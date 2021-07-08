Как выйти на первое место на Product Hunt + онлайн-трансляция лонча

Еще до запуска на Product Hunt мы придумали как познакомиться с основателем площадки Райаном Хувером и добились его репоста в Twitter, запустили виральную игру и... теперь лидируем в голосовании на лучший продукт! Рассказываем, как мы все это организовали и что происходит прямо сейчас.