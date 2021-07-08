Право
Маша Цепелева

Больше половины штатов США подали в суд на Google из-за комиссии для разработчиков приложений в 30% Статьи редакции

Истцы также обвиняют компанию в понижении сторонних магазинов приложений в поисковой выдаче.

36 штатов и Вашингтон подали иски из-за предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства, иск прокомментировала Google в блоге.

Истцы указали, что Google занимает 90% рынка Android-приложений, когда остальные компании не больше 5%. Также истцы утверждают, что компания препятствует популярности других магазинов приложений, например, их нельзя загрузить через Google Play.

Google назвала иск «беспочвенным» и заявила, что требуемые истцами изменения «увеличат расходы для мелких разработчиков, ограничат их способность внедрять инновации и конкурировать, сделают Android-приложения менее безопасными». «Речь идет о крупных разработчиках приложений, которые хотят пользоваться преимуществами Google Play и не платить за них», — сказали в компании.

Это первый иск против доминирования Google на рынке мобильных приложений, сообщает Politico.

  • С 1 июля разработчики Android-придложений смогут платить 15% до прибыли в $1 млн, после регистрации в специальной программе.
  • В июне 2021 года суд во Франции оштрафовал Google на €220 млн за продвижение собственных сервисов в сфере интернет-рекламы.
  • В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем.

#google #новость

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Реальный пистолет

–9

Ну так сделайте свой андроид с блэк-джеком и шлюхами и ставьте свою комиссию. Google может хоть 90% комиссию поставить - его право 🤷‍♂️

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Mikhail Che

Реальный
18

не, не может, так же как РЖД не может повысить цену на билеты в 10 раз
а ТЭЦ (или хз кто там) цены на горячую воду, но они ж не монополисты, ты можешь ходить пешком и греть воду на костре

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Pavel Pavel

Mikhail
3

РЖД это государственная монополия поэтому и не может. А гугл частная, захотят хоть завтра лавку вообще прикроют.

Ответить

Александр

Pavel
0

Нет, уже не получится так шантажировать. Ведь есть куча других маленьких магазинов приложений(по равнению с гугл плей). У каждого более менее крупного телефонного бренда плюс яблоко. Если Гугл прикроет лавку, то рынок поделят за месяц, а за два все станет работать для обычного пользователя точно так же. Разработчики просто перезальют свои приложения по другим магазинам. Гугл уступит, так как он интегрирован в мировую финансовую систему и, если ФРС захочет, то им придется платить любые штрафы, которые им навешают.

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Реальный пистолет

Mikhail
–3

Я хожу пешком и грею воду на костре 🤷‍♂️

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Mikhail Che

Реальный
0

и приложения наверное сам себе пишешь

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Реальный

Mikhail
–1

Нет 😆 Но для особых фанатов антигугл - многое можно скомпилить из опенсорс в каталоге F-droid. 🤔

Если приложение мне нравится, я просто его покупаю. А создатель пускай сам ставит нужную ему цену с учётом комиссии Гугл. А Гугл сам пускай решает какую комиссию ему назначать, чтобы и плеймаркет поддерживать и чтобы прибыль была. Это рынок, детка 🥳

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Roman Patsev

Реальный
1

Не пугай людей, здесь все выросли на бесплатном образовании, медицине и льготном проезде.

А тут мало того, что за телефон пришлось заплатить, так еще и оказывается комиссия в гугл плей есть 🤷‍♂️

Ответить

Реальный

Roman
0

Да ваще этот Гугл оборзел. Он должен делать бесплатный поиск и вообще все бесплатно и пирожки на праздники раздавать и открытки на ДР присылать и в попку розовую целовать. Просто за то, что мы им пользуемся 🤦‍♂️

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Семён

Реальный
1

В свое время такими же аргументами обосновывала свою монополию AT&T. Не помогло - по антимонопольному суду её расчленили.

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Реальный

Семён
0

Такова природа людей: всех убить, все отнять 🤷‍♂️

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Семён

Реальный
3

Такова природа монополий: доить людей. Людям это чот не нравится совсем.

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Leo Uvarov

Roman
0

еще на бесплатной почте и ютубчике.

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Leo Uvarov

Реальный
0

Гугл - это монополия, детка

Ответить

KINCH

Реальный
0

Вы серьезно не понимаете простых зависимостей? Того, что гугл существует не только потому что он что-то сделал, а потому, что люди (с разных подходов) пользуются его продуктами и гугл не единственная, а всего лишь одна из третьих сторон? 😂

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Максим Вопросов

1

“В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем.

Это монополия однозначно. Нет ни одной страны, кроме Китая, где местные поисковики обходят Гугл. Интересно как они будут выкручиваться.

Самое разумное будет разделить компанию на три части: поиск, ютуб, андроид. 

Ответить

Николай Глущенко

Максим
0

Ага. А ещё Эппл разделить на компанию производства телефонов, компанию производства компьютеров, и ИТ-компанию по созданию ПО, заодно запретив предустанавливать iOS на свою продукцию - боремся с монополиями, чо)

Ответить

Michael Smith

Николай
7

Именно.
Например, IBM когда-то разделили через суд на софтверную часть и часть кто компы делал. И заставили разрешить другим тоже производить софт для их компов.

А до этого компы продавались только с их программами и брали деньги только за весь продукт вместе, железо+софт.

