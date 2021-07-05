Право
Маша Цепелева

Путин подписал закон об удалении порочащей честь информации без решения суда Статьи редакции

Принимать решение будет прокуратура по заявлению от пострадавшего.

  • Президент России подписал закон, по которому на основании заявления гражданина и решения прокуратуры сайт должен будет удалить порочащую информацию. Иначе страницу может заблокировать Роскомнадзор.
  • Пострадавший должен написать заявление и подтвердить документами, что опубликованная информация «порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию и связана с обвинением в совершении преступления».
  • Прокуратура будет проверять заявление и факты 10 дней, а затем выдаст заключение. Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверит обоснованность решения региональной прокуратуры. Если подтвердит, то передаст данные в Роскомнадзор с требованием удалить информацию.
  • Контролировать удаление будет Роскомнадзор. В противном случае ведомство может «ограничить доступ к информационным ресурсам».

#новость #законы

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64 64 комментария
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Илья Михайлов

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Теперь государству можно будет на любом сайте находить "порочащую честь информацию" и не особо церемонясь, блокировать неугодных

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Митя Мурасов

Илья
14

параллельно эту порочащую информацию складывать по папочкам. ну мало ли что , знаешь , никогда не угадаешь когда пригодится

Ответить

Sergey Ontime

Илья
3

Теперь законно

Ответить

Anatoly Tuleninov

Илья
1

Да. Для  этого закон и сделан

Ответить

Alex Shapovalov

26

Ша Черчесов уже заявы строчит , что знали ,что б не писали порочащую информацию. А счёт сборной надо вообще сделать гостайной

Ответить

Igor Sergeevich

Alex
3

Кстати очень похоже на корни данной инициативы

Ответить

Sergey Ontime

Igor
6

Ага, конечно, футбол, что же ещё – корни)

Ответить

Igor Sergeevich

Sergey
1

А я разве написал что дело токмо в футболе?

Ответить

Эдуард Лиринг

Igor
0

Но Вы и не писали что дело НЕ только в футболе

Ответить

Igor Sergeevich

Эдуард
0

Так же я не написал что дело не только не в одном футболе, но и не написал что дело и в «порочащих» и «разоблачающих» сведениях о разного рода уважаемых людях. Думал что данное исходит исходит из фабулы априори. Виноват.

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ivan krapivin

Alex
0

Да уже началось!
https://www.youtube.com/watch?v=4-n01eMnH68

Ответить

Максим Абдрахманов

18

И наверное, сразу после принятия закона написал заявление в прокуратуру на "Дворец Путина" )))

Ответить

Vasile Miron

Максим
0

Ну это уже более цивилизованный путь, раньше он заявлял рыцарям трусов и новичка

Ответить

Stas Sokolov

17

Дворец не михал иваныча, а сами знаете кого. Удаляйте! Вот доказательства.

Ответить

Дмитрий Павлов

14

То есть поправить карму на vc можно будет без решения суда?

Ответить

Alex Shapovalov

Дмитрий
6

Ну нет свободы слова, судов и вообще ничего нет кроме безликих чиновников

Ответить

Вася Пражкин

Дмитрий
3

Вы хотели сказать "без решения суда"?

Ответить

Дмитрий Павлов

Вася
1

Извините, задумался( сейчас исправлю!

Ответить

Султанов Андрей

Дмитрий
1

Гениально

Ответить

Pavel Loginov

Дмитрий
0

Нет, это для людей с честью - депутаты, министры всякие

Ответить

Ekaterina Zaitseva

14

Путин продуктивен в последнее время: переименовать шампанское, наказать хейтеров 😌👌

Ответить

Sergey Ontime

Ekaterina
–4

Да ничего там не переименовывали. Моет подняли себе пиар. Им ответили уже, что не обязаны они переименовываться, и перерегистрироваться

Ответить

Комментарий удален

elenazazaz

6

здравствуйте граждане присяжные здравствуйте увожаемый судья

Ответить

Jack Hammer

elenazazaz
6

- Что вы скажете в защиту подсудимого?
- Мяу
- Не виновен, решение окончательное и обжалованию не подлежит

Ответить

Максим Воронин

Jack
1

Подсудимый приговаривается к пожизненному рабству, хозяином назначить Кота. 
В случае, если раб плохо будет заботиться о котике - котику разрешено применить когти и зубы

Ответить

Леонид Цветков

elenazazaz
2

А там все так суды проходят?

Ответить

Большой жёлтый робот

7

Решения туда-суда

Ответить

Эстетический танк88

6

Депутаты и генералы ворующие лярды теперь станут девственно чистыми.

Ответить

Ревизор

6

Круто. Мошенники обличенные в сети теперь могут с легкостью удалять правду про себя.

Ответить

alice fox

4

И что любопытно, о достоверности "порочащей информации" речь даже и не идёт.

