ФАС разрешила компаниям пользоваться «антимонопольными визами» для защиты от обвинений Статьи редакции
Компании могут получить специальный сертификат после проведённого ФАС анализа внутренних правил.
- Решение об использовании антимонопользных сертификатов (виз) ФАС утвердила в документе «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», подтвердил «Ведомостям» представитель службы.
- ФАС может выдать сертификат после анализа внутренних правил компании, взаимодействия с поставщиками, принципов переписки и другого, такие поправки к закону «О защите конкуренции» были приняты в конце 2020 года, но было не ясно, как и зачем использовать визу.
- Теперь если есть сертификат, и действия соответствуют сертифицированным ФАС, компания не может быть признана виновной в сговоре и других нарушениях.
- Например, компания-доминант на рынке с сертификатом может добиться победы в антимонопольном споре с поставщиками, которым было отказано в контрактах, пояснил изданию советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Гаврилов.
- Если компания нарушит сертифицированные правила, то будет нести ответственность, объяснил представитель ФАС. Служба обсуждала разъяснения с экспертами и представителями бизнеса.
Мне кажется, ФАС - монополист в сфере антимонопольного законодательства
А государство - монополист в сфере управления государством. И?
А как же партии? У нас их аж 5. Такой огромный выбор у народа. ЛДПР, яблоко, единая Россия, справедливая Россия, ещё одна Россия. И они влияют на Путина, на решения в правительстве, на само ФАС! Ведь у нас народ имеет собственную волю и каждой из ячеек с каждым днём становится все лучше и лучше. Народ в нашей стране могуч и влияет на то, что принимает государством ведь они слуги народа. Все эти силы - народ, партии, правительство, президент - создают многополярный взгляд на развитие общества. Каждый депутат в думе - народный кандидат. Каждый мэр - выбор жителей города, каждый губернатор - выбор жителей области!
Или нет? Ой
*голосом Жириновского* ЭТО РОССИЯ!
Теперь видимо определенные компании получат визу и с ними даже судиться будет бесполезно( например Билайн или Альфабанк со своими рассылками и обзвонами )так как им выдали визу🤦🏽♀️
Если вам кажется что смс рассылки вам шлют незаконно получив номер, то заявление на того кто присылает смс ко пишется в ФАС, тоже самое с обзвонами. Соответственно если они выдадут визы компаниям, то и проверять даже не будут такие претензии. Если конечно я все верно понимаю из написанного в статье.
Значит яндекс может получить такое и начать еще больше убивать местный бизнес, а на них даже за монополию не привлечь?
Выглядит как продажа индульгенций.
На 8 минут опередили с комментарием. Да, похоже, что это оно и есть. Скоро квоты ввиду на нарушение : лот на 100 нарушений - 100 млн руб.
Дичаем. Во времена СССР разговоры у населения по типу вот убьем всех цыган, кавказцев и заживем среди населения были гораздо более редким явлением. А сейчас вакцины -зло, врачи всё врут и т.д.
Соответственно переход к феодализму и сопровождается выдачей индульгенций, появлением сословий и т.д.
Антимонопольный проездной звучит лучше, чем виза
Ничего не стоит нарушить антимонопольное законодательство сразу же после получения сертификата от ФАС.
Получит Яндекс эту визу и всё. Чего у нас там у Яндекса нет? Да всего чего нет, обязательно будет и по смешным ценам, возможности конкурентам не оставит во многом. Парам парам пам.
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Компании могут получить специальный сертификат после проведённого ФАС анализа внутренних правил.
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