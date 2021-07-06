Соцсеть смогла обжаловать решение.

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Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел выводы суда первой инстанции по иску «ВКонтакте» к Double Data (ООО «Дабл») и «Национальному бюро кредитных историй».

«ВКонтакте» требовала запретить извлекать данные из соцсети и использовать в коммерческих целях, но в феврале 2021 года суд отклонил иск.

Согласно новому решению, действия Double Data — это нарушение прав на использование базы данных «ВКонтакте». Компании запретили собирать данные и взыскали символическую компенсацию — 1 рубль, рассказали vc.ru в соцсети.

Double Data без разрешения собирала данные пользователей соцсети, включая фамилии, имена, год рождения и другую открытую информацию, а затем использовала в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заёмщиков, решил суд.

В «ВКонтакте» уточнили vc.ru, что Double Data также не имеет права дальше использовать и уже собранные данные. В Double Data на момент написания заметки не ответили vc.ru, будет ли компания оспаривать решение суда.