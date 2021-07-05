Право
Маша Цепелева

Facebook, Twitter и Google заявили о возможном прекращении работы в Гонконге из-за санкций за публикацию личных данных Статьи редакции

Представителям сервисов и соцсетей в регионе грозит тюрьма за посты других пользователей с чужими личными данными.

  • В письме компании указали, что не хотят подвергать риску своих сотрудников и просят провести видеоконференцию для обсуждения ситуации, сообщает WSJ.
  • Поправки к закону о защите данных предложило местное Бюро по конституционным и материковым вопросам. Поправки предусматривают за нарушение штраф до 1 млн гонконгских долларов (около $128,8 тысячи) и до пяти лет тюрьмы.
  • «Единственный способ избежать санкций для технологических компаний — воздержаться от инвестирования и предложения услуг в Гонконге», — приводит WSJ цитату из письма Азиатской интернет-коалиции. Также поправки могут ограничить свободу слова и сделать преступлением даже «невинные акты обмена информацией в интернете», считают компании.
  • Публикация чужих личных данных была распространена во время протестов в городе в 2019 году, сообщает издание. В 2020 году Google, Facebook, Twitter и другие американские компании заявили, что не будут обрабатывать запросы от властей Гонконга после нового китайского закона о нацбезопасности.
  • Правительство Гонконга в комментарии WSJ отвергло информаци о том, что поправки могут повлиять на свободу слова и инвестиции в регион. Facebook, Twitter и Google отказались комментировать письмо.
  • В 2019 году после вступления в силу закона о нацбезопасности в Гонконге резко сократилось количество пользователей в социальных сетях: в регионе прошла серия арестов за высказывания в интернете, сообщает WSJ.

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Митя Мурасов

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Будет как с шампанским. Прогнутся.

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Андрей Фурцев

Митя
3

Материковому Китаю не прогнулись же

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Евгений Бв

4

В планах Китая полностью выдворить гугл и эпл из страны, включая производство айфонов, движутся очень быстро

Ответить

N N

Евгений
0

Оные давно уже на Тайване, экономику там поднимают

Ответить

Евгений Бв

N
0

Китай и до туда доберется

Ответить

N N

Евгений
–1

Копыта маленькие, да рога короткие, чего не дано, того нет

Ответить

Евгений Бв

N
0

Гонконг тоже так думал)

Ответить

N N

Евгений
0

Гонконг - не Тайвань)))) 

Ответить

Евгений Бв

N
1

Китай тоже не пальцем деланный))

Ответить

N N

Евгений
–1

Но на залупе верченый)) 

Ответить

Владимир

N
0

Блицкриг Тайваня в 2026 от Китая, скриньте

Ответить

N N

Владимир
1

Дальнего Востока - да, но не Тайваня

Ответить

Mr Gold

Евгений
0

Ну пример с санкциями против Хуавэй показал, что они не конкуренты Эппл и Гугл без поддержки западных технологий.
Ну только если на внутреннем рынке.

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Канищев Максим

Mr
0

Все они конкуренты. Просто продавать телефоны без гапсов по фулл прайсу, это надо было очень умными. Скинули бы процентов 30 от цены глядишь бы и взлетело.

Ответить

Igor Sergeevich

1

У нас бы такое ввели - такой бы вой поднялся, власть шельмует креативный класс.

Ответить

N N

Igor
2

Креативный класс и власть в одной бочке катятся

Ответить

Андрей Фурцев

Igor
–2

Там вой не поднимается, потому что остались одни рабы 

Ответить

KINCH

Андрей
2

А вы не раб, ага. Ни один раб не признает, что он раб — так они и вычисляются. 

Ответить

Igor Kowalski

–3

Странные такие. Ну не публикуй чужие персональные данные. Нет же, надо все усложнить и выставить себя жертвой кровавой диктатуры.

Ответить

Андрей Фурцев

Igor
0

Хочу и публикую. И ни один старпер-диктатор не имеет право мне указывать 

Ответить

N N

Igor
0

У вас так же? 

Ответить

Bublikov Anton

Igor
0

Там вопрос в том, что они не могут всю соц.сеть прогнуть под эти правила и отслеживать и блокировать всех пользователей со сливами ментов, как это делают соц.сети внутри Китая.
А по новым правилам, если кто-то из Малайзии опубликует на Facebook данные жены мента, то соц.сеть не отловит и не удалит, то её оштрафуют или местный сотрудник присядет

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Канищев Максим

1

Бедные американские компании пали от тоталитарного режим. Где вопли либеральной общественности?

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Bublikov Anton

Канищев
0

Так Вы их читаете

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N N

0

Добрый Винни-Пух пухлой лапкой прибил всякое вольнодумство. Всякие ура-патриоты и любители сильной руки (главное, чтоб поглубже) верещат от восторга, ибо китайская гебуха может повторить, только уже на севере

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Dmitry Martemyanov

1

Приплетаем рашку. Кто первый успеет?

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Папа Римский

–1

Расия в недалеком будущем.

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Дмитрий

–1

Это будет удар IT сегменту и вообще удар по развитию телекоммуникаций. 

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Bublikov Anton

Дмитрий
0

Они давно там ничего хорошего не несут

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