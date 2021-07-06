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Право
TJ

Пентагон отзовёт контракт с Microsoft на $10 млрд на фоне судебных разбирательств Статьи редакции

Amazon считал, что проиграл тендер из-за критики на тот момент президента Трампа в адрес Безоса.

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Пентагон заявил, что контракт JEDI с Microsoft, подразумевающий создание облачной инфраструктуры хранения данных, «больше не отвечает его потребностям», сообщается на сайте Минобороны США.

С учётом меняющейся технологической среды стало ясно, что облачный контракт JEDI, который долгое время задерживался, больше не соответствует требованиям для заполнения пробелов в возможностях Министерства обороны.

заявление Пентагона

Пентагон также объявил о намерении разработать новую облачную инфраструктуру под названием Joint Warfighter Cloud Capability. Запрашивать предложения департамент намерен у Microsoft и Amazon.

Контракт JEDI с Microsoft заключили в 2019 году. Компания обошла IBM, Oracle, Google и Amazon, которого считали главным претендентом на победу в конкурсе. Газета Washington Post связала проигрыш Amazon с критикой со стороны Дональда Трампа и пересмотром решения Минобороны в последний момент.

Тогда Amazon подал иск, оспаривающий решение Пентагона. Компания обвинила Трампа в давлении на Минобороны, из-за чего ведомство якобы приняло «неразумное» решение.

Представители Amazon заявили, что на тот момент президент США хотел нанести вред своему «предполагаемому политическому сопернику» Джеффу Безосу. Ещё в январе Пентагон заявлял, что аннулирует контракт, если суд согласится рассматривать иск, поскольку это приведёт к задержкам реализации проекта. В 2020 году суд в США временно заблокировал военный контракт Microsoft.

#новость #amazon #microsoft

2 2 комментария
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