcontact и Numbuster за шо?

Ответить

Sergei Timofeyev

Детский
0

152-ФЗ

Ответить

Детский Влад

Sergei
0

Так там вроде все теперь добровольно. Можно про спамеров писать, что они пидорасы. И удалять тэги о себе. Персональных данных там больше нет.

Ответить

Sergei Timofeyev

Детский
0

Закон только недобровольный.

Ответить

Nikolai Erovenko

Sergei
0

уже 2022? зачем они за ipvanish взялись?

Ответить

Otto Blotto

1

А что будет, если предприятия не откликнутся на призывы масс??

Ответить

John Doe

Otto
3

Насколько я понимаю, они решили провести опрос перед тем как заблокировать. Так что если не откликнутся - заблокируют эти VPN сервисы как ничего не значащие.

Перестраховываются, что бы потом, если у кого-что повалится из-за блока, то можно было сказать "ну мы же к вам обращались".

Ответить

Leo Uvarov

John
0

те они будут блокировать сервисы, которыми никто не пользуется? Логично...

Ответить

John Doe

Leo
0

Могу предположить, что скорее будет так - тем кто пользуется, будет предложено перейти на альтернативные сервисы, которые под контролем (вроде vpn от майора Касперского) . 

Ответить

Владимир Перепелица

Otto
1

топнут ножкой и забудут

Ответить

Алексей Дорофеев

Владимир
0
Ответить

Кирилл Вечкасов

Алексей
3

Я так понимаю, топнут ножкой по предприятию, а не на месте

Ответить

Алексей Дорофеев

0

Ахахаха

Ответить

Ivan Zenkov

0

ProtonVPN видимо забанятить решили  без лишних  вопросов. У меня se-10 уже почему-то не работает

Ответить

No Name

Ivan
0

Только что проверил - все работает.

Ответить

Ivan Zenkov

No
0

У меня тоже, кроме se-10 и некоторых российских серверов. Магия какая-то.

Ответить

No Name

Ivan
0

Я именно se-10 проверил, все работает. Может у вас бесплатный тариф и как-то с этим связано, но если платный, то действительно странно.

Ответить

Ivan Zenkov

No
0

Да в Mikrotik скорей всего затык. Опять чего-нибудь сломали или наоборот починили. Странно только почему выборочно так получилось

Ответить

Таня С

0

Доступ в интернет после авторизации на госуслугах! Такъ заживемъ!

Ответить

Sergei Timofeyev

Таня
0

Он и так уже по паспорту

Ответить

Дмитрий Иванов

0

Т.е. если я сейчас взял на 3 года NordVPN есть риск что в этом году он перестанет у меня работать?

Ответить

Путачок

0

Скоро будем ходить в интернет используя компы за границей через TeamViewer

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 51 комментарий
Транспорт
TJ
Летающая машина AirCar совершила межгородской перелёт — она превращается из автомобиля в самолёт за две минуты Статьи редакции

Перед стартом крылья выдвигаются, а спойлер превращается в хвост.

Летающий автомобиль AirCar профессора Стефана Кляйна в полёте Klein Vision
156 156 комментариев
164
Starta VC
Starta Идет в Африку!
1 1 комментарий
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Фоксфорд
Онбординг на удалёнке — это тяжело. Как помочь новичкам не чувствовать себя изолированными

Руководитель отдела обучения Татьяна Фёдорова и специалист по адаптации Евгения Воронина рассказывают, как адаптировать новичков быстро и эффективно. И поделятся инсайтами о системе наставничества.

6 6 комментариев
11
Разработка
Маша Цепелева
Создатель WWW продал NFT исходного кода интернета за $5,43 млн на аукционе Sotheby’s Статьи редакции

Торги начались с $1000, покупатели сделали 51 ставку.

14 14 комментариев
9
GenerationS
#20вопросов Джорджу Хелду, исполнительному вице-президенту Билайн по развитию цифрового и нового бизнеса

В конце июня GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций, и ВымпелКом приступили к отбору инновационных проектов в области персональной безопасности.

0 Обсудить
5
NTA
Упрощение создания таблиц для записи в них данных из SQL запросов

В одном из фильмов с Уиллом Смитом главный герой в процессе обзвона клиентов заметил, что если он не кладет трубку, а сразу набирает следующий номер, то на один звонок он тратит меньше времени и в день может совершить больше звонков. Таким образом, он сократил время на мелких рутинных делах. Подобное возможно и в других сферах деятельности.…

1 1 комментарий
1
Миграция
Alexey Isaev
Куала-Лумпур: как русскому программисту живётся в азиатском киберпанке
10 10 комментариев
24
Honor
Международный конкурс дизайна от Honor: призовой фонд в почти 8 миллионов рублей и мировая слава

Компания HONOR объявляет международный конкурс дизайна HONOR Talents 2021, чтобы раскрыть таланты молодых дизайнеров со всего мира. Победители конкурса не только станут обладателями призового фонда в размере 8 миллионов рублей, но и смогут принять участие в финальном собеседовании на работу в HONOR.

0 Обсудить
2
Приёмная
Dmitriy Lopukhov
«Тинькофф» — мошенники без смс-подтверждения оплатили с карты покупки в онлайн-магазинах

Сегодня ночью с моей карты Тинькофф было совершено несколько странных списаний.

32 32 комментария
26
Будущее
Таня Боброва
Virgin Orbit Ричарда Брэнсона впервые запустила ракету с коммерческими спутниками Статьи редакции

Это также первая миссия, которую Virgin Orbit показывает в прямом эфире.

Модифицированный Boeing 747 сбрасывает ракету-носитель LauncherOne Virgin Orbit
23 23 комментария
15
Финансы
Владимир Зинин
Как легально отсрочить выплату налогов: лайфхак для бизнеса

Всем привет. Я Владимир Зинин, финансист с многолетним опытом работы, основатель сервиса конвейерной бухгалтерии «МАКО». Сегодня я расскажу вам о том, как в критической ситуации, когда налоги нужно платить прямо сейчас, а денег нет, отсрочить эти выплаты. Одному из наших клиентов эти методы позволили, по сути, спасти бизнес и избежать банкротства.

88 88 комментариев
72
Больше статей
null