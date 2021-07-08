Больше половины штатов США подали в суд на Google из-за комиссии для разработчиков приложений в 30% Статьи редакции
Истцы также обвиняют компанию в понижении сторонних магазинов приложений в поисковой выдаче.
36 штатов и Вашингтон подали иски из-за предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства, иск прокомментировала Google в блоге.
Истцы указали, что Google занимает 90% рынка Android-приложений, когда остальные компании не больше 5%. Также истцы утверждают, что компания препятствует популярности других магазинов приложений, например, их нельзя загрузить через Google Play.
Google назвала иск «беспочвенным» и заявила, что требуемые истцами изменения «увеличат расходы для мелких разработчиков, ограничат их способность внедрять инновации и конкурировать, сделают Android-приложения менее безопасными». «Речь идет о крупных разработчиках приложений, которые хотят пользоваться преимуществами Google Play и не платить за них», — сказали в компании.
Это первый иск против доминирования Google на рынке мобильных приложений, сообщает Politico.
- С 1 июля разработчики Android-придложений смогут платить 15% до прибыли в $1 млн, после регистрации в специальной программе.
- В июне 2021 года суд во Франции оштрафовал Google на €220 млн за продвижение собственных сервисов в сфере интернет-рекламы.
- В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем.
не, не может, так же как РЖД не может повысить цену на билеты в 10 раз
а ТЭЦ (или хз кто там) цены на горячую воду, но они ж не монополисты, ты можешь ходить пешком и греть воду на костре
РЖД это государственная монополия поэтому и не может. А гугл частная, захотят хоть завтра лавку вообще прикроют.
Нет, уже не получится так шантажировать. Ведь есть куча других маленьких магазинов приложений(по равнению с гугл плей). У каждого более менее крупного телефонного бренда плюс яблоко. Если Гугл прикроет лавку, то рынок поделят за месяц, а за два все станет работать для обычного пользователя точно так же. Разработчики просто перезальют свои приложения по другим магазинам. Гугл уступит, так как он интегрирован в мировую финансовую систему и, если ФРС захочет, то им придется платить любые штрафы, которые им навешают.
Реальный пистолет
Я хожу пешком и грею воду на костре 🤷♂️
и приложения наверное сам себе пишешь
Реальный
Нет 😆 Но для особых фанатов антигугл - многое можно скомпилить из опенсорс в каталоге F-droid. 🤔
Если приложение мне нравится, я просто его покупаю. А создатель пускай сам ставит нужную ему цену с учётом комиссии Гугл. А Гугл сам пускай решает какую комиссию ему назначать, чтобы и плеймаркет поддерживать и чтобы прибыль была. Это рынок, детка 🥳
Не пугай людей, здесь все выросли на бесплатном образовании, медицине и льготном проезде.
А тут мало того, что за телефон пришлось заплатить, так еще и оказывается комиссия в гугл плей есть 🤷♂️
Реальный
Да ваще этот Гугл оборзел. Он должен делать бесплатный поиск и вообще все бесплатно и пирожки на праздники раздавать и открытки на ДР присылать и в попку розовую целовать. Просто за то, что мы им пользуемся 🤦♂️
“В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем.
Это монополия однозначно. Нет ни одной страны, кроме Китая, где местные поисковики обходят Гугл. Интересно как они будут выкручиваться.
Самое разумное будет разделить компанию на три части: поиск, ютуб, андроид.
Ага. А ещё Эппл разделить на компанию производства телефонов, компанию производства компьютеров, и ИТ-компанию по созданию ПО, заодно запретив предустанавливать iOS на свою продукцию - боремся с монополиями, чо)
Именно.
Например, IBM когда-то разделили через суд на софтверную часть и часть кто компы делал. И заставили разрешить другим тоже производить софт для их компов.
А до этого компы продавались только с их программами и брали деньги только за весь продукт вместе, железо+софт.
Если бы тогда это не сделали то современного рынка программ могло бы и не быть, покупали бы сейчас компы с фотошопами от Lenovo, Dell или HP.
Ох уж это сослагательное наклонение, которое можно крутить как тебе выгодно) А по факту государства занимаются гоп-стопом, пытаясь штрафовать вполне себе адекватные бизнесы, просто чтобы они не разрастались - а то ещё не дай боже отберут роль гегемона)
Это не сослагательно, это факты. Раньше софт продавался только вместе с железом и отдельного рынка софта не было.
Он возник после решений судов, что надо разделять эти бизнесы.
