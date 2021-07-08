ФАС разрешила компаниям пользоваться актами «антимонопольного комплаенса» для защиты от обвинений Статьи редакции
ФАС согласует акты после анализа внутренних правил компании.
- Решение об использовании антимонопользных сертификатов (виз) ФАС утвердила в документе «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», подтвердил «Ведомостям» представитель службы.
- В ФАС уточнили, что служба «согласовывает акты или проекты актов об антимонопольном комплаенсе компании», то есть оценивает, насколько внутренние акты соответствуют закону «О защите конкуренции» и выдаёт заключение о соответствии.
- Поправки к закону «О защите конкуренции» с определением «антимонопольного комплаенса» были приняты в конце 2020 года, но было не ясно, как и зачем использовать визу.
- «Если организация действует в соответствии с согласованными ФАС актами антимонопольного комплаенса, она не может нарушить антимонопольное законодательство», уточнили в службе.
- Но компании могут пользоваться актами в спорах. Например, компания-доминант на рынке с сертификатом может добиться победы в антимонопольном споре с поставщиками, которым было отказано в контрактах, пояснил изданию советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Гаврилов.
- Если компания нарушит акты комплаенса, она будет нести ответственность, объяснили в ФАС. Служба обсуждала разъяснения с экспертами и представителями бизнеса.
Мне кажется, ФАС - монополист в сфере антимонопольного законодательства
А это теперь законная крыша. Прямым текстом говорят: "не хотите, чтобы к вам цеплялись - занесите куда надо".
за одно и всякие внутренние делишки узнают, на всякий случай
Но это только при условии, что работа действительно будет вестись) Скорей всего денежку дали - крышу получили.
Тут даже по логике - есть хоть одна частная компания, никак не связанная с государством, на которую могут жаловаться в ФАС по теме монополий? Нету. Все эти яндексы, билайны, альфабанки и тд - там же везде так или иначе есть чиновники. В советах директоров, в виде "тайных владельцев", и так далее. Так что по этим компаниям государство и так все знает)
А государство - монополист в сфере управления государством. И?
А как же партии? У нас их аж 5. Такой огромный выбор у народа. ЛДПР, яблоко, единая Россия, справедливая Россия, ещё одна Россия. И они влияют на Путина, на решения в правительстве, на само ФАС! Ведь у нас народ имеет собственную волю и каждой из ячеек с каждым днём становится все лучше и лучше. Народ в нашей стране могуч и влияет на то, что принимает государством ведь они слуги народа. Все эти силы - народ, партии, правительство, президент - создают многополярный взгляд на развитие общества. Каждый депутат в думе - народный кандидат. Каждый мэр - выбор жителей города, каждый губернатор - выбор жителей области!
Или нет? Ой
*голосом Жириновского* ЭТО РОССИЯ!
Это тут при чем???
.
Я про то, что ФАС и будет монополистом, потому что это государственная функция. Так же как министерство финансов - монополист в сфере госфинансов. Министерство транспорта - монополист в сфере госрегулирования транспорта. И тд
я не могу избирать руководителя ФАС, не имею в этом голоса, я не акционер государственной машины, у меня вообще нет никаких рычагов влиять, это не круто, государство это всего лишь вишенка на торте быть должно ляляля тополя улюлю комментарии комментарии
Если вы купите акции Газпрома, то, уверяю, там вы тоже избирать только совет директоров сможете
Выглядит как продажа индульгенций.
На 8 минут опередили с комментарием. Да, похоже, что это оно и есть. Скоро квоты ввиду на нарушение : лот на 100 нарушений - 100 млн руб.
Дичаем. Во времена СССР разговоры у населения по типу вот убьем всех цыган, кавказцев и заживем среди населения были гораздо более редким явлением. А сейчас вакцины -зло, врачи всё врут и т.д.
Соответственно переход к феодализму и сопровождается выдачей индульгенций, появлением сословий и т.д.
Централизация это как раз свойство тоталитарных режимов вроде совка, курс на который идёт полным ходом. Демократия и рыночная экономика подразумевают децентрализацию и ослабление контроля, что прямо противоположно происходящему.
