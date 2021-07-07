Дональд Трамп подаст иски к Facebook, Twitter и Google после блокировки его аккаунтов в соцсетях Статьи редакции
Facebook, Twitter, Instagram и YouTube заблокировали аккаунты в январе.
Бывший президент Дональд Трамп объявил на выступлении в городе Бедминстер, что подаст в суд на компании, а также на их гендиректоров Марка Цукерберга, Джека Дорси и Сундара Пичаи, пишет CNBC.
Юристы подадут три раздельных иска вместе с организацией America First Policy Institute в федеральный суд Флориды. По мнению Трампа, компании нарушили первую поправку Конституции США — о свободе слова или печати.
Представители Twitter и Google отказались от комментариев. Представитель Facebook не ответил на запрос CNBC о комментариях.
В январе 2021 года Twitter заблокировал аккаунт Трампа с 88 млн подписчиков «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию» после бунта в Капитолии в США. Facebook сначала заблокировала аккаунт на 24 часа, а затем продлила блокировку на неопределённый срок. Аккаунты заблокировали также YouTube и Instagram.
Дональд, мы с тобой. Главное, чтобы слова снова с делами не разошлись.
Ничего ему не светит. Американский суд сломался. Но так чисто потроллить только
Мочи этих п**оров! В твиттере забанили три или четыре аккаунта, хотя спамом не занимался. Из-за комменариев.. В fb из-за аватарки..
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Возможно не в тему, но толерантность не толерантна и точно такое можно применить к свободе слова...
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Всем добрый день! На связи Елена Богатырева, сервис trade-in техники ДамПродам.
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