Разработчики попросили регуляторов ЕС принять меры против Apple — они считают, что комиссии в Европе ставят их в невыгодное положение по сравнению с США

Якобы у тех условия лучше. К регуляторам обратилась группа из 20 разработчиков, пишет Reuters.По закону о цифровых рынках крупные технологические компании, такие как Apple, обязаны разрешать проводить транзакции за пределами своей экосистемы — не взимая за это комиссию, отмечает издание.Из-за технических ограничений, которые мешают разработчикам принимать платежи в обход App Store, в апреле 2025 года Еврокомиссия оштрафовала Apple на $570 млн. В ответ в июне 2025 года компания обновила правила App Store в ЕС: ввела два уровня комиссий — в 5% и 13% от покупок. При этом есть отдельный платёж за покупки в приложениях, рекламируемых за пределами App Store, — 5% от покупки.Разработчики утверждают, что даже пересмотренные комиссии по-прежнему нарушают закон, а у американских разработчиков условия лучше — им не надо платить за платежи через внешние ссылки. Они считают, что Apple должна полностью отменить комиссию за подобные покупки.