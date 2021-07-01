Регби, вязание, японский — или какие навыки нужны, чтобы быть еще более классным и осознанным дизайнером чего угодно

Широкий кругозор и эмпатия — главные векторы развития продуктового дизайнера, если он хочет научиться создавать продукт для людей, а не только для бизнеса, — считает наш креативный директор Илья Муравьев. И представляет личный топ «нетрадиционных» навыков и хобби, помогающих повысить уровень своей работы. И это точно не то, о чем вы могли подумать.