Путин подписал закон, обязывающий крупные ИТ-компании открывать представительства в России Статьи редакции
За отказ выполнить требование компаниям грозит в том числе полная блокировка.
Представительства в России должны будут открывать международные ИT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.
Если компания не выполнит требования, к ней могут применить «меры понуждения»:
- Маркировка о неисполнении законодательства в поисковиках.
- Исключение из выдачи поисковиков.
- Запрет на рекламу в России и на размещение на данных сервисах рекламы, ориентированной на россиян.
- Включение в перечень лиц, которым запрещено переводить деньги, принимать платежи физических и юридических лиц.
- Запрет на сбор и передачу персональных данных.
- Частичная и полная блокировка на территории России.
О планах правительства обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги «Коммерсантъ» рассказал 18 марта. Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор из этой партии Алексей Пушков.
Документ внесли в Госдуму 21 мая, в первом чтении поддержали 1 июня, в третьем — 17 июня.
Господи, как хорошо что я в Украине) что не новость то мем от Российских чинушей)
Иронично, но когда я хочу посмеяться, включаю передачи с вашим президентом 🤷♂️
Ну передачи и правда забавные, юмор и харизма, все таки лучше чем проблемы с головой и старческий маразм)
Вдоволь над сборной РФ посмеялись на Евро-2020? Иронично.
А мне Владимир Владимирович больше нравится, вообще скучать не дает.
Вот недавно пересматривал, когда взгруснулось.
В Украине такой закон был бы как пук в воздух, ибо у вас нет ни такого кол-ва населения, ни политического веса, ни в достаточном объёме платежеспособной аудитории.
В России же другая ситуация, и международные it гиганты даже если не захотят — вынудят. И правильно сделают, в большинстве экономически крупных странах (а мы на 11-12 месте в мире по номиналу ВВП) есть представительства.
Хочешь зарабатывать в России? Будь добр иметь представительство в стране.
Маразм крепчал
По моему стабильный маразм, предсказуемый и прогнозируемый, все в порядке
Лук подорожает или свекла?
Почему в любом законе люди ищут подвох понятно, но прочитав новость я подумал, что неплохой закон придумали. Рабочие места, развитие IT отрасли, налоги. А по поводу блокировки нежелательных персон, то есть другие рычаги:)
ООО ИнстаграмРус
ИП Цукерберг
А вообще забавно было бы наоборот - для регистрации и ведения аккаунта в зарубежной сети иметь временную регистрацию в той стране😏
С уставным капиталом 10000 рублей
Ну вот вы все говорите маразм, а я говорю - наконец-то Facebook научится получать деньги в России по безналу, прокладки типа Elama задолбали
Да не, это же классно, типа развитие поддержки русских пользователей, новые рабочие места и т.п.
Бутылка за комментарий или удаление оппозиции из реальности интернета по запросу ркн.
Ну есть в этом логика, согласен. Правовая история станет запарнее, но ведь не только у соц.сетей такая аудитория, а например какой-нибудь таск трекер, онлайн редакторы, игры мб.
Когда не можешь создать инвестиционный климат, независимые СМи и суды - издай закон об обязанности открывать успешные компании.
Но если серьезно, думаете В прогнулся под Б? Все таки иностранные компании это геи, шпионы и инстранные агенты, зачем нам эти негры?
Исключение из выдачи поисковиков - где-то напрягся один Google.
А что ему напрягаться? Письмецо из РКН - и пока-пока, как это и сейчас делается. Просто штат РКН придется расширить.
Что реально теперь википедию иноагентом объявят. Дальше: Путин запретил интернет.
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