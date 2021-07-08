Истцы также обвиняют компанию в понижении сторонних магазинов приложений в поисковой выдаче.

36 штатов и Вашингтон подали иски из-за предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства, иск прокомментировала Google в блоге.

Истцы указали, что Google занимает 90% рынка Android-приложений, когда остальные компании не больше 5%. Также истцы утверждают, что компания препятствует популярности других магазинов приложений, например, их нельзя загрузить через Google Play.

Google назвала иск «беспочвенным» и заявила, что требуемые истцами изменения «увеличат расходы для мелких разработчиков, ограничат их способность внедрять инновации и конкурировать, сделают Android-приложения менее безопасными». «Речь идет о крупных разработчиках приложений, которые хотят пользоваться преимуществами Google Play и не платить за них», — сказали в компании.

Это первый иск против доминирования Google на рынке мобильных приложений, сообщает Politico.

С 1 июля разработчики Android-придложений смогут платить 15% до прибыли в $1 млн, после регистрации в специальной программе.



В июне 2021 года суд во Франции оштрафовал Google на €220 млн за продвижение собственных сервисов в сфере интернет-рекламы.

В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем.