Право
Маша Цепелева

ФАС разрешила компаниям пользоваться «антимонопольными визами» для защиты от обвинений Статьи редакции

Компании могут получить специальный сертификат после проведённого ФАС анализа внутренних правил.

  • Решение об использовании антимонопользных сертификатов (виз) ФАС утвердила в документе «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства», подтвердил «Ведомостям» представитель службы.
  • ФАС может выдать сертификат после анализа внутренних правил компании, взаимодействия с поставщиками, принципов переписки и другого, такие поправки к закону «О защите конкуренции» были приняты в конце 2020 года, но было не ясно, как и зачем использовать визу.
  • Теперь если есть сертификат, и действия соответствуют сертифицированным ФАС, компания не может быть признана виновной в сговоре и других нарушениях.
  • Например, компания-доминант на рынке с сертификатом может добиться победы в антимонопольном споре с поставщиками, которым было отказано в контрактах, пояснил изданию советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Денис Гаврилов.
  • Если компания нарушит сертифицированные правила, то будет нести ответственность, объяснил представитель ФАС. Служба обсуждала разъяснения с экспертами и представителями бизнеса.

#новость #фас

1260 просмотров
23 23 комментария
3
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0430\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 23, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 267609, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 08 Jul 2021 08:51:10 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Юрий Павшуков

11

Мне кажется, ФАС - монополист в сфере антимонопольного законодательства

Ответить

Андрей Фурцев

Юрий
0

А государство - монополист в сфере управления государством. И? 

Ответить

Ann Partovi

Андрей
0

А как же партии? У нас их аж 5. Такой огромный выбор у народа. ЛДПР, яблоко, единая Россия, справедливая Россия, ещё одна Россия. И они влияют на Путина, на решения в правительстве, на само ФАС! Ведь у нас народ имеет собственную волю и каждой из ячеек с каждым днём становится все лучше и лучше. Народ в нашей стране могуч и влияет на то, что принимает государством ведь они слуги народа. Все эти силы - народ, партии, правительство, президент - создают многополярный взгляд на развитие общества. Каждый депутат в думе - народный кандидат. Каждый мэр - выбор жителей города, каждый губернатор - выбор жителей области!

Или нет? Ой

*голосом Жириновского* ЭТО РОССИЯ!

Ответить

Daria Borisova

9

Теперь видимо определенные компании получат визу и с ними даже судиться будет бесполезно( например Билайн или Альфабанк со своими рассылками и обзвонами )так как им выдали визу🤦🏽‍♀️

Ответить

Radna

Daria
–1

Я думаю это больше касается госкомпаний, только не попятно при чем тут СМС рассылки))

Ответить

Daria Borisova

Radna
1

Если вам кажется что смс рассылки вам шлют незаконно получив номер, то заявление на того кто присылает смс ко пишется в ФАС, тоже самое с обзвонами. Соответственно если они выдадут визы компаниям, то и проверять даже не будут такие претензии. Если конечно я все верно понимаю из написанного в статье.

Ответить

Old Nick

Daria
0

С какого бока ФАС заниматься спамом?
Вы их, думается, перепутали с Федеральное агентство связи.
П.с. но проще претензию накатать в саму компанию.

Ответить

Gareht Nineth

Old
0

ФАС занимается рекламой

Ответить

Александр Хрусталев

Daria
–2

При чем тут это?🤦

Ответить

Алексей Штейн

6

Значит яндекс может получить такое и начать еще больше убивать местный бизнес, а на них даже за монополию не привлечь?

Ответить

Алексей Лян

6

Покупайте обереги от ФАС...))

Ответить

Николай Глущенко

4

Выглядит как продажа индульгенций.

Ответить

Сергей Паршинцев Parshintsev

Николай
2

На 8 минут опередили с комментарием. Да, похоже, что это оно и есть. Скоро квоты ввиду на нарушение : лот на 100 нарушений - 100 млн руб. 

Ответить

юрий с

Николай
0

Дичаем. Во времена СССР разговоры у населения по типу вот убьем всех цыган, кавказцев и заживем среди населения были гораздо более редким явлением. А сейчас вакцины -зло, врачи всё врут и т.д. 
Соответственно переход к феодализму и сопровождается выдачей индульгенций, появлением сословий и т.д.

