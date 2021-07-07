Facebook, Twitter, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты в январе.

Бывший президент Дональд Трамп объявил на выступлении в городе Бедминстер, что подаст в суд на компании, а также на их гендиректоров Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи, пишет CNBC.

Юристы подадут три раздельных иска вместе с организацией America First Policy Institute в федеральный суд Флориды. По мнению Трампа, компании нарушили первую поправку Конституции США — о свободе слова или печати.

Представители Twitter и Google отказались от комментариев. Представитель Facebook не ответил на запрос CNBC о комментариях.

В январе 2021 года Twitter заблокировал аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после бунта в Капитолии в США. Facebook сначала заблокировала аккаунт на 24 часа, а затем продлила блокировку на неопределённый срок. Аккаунты заблокировали также YouTube и Instagram.