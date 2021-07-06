Апелляционный суд запретил Double Data собирать данные пользователей «ВКонтакте» для продажи услуг Статьи редакции
Соцсеть смогла обжаловать решение.
Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел выводы суда первой инстанции по иску «ВКонтакте» к Double Data (ООО «Дабл») и «Национальному бюро кредитных историй».
«ВКонтакте» требовала запретить извлекать данные из соцсети и использовать в коммерческих целях, но в феврале 2021 года суд отклонил иск.
Согласно новому решению, действия Double Data — это нарушение прав на использование базы данных «ВКонтакте». Компании запретили собирать данные и взыскали символическую компенсацию — 1 рубль, рассказали vc.ru в соцсети.
Double Data без разрешения собирала данные пользователей соцсети, включая фамилии, имена, год рождения и другую открытую информацию, а затем использовала в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заёмщиков, решил суд.
В «ВКонтакте» уточнили vc.ru, что Double Data также не имеет права дальше использовать и уже собранные данные. В Double Data на момент написания заметки не ответили vc.ru, будет ли компания оспаривать решение суда.
- В октябре 2017 года суд первой инстанции отклонил иск «ВКонтакте» к «Дабл». Компания требовала обязать Double Data и НБКИ прекратить использовать открытые данные для продажи своих услуг.
- В начале 2018 года апелляция встала на сторону «ВКонтакте», но кассация отменила предыдущие решения и отправила дело на новое рассмотрение.
- В феврале 2021 года суд пересмотрел дело повторно и разрешил Double Data собирать данные.
Компания требовала обязать Double Data и НБКИ прекратить использовать открытые данные
Открытые данные такие открытые... Почему тогда Яндекс и Гугл ещё не засудили?
И почему тогда за нарушение закона (ст.272 УК РФ?) выписали штраф всего в 1 рубль 🤔
Когда графические процессоры (GPU) только появились, никто и не думал, что со временем их станут так широко применять. Сегодня их применяют при исследовании КТ-снимков, производстве мультфильмов и поиске новых лекарств.
Я, клиент Альфабанка Мария Владимировна Б., 01.07.2021 столкнулась с крайне неприятным фактом мошенничества по кредитным продуктам банка.
Это может повредить прогнозируемой выручке компании
В сегодняшней подборке — два новых кейса от команды Evrone. А ещё немного спойлеров к осенней конференции RubyRussia, на которой начался приём заявок на выступления.
Почему корректные данные могут быть неэффективны и как это исправить на уровне менеджмента аналитики? Делимся лайфхаками и поучительными анти-кейсами.
Модульбанк запустил специальный пакет сервисов для строителей, который учитывает специфику строительного бизнеса.
Версии в фиолетовом и бирюзовом цвете стали доступны для покупки, на остальные — с 22 июля начнётся предзаказ.
Яндекс Маркет часто теряет товары — это факт! В нашем случае потеряно товаров на 253 тысячи рублей. Но товары теряет любой маркетплейс, другой вопрос, что к примеру Ozon это компенсирует.
Люди стали счастливее, работали либо так же, либо лучше, а стресса и выгорания стало меньше.
Медиаплатформа включает сайт, приложение, сеть пабликов и каналов в мессенджерах.