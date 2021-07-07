Право
Евгения Евсеева

Дональд Трамп подаст иски к Facebook, Twitter и Google после блокировки его аккаунтов в соцсетях Статьи редакции

Facebook, Twitter, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты в январе.

Бывший президент Дональд Трамп объявил на выступлении в городе Бедминстер, что подаст в суд на компании, а также на их гендиректоров Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи, пишет CNBC.

Юристы подадут три раздельных иска вместе с организацией America First Policy Institute в федеральный суд Флориды. По мнению Трампа, компании нарушили первую поправку Конституции США — о свободе слова или печати.

Представители Twitter и Google отказались от комментариев. Представитель Facebook не ответил на запрос CNBC о комментариях.

В январе 2021 года Twitter заблокировал аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после бунта в Капитолии в США. Facebook сначала заблокировала аккаунт на 24 часа, а затем продлила блокировку на неопределённый срок. Аккаунты заблокировали также YouTube и Instagram.

#новость #google #twitter #facebook

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16 комментариев
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Syzygy

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Дональд, мы с тобой. Главное, чтобы слова снова с делами не разошлись.

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S V

Syzygy
0

Мы это кто? И чем это поможет Дональду? Я вот например с Хилари.

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Ed Lee

S
0

Мы - это те кто кричал трамп наш

Ответить

Raimond Vladimirov

7

Трамп: Я подам на вас в суд!
Big tech: Ути-пути как страшно

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Igor Sergeevich

3

«Донни уделывает Америку»
For Democracy 💪

Ответить

Убитый Женя

3

Как полные мудаки поступили. Хоть и вряд ли рыжий победит в суде, но чем больше народу будут знать и помнить об их мудацком поступке, тем лучше.

Ответить

Ed Lee

3
Ответить

Полина Ищенко

2

И правильно сделает

Ответить

Ivan Zenkov

1

Ничего ему не светит. Американский суд сломался. Но так чисто потроллить только

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Большой жёлтый робот

1

Facebook, Twitter и Google:

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Гриша Булыжников

0

Мочи этих п**оров! В твиттере забанили три или четыре аккаунта, хотя спамом не занимался. Из-за комменариев.. В fb из-за аватарки..

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Гриша Булыжников

Гриша
0

Вон уже один отметился)

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Максим Горький

0

Так их, негодяев ! Нечего душить свободу слова !

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Виктор Булов

0

Будет интересно посмотреть как будут выкручиваться компании.

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Комментарий удален

NEFORMAT 13

–1

Возможно не в тему, но толерантность не толерантна и точно такое можно применить к свободе слова...

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Giant Schlong

–1

Дональд Трамп? А сколько у него дивизий? ©

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