В Госдуму внесли законопроект об увеличении лимита по переработкам — со 120 до 240 часов в год

Чтобы те, кто хотят работать больше, получили такую возможность.Законопроект предлагает разрешить увеличивать лимит сверхурочной работы до четырёх часов в день и 240 часов в год.Сейчас лимит — 120 часов в год, а перерабатывать можно не больше четырёх часов в течение двух дней подряд. Например, если сотрудник в один день отработал четыре часа сверхурочно, на следующий день нельзя оставлять его после работы.Кроме того, документ обязывает оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый час работы.Сейчас работодатель обязан оплачивать первые два часа сверхурочной работы не менее чем в полуторном размере от заработной платы, последующие часы — не менее чем в двойном размере.Переработки регламентируются договором с работодателем, в нём же устанавливается конкретная сумма оплаты за работу сверх лимита.Нововведения направлены на то, чтобы дать возможность «больше работать людям, которые хотят этого», говорил глава ведомства Максим Решетников. При этом, по оценке Минэконмразвития, только 11% работающих сверхурочно получают оплату за дополнительные часы.#новости