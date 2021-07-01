Право
TJ

Путин подписал закон, обязывающий крупные ИТ-компании открывать представительства в России Статьи редакции

За отказ выполнить требование компаниям грозит в том числе полная блокировка.

Представительства в России должны будут открывать международные ИT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.

Если компания не выполнит требования, к ней могут применить «меры понуждения»:

  • Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках.
  • Исключение из выдачи поисковиков.
  • Запрет на рекламу в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян.
  • Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юридических лиц.
  • Запрет на сбор и передачу персональных данных.
  • Частичная и полная блокировка на территории России.

О планах правительства обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги «Коммерсантъ» рассказал 18 марта. Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор из этой партии Алексей Пушков.

Документ внесли в Госдуму 21 мая, в первом чтении поддержали 1 июня, в третьем — 17 июня.

#новость #законы

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27 комментариев
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Bogdan Sevryukov

11

Господи, как хорошо что я в Украине) что не новость то мем от Российских чинушей)

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Шизоидная обезьяна

Bogdan
2

Иронично, но когда я хочу посмеяться, включаю передачи с вашим президентом 🤷‍♂️

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Bogdan Sevryukov

Шизоидная
2

Ну передачи и правда забавные, юмор и харизма, все таки лучше чем проблемы с головой и старческий маразм)

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Andrew Shmig

Шизоидная
–1

Вдоволь над сборной РФ посмеялись на Евро-2020? Иронично.

Ответить

Иван Шеметов

Andrew
3

Вау футбол

Ответить

Шизоидная

Andrew
0

Причем тут юмористические выступления артиста и спорт? Или ультрапатриотизм совсем кукушку снес?

Ответить

Aleksandr Azh

Шизоидная
0

А мне Владимир Владимирович больше нравится, вообще скучать не дает.
Вот недавно пересматривал, когда взгруснулось.

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Джеймс Бонд

Bogdan
0

В Украине такой закон был бы как пук в воздух, ибо у вас нет ни такого кол-ва населения, ни политического веса, ни в достаточном объёме платежеспособной аудитории. 

В России же другая ситуация, и международные it гиганты даже если не захотят — вынудят. И правильно сделают, в большинстве экономически крупных странах (а мы на 11-12 месте в мире по номиналу ВВП) есть представительства.

Хочешь зарабатывать в России? Будь добр иметь представительство в стране.

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Вадим Трушин

6

Маразм крепчал

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Трейдер мамкин

Вадим
7

По моему стабильный маразм, предсказуемый и прогнозируемый, все в порядке

Ответить

Serge Sokolov

3

Лук подорожает или свекла?

Ответить

Мурад Муртазалиев

Serge
0

Свекла уже

Ответить

Расул Закарьяев

2

Почему в любом законе люди ищут подвох понятно, но прочитав новость я подумал, что неплохой закон придумали. Рабочие места, развитие IT отрасли, налоги. А по поводу блокировки нежелательных персон, то есть другие рычаги:)

Ответить

Ilya Brin

2

ООО ИнстаграмРус
ИП Цукерберг

А вообще забавно было бы наоборот - для регистрации и ведения аккаунта в зарубежной сети иметь временную регистрацию в той стране😏

Ответить

Джон Картошкин

Ilya
2

АО ЛицоКнига

Ответить

Эдуард Лиринг

Ilya
2

С уставным капиталом 10000 рублей

Ответить

Ilya Brin

Эдуард
0

И ещё социальный капитал в 10000 лайков

Ответить

Mike Rudine

2

Ну вот вы все говорите маразм, а я говорю - наконец-то Facebook научится получать деньги в России по безналу, прокладки типа Elama задолбали 

Ответить

Никита Титов

1

Да не, это же классно, типа развитие поддержки русских пользователей, новые рабочие места и т.п.

Ответить

Для закладок

Никита
2

Бутылка за комментарий или удаление оппозиции из реальности интернета по запросу ркн.

Ответить

Никита Титов

Для
0

Ну есть в этом логика, согласен. Правовая история станет запарнее, но ведь не только у соц.сетей такая аудитория, а например какой-нибудь таск трекер, онлайн редакторы, игры мб.

Ответить

Трейдер мамкин

1

Никто не пришел на мит

Ответить

Дарья Смолякова

1

Когда не можешь создать инвестиционный климат, независимые СМи и суды - издай закон об обязанности открывать успешные компании. 
Но если серьезно, думаете В прогнулся под Б? Все таки иностранные компании это геи, шпионы и инстранные агенты, зачем нам эти негры? 

Ответить

Pavel Vakhrushev

0

Здорова начальник

Ответить

Андрей Мартыненко

0

Исключение из выдачи поисковиков - где-то напрягся один Google.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Андрей
0

А что ему напрягаться? Письмецо из РКН - и пока-пока, как это и сейчас делается. Просто штат РКН придется расширить.

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Raimond Vladimirov

0

Что реально теперь википедию иноагентом объявят. Дальше: Путин запретил интернет.

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