Путин подписал закон о бесплатном доступе к российским «социально значимым» сайтам Статьи редакции
В список войдут госуслуги, сайты госорганов и органов местного самоуправления.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дополняет закон «О связи». Согласно ему, услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включённым в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы».
В список войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будет определять специальная правительственная комиссия.
Кроме того, согласно закону, собственниками или владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.
Ранее в Минцифры сообщали, что бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить россияне, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе.
Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину. В апреле 2020 года Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. Эксперимент начался с 1 апреля и должен был завершиться 1 июля, но его продлили до 31 декабря.
За два месяца таким доступом воспользовались 500 тысяч абонентов. Изначально в списке сайтов был 391 ресурс, в июне их количество сократилось до 371. В июле Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что провайдеры домашнего интернета недополучили до 220 миллионов рублей за время эксперимента Минкомсвязи.
Ну, это давно пора сделать. Пару раз возникали случаи, что хочешь оплатить инет, а на сайт провайдера зайти не можешь — вот это форменный долбоебизм раньше был. Сейчас вроде все пофиксили, но, когда с сайта тебя перебрасывает на оплату. то оплатить ты все равно не можешь — тоже надо фиксить, ибо неудобный бред.
Все, что касается мед. учреждений, налоговой, госуслуг, пенсионного и т. д., конечно, нужно делать бесплатными и помнить, что будут они условно бесплатными, т. к. почти все пользуются интернетом.
Сейчас же и с приложения, и с сайта оплатить без оплаченного тарифа можно, держу в курсе
Короче, в реестре ГБшные и подмениваемые сайты для слежки за всеми, у кого даже нет денег на интернет (за счёт других абонентов, конечно же).
И чё ? Это никак не повлияет на цены на домашний или мобильный интернет. Щас прям опсосы такие будут прям смотреть и не брать деньги если я заходил только на бесплатные сайты . Путинский бесплатный интернет такой же , как и неизменяемый пенсионный возраст или конституция .
Да никак не должен, там трафика капля в море, т. к. у всех есть интернет, но когда его нет, такие сайты должны быть доступными — это нормальное решение. То же самое с телефонами, список бесплатных номеров давно должен быть расширен, чтобы человек без связи мог дозвониться в любую больницу или другие гос. учреждения.
Это не так работает. Если платишь за интернет - доступно всё, если не заплатил - можешь заходить на ресурсы из списка (причём урезанные, если я правильно понимаю).
Ещё забавный момент - таким образом на сайтах из перечня не будет работать реклама гугла и яндекса. Крупным соцсетям, конечно, на это пофиг, но какие-нить сайты кулинарных рецептов скажут "спасибо" за такой качественный трафик))
Всем пива за счёт заведения ;) ставим в таком сайте проксю и вуаля инет бесплатный ;))
Бесплатным доступом уже воспользовалось 500 млн человек. Пятьсот миллионов человек.
На мой вкус, логично , чтобы доступ к госуслугам был бесплатный. Доступ должен быть в любой момент времени и у любого.
Откуда взялись все остальные сотни сайтов - не знаю, честно говоря, думаю, 80% можно было бы смело выкинуть.
То, что государство обязывает давать доступ - спорно, возможно, можно было бы рассмотреть выкуп трафика на общедоступные сайты по какой - то фиксированной ставке.
220 миллионов выглядит сильно завышенной цифрой.
тогда и электричество должно быть бесплатно - иначе как заходить на бесплатные сайты? :)
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