Путин подписал закон об удалении порочащей честь информации без решения суда Статьи редакции
Принимать решение будет прокуратура по заявлению от пострадавшего.
- Президент России подписал закон, по которому на основании заявления гражданина и решения прокуратуры сайт должен будет удалить порочащую информацию. Иначе страницу может заблокировать Роскомнадзор.
- Пострадавший должен написать заявление и подтвердить документами, что опубликованная информация «порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления».
- Прокуратура будет проверять заявление и факты 10 дней, а затем выдаст заключение. Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверит обоснованность решения региональной прокуратуры. Если подтвердит, то передаст данные в Роскомнадзор с требованием удалить информацию.
- Контролировать удаление будет Роскомнадзор. В противном случае ведомство может «ограничить доступ к информационным ресурсам».
Теперь государству можно будет на любом сайте находить "порочащую честь информацию" и не особо церемонясь, блокировать неугодных
параллельно эту порочащую информацию складывать по папочкам. ну мало ли что , знаешь , никогда не угадаешь когда пригодится
Ша Черчесов уже заявы строчит , что знали ,что б не писали порочащую информацию. А счёт сборной надо вообще сделать гостайной
Кстати очень похоже на корни данной инициативы
Ага, конечно, футбол, что же ещё – корни)
А я разве написал что дело токмо в футболе?
Но Вы и не писали что дело НЕ только в футболе
Так же я не написал что дело не только не в одном футболе, но и не написал что дело и в «порочащих» и «разоблачающих» сведениях о разного рода уважаемых людях. Думал что данное исходит исходит из фабулы априори. Виноват.
И наверное, сразу после принятия закона написал заявление в прокуратуру на "Дворец Путина" )))
Ну это уже более цивилизованный путь, раньше он заявлял рыцарям трусов и новичка
То есть поправить карму на vc можно будет без решения суда?
Ну нет свободы слова, судов и вообще ничего нет кроме безликих чиновников
Вы хотели сказать "без решения суда"?
Путин продуктивен в последнее время: переименовать шампанское, наказать хейтеров 😌👌
Да ничего там не переименовывали. Моет подняли себе пиар. Им ответили уже, что не обязаны они переименовываться, и перерегистрироваться
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здравствуйте граждане присяжные здравствуйте увожаемый судья
- Что вы скажете в защиту подсудимого?
- Мяу
- Не виновен, решение окончательное и обжалованию не подлежит
Подсудимый приговаривается к пожизненному рабству, хозяином назначить Кота.
В случае, если раб плохо будет заботиться о котике - котику разрешено применить когти и зубы
Круто. Мошенники обличенные в сети теперь могут с легкостью удалять правду про себя.
И что любопытно, о достоверности "порочащей информации" речь даже и не идёт.
Ваниш для интернета ;))
Видимо все видео того, чьё имя нельзя называть, будут удалены рыцарями Роскомнадзора. Или нет.
Ждем команду Навального в даркнете
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А закон об ответственности за удаление-по-ошибке подписать, конечно, забыли?
Да что ты Вова так мягко, а? Не нравится сайт, пусть ФСБ ищет создателя , и "мочите его в сартире"!
Что если я заявлю, что информация о том, что я порочу чью-то честь - порочит мою честь?
Честь моя, моя лишь честь, как пел приснопамятный Боря моисеев
*поёт*
Наталииии
Удоли моя печали, удоли
Комментаторы, читайте закон, прежде чем излагать свои глубокие мысли на его счет!
Закон только про физлиц.
Вроде как облегчили для физлиц процедуру, чтобы не идти в суд.
Но, имхо, не стоит ждать от прокуратуры, чтобы она будет как-то осмысленно реагировать на жалобы... Нужно быть особенным физлицом, практически членом ЕР, чтобы получить в ответ не отписку, а защиту своей репутации :)
И немудрено - как раз для таких непростых людей закон и написан :)
P.S. Архив интернета будут банить целиком или постранично? ;)
Как правило, закон об удалении порочащей честь информации нужен тем людям, у которых этой чести нет. Видимо, они считают, что честь это то, что у человека есть по умолчанию.
Отзовики "левые" от конкурентов с заказными отзывами тоже можно быстрее чистить? какими документами доказать о левом происхождении информации размещенной без модерации?
"подтвердить документами, что опубликованная информация «порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию ...»" - такое в принципе нельзя подтвердить "просто" документами 🤦♂️
следует читать "по указке властей и Ко"
А по факту, за последние полгода гайки не то что закрутили - просто ввели режим "ша!" - теперь запреты на митинги - как ностальгия.
"Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверит обоснованность решения региональной прокуратуры"
А это значит, что генпрокурору нужно будет ещё как минимум стотыщ заместителей.
Надо просто сервис сделать на сайте роскомнадзора, что бы банить сайт за донат. Несколько тарифных планов. Годовая подписка.
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Ну всё: теперь многие сетевики, инфоцыгане, разводилы, компании с не качественной продукцией и прочие "волшебные существа" смогут чистить поисковую выдачу гораздо проще, чем это было ранее... Не думаю, что прокуратура будет сильно разбираться во всех "серых схемах" отдельных личностей...
есть и другая сторона для белых компаний, которых "грязнят" левые сайты - отзовики
Согласен, для них это хорошо. Но что-то мне подсказывает, что процент ущерба будет больше от этого закона, чем пользы..
Компания потратит инвестиции на улучшение сервиса и расширение географии работы.
Принимать решение будет прокуратура по заявлению от пострадавшего.
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