«Яндекс.Плюс» открыл летнее пространство в Парке Горького с кинотеатром, йогой и лекциями для подписчиков

«Плюс Дача» будет работать с 1 июля до конца сентября.

Сначала в пространстве откроют кинотеатр — в первые две недели покажут, например, финальную серию «Пищеблока» от «Кинопоиск HD» и классику мирового кино, рассказали vc.ru в компании. Это первое офлайн-пространство для сервиса.