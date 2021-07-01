Право
Евгения Евсеева

Суд в Москве признал незаконной работу «клона» канала для «пробива» данных «Глаз Бога» Статьи редакции

К популярному боту претензий у суда нет.

  • Танганский суд в Москве признал работу бота незаконной, так как он «нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну».
  • В соответствии с решением «Глаз Бога» включат в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных Роскомнадзора. По закону после этого нужно либо удалить незаконную информацию, либо заблокировать сервис.
  • Адвокат Фёдор Сирош рассказал «МБХ медиа», что изначально Роскомнадзор подавал иск к администратору настоящего сервиса Евгению Антипову, но на суде регулятор уточнил: заблокировать просят другой «Глаз Бога». К популярному боту претензий нет.
  • Пресс-служба суда подтвердила, что заблокировали другой бот — ссылка на «клон» канала, а не на сам «Глаз Бога».
  • 9 марта Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать «Глаз Бога» и других ботов, нарушающих законодательство о защите персональных данных. Для поиска владельцев ботов ведомство обратилось в правоохранительные органы.
  • 12 марта Telegram заблокировал «Глаз Бога», через час бот стал доступен по новому адресу.
  • 30 июня Роскомнадзор подал иск к основателю бота «Глаз Бога» с требованием заблокировать сервис. Представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик говорил, что юристы сервиса уже «частично ознакомились» с иском и считают его необоснованным.

#новость

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Sergey Vasiliev

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Иван Малороссиянов

5

Какая-то феерическая реклама этого "глаза бога" происходит по всем каналам

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Илья Шишкунов

Иван
4

Так свой же проект, как и с той же Гидрой, которую уже вспомнили в комментариях, слой слухов про связи с российскими спецслужбами такой толстый, что уже на хлеб можно намазывать 

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Алексей Штейн

2

Оказывается, Таганский суд запретил только один из многочисленных клонов «Глаза Бога»

Изначально Роскомнадзор подал иск к создателю Глаза Бога из-за нарушения ФЗ о персональных данных, однако позже выяснилось, что незаконная ссылка ведёт на клон бота, поэтому никаких обязанностей и никакой ответственности к владельцам сервиса судебным решением не установлено.

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Николай Шелопугин

Алексей
4

Бесполезно что-то блокировать в интернете. Кому надо - найдёт туда вход. Опыт гидры показывает (хотя с ней не особо и борятся (своё блокировать не будешь))

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Vadim Preobrazhensky

Николай
0

А ещё лучше - воспользуется оригинальной версией бота, которую точно не смогут прикрыть, они юридически все красиво оформили.

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WAVEWITHME

Vadim
0

Где об этом почитать?)

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Иван Шеметов

Vadim
0

 Ну все равно банят их и приходится через сайт заново ссылку получать 

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Николай

Vadim
0

Если юридически оформили их ещё проще прикрыть)

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Sergey Borisov

0

Помню как приятель, сотрудничавший с **б несколько лет назад, показывал аналог данного бота, только в виде десктопа и бд по России, со всеми соцсетями, поиском по фото, девайсам, списком ближайших друзей человека, семьи, адресами, историей и тд.
Достаточно фио и даты рождения или фото.
Как говорится, закон один, но не для всех един.

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Sergey Borisov

Sergey
1

1 минута и ты знаешь всю родословную собаки бывшего начальника Васи Пупкина, с работы, с которой он уволился лет 7 назад. О, тебе нужен его домашний адрес, вот он. Карта перемещений, получи. Где он сейчас, поищим, а, вот тут иди тут

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Небольшой жёлтый робот

0

Пресс-служба суда подтвердила, что заблокировали другой бот — ссылка на «клон» канала, а не на сам «Глаз Бога».

Надмозги

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