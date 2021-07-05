Facebook, Twitter и Google заявили о возможном прекращении работы в Гонконге из-за санкций за публикацию личных данных Статьи редакции
Представителям сервисов и соцсетей в регионе грозит тюрьма за посты других пользователей с чужими личными данными.
- В письме компании указали, что не хотят подвергать риску своих сотрудников и просят провести видеоконференцию для обсуждения ситуации, сообщает WSJ.
- Поправки к закону о защите данных предложило местное Бюро по конституционным и материковым вопросам. Поправки предусматривают за нарушение штраф до 1 млн гонконгских долларов (около $128,8 тысячи) и до пяти лет тюрьмы.
- «Единственный способ избежать санкций для технологических компаний — воздержаться от инвестирования и предложения услуг в Гонконге», — приводит WSJ цитату из письма Азиатской интернет-коалиции. Также поправки могут ограничить свободу слова и сделать преступлением даже «невинные акты обмена информацией в интернете», считают компании.
- Публикация чужих личных данных была распространена во время протестов в городе в 2019 году, сообщает издание. В 2020 году Google, Facebook, Twitter и другие американские компании заявили, что не будут обрабатывать запросы от властей Гонконга после нового китайского закона о нацбезопасности.
- Правительство Гонконга в комментарии WSJ отвергло информаци о том, что поправки могут повлиять на свободу слова и инвестиции в регион. Facebook, Twitter и Google отказались комментировать письмо.
- В 2019 году после вступления в силу закона о нацбезопасности в Гонконге резко сократилось количество пользователей в социальных сетях: в регионе прошла серия арестов за высказывания в интернете, сообщает WSJ.
Будет как с шампанским. Прогнутся.
В планах Китая полностью выдворить гугл и эпл из страны, включая производство айфонов, движутся очень быстро
Китай и до туда доберется
Гонконг тоже так думал)
Все они конкуренты. Просто продавать телефоны без гапсов по фулл прайсу, это надо было очень умными. Скинули бы процентов 30 от цены глядишь бы и взлетело.
У нас бы такое ввели - такой бы вой поднялся, власть шельмует креативный класс.
Странные такие. Ну не публикуй чужие персональные данные. Нет же, надо все усложнить и выставить себя жертвой кровавой диктатуры.
Хочу и публикую. И ни один старпер-диктатор не имеет право мне указывать
Там вопрос в том, что они не могут всю соц.сеть прогнуть под эти правила и отслеживать и блокировать всех пользователей со сливами ментов, как это делают соц.сети внутри Китая.
А по новым правилам, если кто-то из Малайзии опубликует на Facebook данные жены мента, то соц.сеть не отловит и не удалит, то её оштрафуют или местный сотрудник присядет
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