Ответить

Alex Moren

1

Антимонопольный проездной звучит лучше, чем виза

Ответить

Viktor Poluksht

Alex
0

Индульгенция

Ответить

Антон Кузьмин

1

Вау вот теперь заживем.

Ответить

Против Спама

1

Ничего не стоит нарушить антимонопольное законодательство сразу же после получения сертификата от ФАС.

Ответить

Жаркий пёс_анон

1

Следующим должно быть правило о трёх подряд выпавших дублях на кубиках этих игроков в Монополию

Ответить

Почетный шмель

1

Индульгенция?

Ответить

Арабский кавалер

0

ФАС монополист в выдаче сертификатов

Ответить

Олег Комаров

0

Не хотелось бы приплетать, но...

Ответить

Alexandr Shkuriin

–1

Получит Яндекс эту визу и всё. Чего у нас там у Яндекса нет? Да всего чего нет, обязательно будет и по смешным ценам, возможности конкурентам не оставит во многом. Парам парам пам.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Первая грузовая компания
Почему в нашей стране не скоро появятся массовые «беспилотники»?

Директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге поделился мнением о том, почему беспилотные перевозки все еще не смогли плотно войти в нашу жизнь. Эта тема обсуждается не первый год, однако массового распространения технология пока не получила. Разбираемся вместе. Если вы хотите поделиться своим видением, пишите в комментариях, обсудим!

0 Обсудить
1
Офтоп
Таня Боброва
Wylsacom купил курс Гусейна Гасанова «Мышление миллионера» — но в день начала обучения пришло письмо об окончании курса Статьи редакции

С проблемами с доступом к курсу столкнулись и другие клиенты.

193 193 комментария
101
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Владислав Воркель
Кейс: как мы придумали новые фичи для «МТС Библиотеки»

Привет, я Воркель Влад, студент НИУ ВШЭ и продуктовый дизайнер. Совсем недавно я с коллегами закончил учебный проект в сотрудничестве с командой МТС. В статье рассказываю о ходе работы и результатах

25 25 комментариев
23
Маркетинг
andoto
Как стартап из Воронежа зарабатывает 6 миллионов в месяц с помощью нестандартного решения

Магазин шлемов из вселенной «Звёздных войн» SamoilovArt открывается на Etsy раз в месяц и сразу — sold out.

0 Обсудить
Право
Маша Цепелева
ФАС разрешила компаниям пользоваться «антимонопольными визами» для защиты от обвинений Статьи редакции

Компании могут получить специальный сертификат после проведённого ФАС анализа внутренних правил.

23 23 комментария
3
Jungheinrich
Защита склада. Рекомендации экспертов Jungheinrich по безопасной эксплуатации стеллажей

По мере того как механизированные процессы на производственных площадках становятся все сложнее и интенсивнее, потенциальных источников риска становится больше. Для защиты от финансовых убытков большинство современных складов застрахованы, однако для предотвращения потерь товаров, времени, здоровья людей, деловых договоренностей необходим…

2 2 комментария
0
Финансы
Маша Цепелева
Минфин предложил увеличить налоги для богатых россиян за счёт дорогого имущества и страховых взносов с зарплаты — Forbes Статьи редакции

Кроме этого ведомство предложило снизить порог для беспошлинной торговли до €100 и увеличить акциз на алкоголь на 10%.

60 60 комментариев
8
Маркетинг
Евгения Евсеева
«Ситимобил» поместил на здании в Москве надпись «Догоняй», чтобы поздравить «Яндекс» с запуском сервиса электросамокатов Статьи редакции

Пока электросамокаты «Яндекса» доступны в приложении «Яндекс Go» в некоторых районах Москвы.

36 36 комментариев
34
Т1 Консалтинг
Открыт прием заявок на хакатон CRM Hack от Т1 Консалтинг
0 Обсудить
0
Транспорт
Евгения Евсеева
BMW представил серийный электроскутер Motorrad CE 04 Статьи редакции

Стоит от $12 тысяч.

63 63 комментария
47
eBay
Центр поддержки экспорта и eBay откроют для предпринимателей из Красноярского края продажи на весь мир

Центр поддержки экспорта, маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart запускают программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса из Красноярского края. Размещение на маркетплейсе позволит предпринимателям расширить бизнес и продавать свои товары по всему миру.

0 Обсудить
0
Больше статей
null