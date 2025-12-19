Популярное
Евгения Евсеева
Право

В Госдуму внесли законопроект об увеличении лимита по переработкам — со 120 до 240 часов в год

Чтобы те, кто хотят работать больше, получили такую возможность.

  • Законопроект предлагает разрешить увеличивать лимит сверхурочной работы до четырёх часов в день и 240 часов в год.
  • Сейчас лимит — 120 часов в год, а перерабатывать можно не больше четырёх часов в течение двух дней подряд. Например, если сотрудник в один день отработал четыре часа сверхурочно, на следующий день нельзя оставлять его после работы.
  • Кроме того, документ обязывает оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый час работы.
  • Сейчас работодатель обязан оплачивать первые два часа сверхурочной работы не менее чем в полуторном размере от заработной платы, последующие часы — не менее чем в двойном размере.
  • Переработки регламентируются договором с работодателем, в нём же устанавливается конкретная сумма оплаты за работу сверх лимита.
  • Нововведения направлены на то, чтобы дать возможность «больше работать людям, которые хотят этого», говорил глава ведомства Максим Решетников. При этом, по оценке Минэконмразвития, только 11% работающих сверхурочно получают оплату за дополнительные часы.

#новости

6
3
55 комментариев