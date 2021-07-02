В список войдут госуслуги, сайты госорганов и органов местного самоуправления.

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Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, дополняет закон «О связи». Согласно ему, услуги абонентам по предоставлению доступа к «сайтам, включённым в перечень отечественных социально значимых сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оказываются без взимания платы».

В список войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России, а также портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты будет определять специальная правительственная комиссия.

Кроме того, согласно закону, собственниками или владельцами трансграничных линий связи могут являться только российские юридические лица.

Ранее в Минцифры сообщали, что бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам смогут получить россияне, зарегистрированные на портале госуслуг, даже при нулевом балансе.

Идея сделать бесплатным доступ к «социально значимым» сервисам принадлежит Владимиру Путину. В апреле 2020 года Минкомсвязи утвердила список таких сайтов. Эксперимент начался с 1 апреля и должен был завершиться 1 июля, но его продлили до 31 декабря.