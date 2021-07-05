Что угрожает промышленному интернету вещей и как от этого защититься

Интернет вещей (IoT) — одна из ключевых технологий промышленной революции 4.0. В индустриальном секторе у него большое будущее, состояться которому может помешать растущее число киберугроз. Но решение есть. Расскажем о нем в этом материале и в рамках онлайн-конференции KasperskyOS Night 2021 Summer Edition.