Ответить

Pavel Loginov

alice
2

Да, шикарный закон. Достаточно обидеться

Ответить

Believe Me

4

Откуда у жтого "человека", честь ?☹️

Ответить

Oleg Zhuravlev

3

Ваниш для интернета ;))

Ответить

Леонид Цветков

Oleg
0

Калгон

Ответить

Эдуард Лиринг

Леонид
0
Ответить

Kostya Efimov

3

Видимо все видео того, чьё имя нельзя называть, будут удалены рыцарями Роскомнадзора. Или нет.

Ответить

Pekelnyy Mikhail

2

Ждем команду Навального в даркнете

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Valeryi Ozarnichuk

2

А закон об ответственности за удаление-по-ошибке подписать, конечно, забыли?

Ответить

Bulat Ziganshin

2

мне кажется, что эта статья порочит одного гражданина...

Ответить

Эльдар SMM

1

А если это организация, интересно..

Ответить

Игрок

1

Да что ты Вова так мягко, а? Не нравится сайт, пусть ФСБ ищет создателя , и "мочите его в сартире"!

Ответить

Николай Барыкин

1

Что если я заявлю, что информация о том, что я порочу чью-то честь - порочит мою честь?

Ответить

Roman Rmnk

Николай
0

Смотря чью

Ответить

Большой жёлтый робот

Николай
0

Честь моя, моя лишь честь, как пел приснопамятный Боря моисеев

Ответить

Большой жёлтый робот

1

*поёт*
Наталииии
Удоли моя печали, удоли

Ответить

alice fox

Большой
0

Это вы про "нашу Няшу"?

Ответить

Александр А.

1

Комментаторы, читайте закон, прежде чем излагать свои глубокие мысли на его счет!

Закон только про физлиц.

Вроде как облегчили для физлиц процедуру, чтобы не идти в суд. 

Но, имхо, не стоит ждать от прокуратуры, чтобы она будет как-то осмысленно реагировать на жалобы... Нужно быть особенным физлицом, практически членом ЕР, чтобы получить в ответ не отписку, а защиту своей репутации :)

И немудрено - как раз для таких непростых людей закон и написан :)

P.S. Архив интернета будут банить целиком или постранично? ;)

Ответить

Митя Мурасов

Александр
0

банить, предварительно сделав бэкап

Ответить

Юрий Другач

Александр
0

Зачем читать, если можно сразу приплести

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

Как правило, закон об удалении порочащей честь информации нужен тем людям, у которых этой чести нет. Видимо, они считают, что честь это то, что у человека есть по умолчанию.

Ответить

Tim Gafarov

0

Отзовики "левые" от конкурентов с заказными отзывами тоже можно быстрее чистить? какими документами доказать о левом происхождении информации размещенной без модерации?

Ответить

Tv Box

0

vc теперь перестанет быть жалобной книгой? тиньковы и прочие озоны все потрут?

Ответить

Алексей Афанасьев

0

Власть....

Ответить

Alexander Goubin

0

Можно уже протестировать закон с этой статьей

Ответить

Artyom Lyapin

0

Слово "гражданин" здесь лишнее, его надо заменить на другое

Ответить

ilia

0

"подтвердить документами, что опубликованная информация «порочит его честь и достоинство или подрывает его репутацию ...»" - такое в принципе нельзя подтвердить "просто" документами 🤦‍♂️

следует читать "по указке властей и Ко"

А по факту, за последние полгода гайки не то что закрутили - просто ввели режим "ша!" - теперь запреты на митинги  - как ностальгия.

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

"Далее в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель проверит обоснованность решения региональной прокуратуры"

А это значит, что генпрокурору нужно будет ещё как минимум стотыщ заместителей.

Ответить

Александр Свирида

0

Пострадавшим разумеется будет сам Роскомнадзор

Ответить

Владимир Дорофеев

0

Надо просто сервис сделать на сайте роскомнадзора, что бы банить сайт за донат. Несколько тарифных планов. Годовая подписка.

Ответить

Комментарий удален

Дяченко Александр

0

Ну всё: теперь многие сетевики, инфоцыгане, разводилы, компании с не качественной продукцией и прочие "волшебные существа" смогут чистить поисковую выдачу гораздо проще, чем это было ранее... Не думаю, что прокуратура будет сильно разбираться во всех "серых схемах" отдельных личностей...

Ответить

Tim Gafarov

Дяченко
0

есть и другая сторона для белых компаний, которых "грязнят" левые сайты - отзовики

Ответить

Дяченко Александр

Tim
0

Согласен, для них это хорошо. Но что-то мне подсказывает, что процент ущерба будет больше от этого закона, чем пользы..

Ответить

Андрей Правоторин

0

Теперь зажиаём

Ответить

Агрессивный Слава

0

Инфу о принятии большинства законов придётся удалять. Порочат честь страны, Совета Федерации, Парламента и Президента.

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