Сам по себе IBM это не сделал бы конечно, это была их кормушка.
Это не факты, а ваша нездоровая фантазия. Любое утверждение содержащее частицу "бы" не является фактом по определению. Можно много спекулировать на тему что было бы, но откровенно улыбает когда человек утверждает, что он точно знает что произошло бы)
Ваша нездоровая фантазия – это называть антимонопольный суд против IBM фантазией ))
Например, IBM когда-то разделили через суд на софтверную часть и часть кто компы делал. И заставили разрешить другим тоже производить софт для их компов.
А до этого компы продавались только с их программами и брали деньги только за весь продукт вместе, железо+софт.
Вы из какой-то секты альтернативной истории? IBM никакой суд не разделял.
" Нет ни одной страны, кроме Китая, где местные поисковики обходят Гугл."
Так в России Яндекс обходит Гугл, не?
Если вы пользуетесь Яндексом, то это не значит что им пользуются все. У меня в профессии никто не использует Яндекс за счёт отвратительной поисковой выдачи, которая ориентирована на внутренний рынок, ибо как только касается внешнего, то все очень плохо
Рейтинги не так составляются, как вы себе это представляете. Я тоже яндексом не пользуюсь совсем.
Люди пользуется тем, что предустановлено, т.к. не разбираются в большинстве своем. А у нас это яша во все поля
Плюс Южная Корея. И надо ещё погуглить были ещё страны где Гугл не доминирует. Хотя это конечно капля в море.
обвиняют компанию в пессимизации других магазинов
Объясните кто-нибудь, это как или что? "Пессимизация".
Пессимизация может быть например в поиске, когда Google намеренно понижает в выдаче сайты своих конкурентов или убирает их из поиска вообще.
Крепко взялись за Гугл. Там же параллельно и Евросоюз начал свое расследование. Судя по всему, дожмут таки Гугл.
А автор могла бы дополнить статью большим количеством деталей, например, как Гугл пытался откупиться от Самсунга через превращение Galaxy App Store в Плеймаркет.
Пару лет назад было пару своих приложений в маркете, новостные агрегаторы с подвязкой к адмоб, даже и не знал про такую конскую комиссию :)
Раздражало другое, что кроме как через swift больше никак нельзя было выдернуть выплату.
Давно пора нагнуть гугл, а заодно и эпл. Запретить законодательно использовать только гугл плей для скачивания и эп стор. Разрешить скачивать приложения с официальных сайтов
Ээээх, жаль в Россиюше это не возможно. Т.к тут государство = крупный бизнес. А иски к крупным компаниям начинаются только тогда, когда цель сменить владельцев, а не оштрафовать за злоупотребления и нарушения.
С проблемами с доступом к курсу столкнулись и другие клиенты.
Существует ли общий секрет выживаемости стартапов? Как не попасть в пресловутые 9 из 10 компаний, не прошедших «Долину смерти»? Попробуем разобраться, какой из факторов, традиционно считающихся залогами успеха, действительно работает — удачливость, своевременность продукта или упорный труд без отдыха.
Мы в SmartHead занимаемся заказной разработкой цифровых продуктов под ключ. В нашем портфолио много разных проектов: от интерактивных маркетинговых инсталляций, промо-сайтов, приложений для соцсетей до робототехники, медицинских симуляторов и интеграционных сервисов.
Центр поддержки экспорта, маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart запускают программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса из Красноярского края. Размещение на маркетплейсе позволит предпринимателям расширить бизнес и продавать свои товары по всему миру.
Онлайн-кинотеатр IVI заключил сделку first look deal с российским продюсером Владимиром Масловым и компанией «Зум Продакшн».
По мере того как механизированные процессы на производственных площадках становятся все сложнее и интенсивнее, потенциальных источников риска становится больше. Для защиты от финансовых убытков большинство современных складов застрахованы, однако для предотвращения потерь товаров, времени, здоровья людей, деловых договоренностей необходим…
Пока электросамокаты «Яндекса» доступны в приложении «Яндекс Go» в некоторых районах Москвы.
Компании могут получить специальный сертификат после проведённого ФАС анализа внутренних правил.
Кроме этого ведомство предложило снизить порог для беспошлинной торговли до €100 и увеличить акциз на алкоголь на 10%.
Перевод бизнеса в онлайн – неизбежность и главный тренд времени. Онлайн-продажи через маркетплейсы, поиск клиентов, продвижение через соцсети и, конечно, онлайн-инкассация. АДМ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса производить расчеты быстро, удобно, а главное – круглосуточно