Право
Евгения Евсеева

В Казахстане отменили решение суда о блокировке «Яндекс.Такси» Статьи редакции

Из-за блокировки «около 100 тысяч таксистов могли остаться без работы», заявили в прокуратуре.

  • Апелляционная коллегия отменила решение суда Алматы о блокировке «Яндекс.Такси» в Казахстане. Компания G-Taxi просила заблокировать сервис из-за нарушения её исключительных прав — требование признали необоснованным.
  • Ходатайство об апелляции внесла прокуратура города — по её мнению, из-за блокировки «около 100 тысяч таксистов могли остаться без работы».
  • В июне суд в Казахстане постановил заблокировать «Яндекс.Такси» в стране из-за иска G-Taxi. Компания утверждала, что «Яндекс» использует запатентованную им систему заказа такси.
  • Система состоит из GPS-трекера, встроенного в мобильное устройство, мобильного приложения для пользователя и водителя и серверного приложения для обработки — это базовые функции сервиса такси.
  • Решение суда в силу не вступило, поэтому «Яндекс.Такси» продолжал работать в стране. В компании заявляли, что не согласны с обвинением.
  • На момент написания заметки в G-Taxi не ответили, будут ли оспаривать решение апелляционной комиссии.

#новость #яндекс #казахстан

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