Если бы тогда это не сделали то современного рынка программ могло бы и не быть, покупали бы сейчас компы с фотошопами от Lenovo, Dell или HP.

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Николай Глущенко

Michael
–1

Ох уж это сослагательное наклонение, которое можно крутить как тебе выгодно) А по факту государства занимаются гоп-стопом, пытаясь штрафовать вполне себе адекватные бизнесы, просто чтобы они не разрастались - а то ещё не дай боже отберут роль гегемона)

Ответить

Michael Smith

Николай
3

Это не сослагательно, это факты. Раньше софт продавался только вместе с железом и отдельного рынка софта не было.
Он возник после решений судов, что надо разделять эти бизнесы.

Сам по себе IBM это не сделал бы конечно, это была их кормушка.

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Николай Глущенко

Michael
–1

Это не факты, а ваша нездоровая фантазия. Любое утверждение содержащее частицу "бы" не является фактом по определению. Можно много спекулировать на тему что было бы, но откровенно улыбает когда человек утверждает, что он точно знает что произошло бы)

Ответить

Michael Smith

Николай
1

Ваша нездоровая фантазия – это называть антимонопольный суд против IBM фантазией ))

Ответить

Николай

Michael
0

И это тоже ваша фантазия, потому что я этого не делал. Вы где-то в альтернативной реальности обитаете)

Ответить

Michael

Николай
0

Суд и разделение бизнеса это факт, вы говорите про какие-то фантазии и сослагательное наклонение.

Ну ок, товарищ демагог.

Ответить

Николай

Michael
0

Рукалицо. Вы не можете отделить факты от своих домыслов на тему, и называете меня демагогом. Ясно-понятно, вопросов к вам больше нету)

Ответить

Michael

Николай
0

Домыслы вам причудились в вашей нездоровой фантазии.

Ответить

Masha Kovalyova

Michael
0

Например, IBM когда-то разделили через суд на софтверную часть и часть кто компы делал. И заставили разрешить другим тоже производить софт для их компов.

А до этого компы продавались только с их программами и брали деньги только за весь продукт вместе, железо+софт.

Вы из какой-то секты альтернативной истории? IBM никакой суд не разделял.

Ответить

Марат

Николай
6

Звучит как план

Ответить

Хлоргексидин

Николай
0

Ну вообще да, давно пора

Ответить

Egor Chusov

Максим
2

" Нет ни одной страны, кроме Китая, где местные поисковики обходят Гугл."

Так в России Яндекс обходит Гугл, не?

Ответить

Evgeny Afanasev

Egor
0

Если вы пользуетесь Яндексом, то это не значит что им пользуются все. У меня в профессии никто не использует Яндекс за счёт отвратительной поисковой выдачи, которая ориентирована на внутренний рынок, ибо как только касается внешнего, то все очень плохо

Ответить

Michael Smith

Evgeny
0

https://www.similarweb.com/top-websites/russian-federation/

Ответить

Egor Chusov

Evgeny
0

Рейтинги не так составляются, как вы себе это представляете. Я тоже яндексом не пользуюсь совсем.

Ответить

Hoken PWNZ

Egor
0

Люди пользуется тем, что предустановлено, т.к. не разбираются в большинстве своем. А у нас это яша во все поля

Ответить

Денис Середов

Egor
0

Плюс Южная Корея. И надо ещё погуглить были ещё страны где Гугл не доминирует. Хотя это конечно капля в море.

Ответить

Хлоргексидин

Egor
0

Вроде уже нет, у гугла небольшой перевес

Ответить

Pavel Voronkov

2

обвиняют компанию в пессимизации других магазинов

Объясните кто-нибудь, это как или что? "Пессимизация".

Ответить

Michael Smith

Pavel
1
Пессимизация
Пессимизация — понижение позиции сайта в выдаче поисковой системы (искусственное снижение…
ru.wikipedia.org
Ответить

Эмилия Теплова

Pavel
0

Пессимизация может быть например в поиске, когда Google намеренно понижает в выдаче сайты своих конкурентов или убирает их из поиска вообще.

Ответить

Andrey Andreev

1

Крепко взялись за Гугл. Там же параллельно и Евросоюз начал свое расследование. Судя по всему, дожмут таки Гугл.
А автор могла бы дополнить статью большим количеством деталей, например, как Гугл пытался откупиться от Самсунга через превращение Galaxy App Store в Плеймаркет.

Ответить

Sergey Bunevich

1

Пару лет назад было пару своих приложений в маркете, новостные агрегаторы с подвязкой к адмоб, даже и не знал про такую конскую комиссию :)
Раздражало другое, что кроме как через swift больше никак нельзя было выдернуть выплату.

Ответить

Маркетологов к стенке

0

Давно пора нагнуть гугл, а заодно и эпл. Запретить законодательно использовать только гугл плей для скачивания и эп стор. Разрешить скачивать приложения с официальных сайтов

Ответить

Александр Курбатов

0

интересно, а я могу гугл тоже оштрафовать? раз такая тема пошла.

Ответить

Загадочный турник

0

Интересно начинается 

Ответить

Riddick

–1

Ээээх, жаль в Россиюше это не возможно. Т.к тут государство = крупный бизнес. А иски к крупным компаниям начинаются только тогда, когда цель сменить владельцев, а не оштрафовать за злоупотребления и нарушения.

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