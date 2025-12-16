Популярное
Евгения Евсеева
Право

Разработчики попросили регуляторов ЕС принять меры против Apple — они считают, что комиссии в Европе ставят их в невыгодное положение по сравнению с США

Якобы у тех условия лучше.

  • К регуляторам обратилась группа из 20 разработчиков, пишет Reuters.
  • По закону о цифровых рынках крупные технологические компании, такие как Apple, обязаны разрешать проводить транзакции за пределами своей экосистемы — не взимая за это комиссию, отмечает издание.
  • Из-за технических ограничений, которые мешают разработчикам принимать платежи в обход App Store, в апреле 2025 года Еврокомиссия оштрафовала Apple на $570 млн. В ответ в июне 2025 года компания обновила правила App Store в ЕС: ввела два уровня комиссий — в 5% и 13% от покупок. При этом есть отдельный платёж за покупки в приложениях, рекламируемых за пределами App Store, — 5% от покупки.
  • Разработчики утверждают, что даже пересмотренные комиссии по-прежнему нарушают закон, а у американских разработчиков условия лучше — им не надо платить за платежи через внешние ссылки. Они считают, что Apple должна полностью отменить комиссию за подобные покупки.

#новости #apple

2 комментария