Во времена СССР и в 90-ых вообще страшно было ляпнуть лишнего, А тем более о политике.
А то что сейчас народ спокойно высказывается, в том числе критиковать политиков, - говорит только о свободе слова.
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/10/28/814920-rossiyan-prodolzhayut-nakazivat
Хорошо, что сейчас не так. Например:
Так, жительница Архангельской области Светлана Бакшеева была оштрафована на 30 000 руб. за то, что резко отреагировала в соцсетях на известные слова губернатора Игоря Орлова о «шелупони», протестующей против полигона в Шиесе.
Или нет?
Вы видимо в 2000-ых родились. Иначе бы знали, что в СССР и 90-ых люди боялись не только написать, но и высказаться про власть. А сейчас можно спокойно с кем угодно поговорить на эту тему, даже в комментариях на сайтах.
А приведённый вами пример про штраф - это единичные случаи и никак не говорят об отсутствии свободы слова. Это как в Павловском наркологическом центре всех, даже чемпионов спорта, приписывают к наркоманам-амфетаминщикам, если их привозят гаишники.
Это кто в 90х боялся высказаться про власть?
Об отсутствии свободы слова говорят обыски во всех независимых СМИ
То есть-нужна крепкая хозяйская рука?)
Боялись только тварей соседей, что кляузу могли накатать куда надо. Как во времена охоты на ведьм
Ну это чушь собачья (про 90-е)
напр по телеку можно было услышать, что "из Ельцина президент, как из говна пуля"
попробуйте сказать это про нашего светлоликого лидера сейчас.
Кто такое говорил про Ельцина? Человек того же уровня?
Теперь видимо определенные компании получат визу и с ними даже судиться будет бесполезно( например Билайн или Альфабанк со своими рассылками и обзвонами )так как им выдали визу🤦🏽♀️
Если вам кажется что смс рассылки вам шлют незаконно получив номер, то заявление на того кто присылает смс ко пишется в ФАС, тоже самое с обзвонами. Соответственно если они выдадут визы компаниям, то и проверять даже не будут такие претензии. Если конечно я все верно понимаю из написанного в статье.
Значит яндекс может получить такое и начать еще больше убивать местный бизнес, а на них даже за монополию не привлечь?
Это полный пиздец, в стране, где доля монополий и компаний очень близких к этому одна из самых больших в мире, вообще доля крупных компаний в экономике 80%, ФАС должен иметь чрезвычайные полномочия, рвать и метать, а он индульгенции собрался раздавать на основе стандартов переписки в компании.
Антимонопольный проездной звучит лучше, чем виза
Похоже, фас устал защищать избранные компании и теперь просто будет выдавать защитный тотем.
Ничего не стоит нарушить антимонопольное законодательство сразу же после получения сертификата от ФАС.
Получит Яндекс эту визу и всё. Чего у нас там у Яндекса нет? Да всего чего нет, обязательно будет и по смешным ценам, возможности конкурентам не оставит во многом. Парам парам пам.
Умом Россию не понять... То россияне жалуются на высокие цены, то теперь жалуются на низкие цены! Как это можно понять?
Люди всегда будут пользоваться услугами более доступными в массе своей. Задача государства как раз в том, чтобы мелкий бизнес мог дышать. Оно же регулятор как никак мать его етить. А государство у нас говно и люди такие же. Яблоко от яблони
Ёб тваю мать, какая же чушь. То есть достаточно сказать «мы честные» и тогда монополисту выдается сертификат, обеспечивающий победу в суде
Потрясающе... Теперь орган с крайне сомнительной репутацией и абсолютно непрозрачной логикой решений, будет выдавать по такой же сомнительной логике "индульгенции" с принципом "Делаю чё хааачууу, мне сверху разрешили..."
Теперь если есть сертификат и действия соответствуют сертифицированным ФАС, компания не может быть признана виновной в сговоре и других нарушениях. Бережённого бог бережёт
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