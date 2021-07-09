Президент США Джо Байден выпустил указ об ограничении монополии ИТ-компаний в стране Статьи редакции
Согласно указу, власти усилят контроль над сделками по слиянию и поглощению, ограничат недобросовестную конкуренцию.
Администрация президента выпустила указ, который направлен на поощрение конкуренции в экономике. Джо Байден подпишет его 9 июля.
Всего в нём содержится около 70 инициатив, которые касаются сельского хозяйства, здравоохранения, банков и технологических компаний. Они, по мнению властей, помогут снизить цены, повысят зарплату работников и будут способствовать инновациям и быстрому экономическому росту.
Документ также ограничивает использование неконкурентных практик для крупных ИТ-компаний. По данным The New York Times, указ нацелен на такие компании как Google, Facebook, Apple и Amazon.
Согласно указу, необходимо:
- Усилить контроль над сделками по слиянию и поглощению — особенно, если речь идёт о доминирующих платформах или покупке возможных конкурентов. Как отмечается в указе, за последние десять лет крупные технологические платформы покупали конкурентов, чтобы устранить угрозу.
- Ввести новые правила наблюдения и сбора персональных данных — так как компании собирают слишком много данных пользователей, а бизнес-модели некоторых компаний зависят от сбора информации.
- Установить правила, ограничивающие недобросовестную конкуренцию. Согласно документу, у больших платформ есть преимущество — они могут, например, собирать данные маленьких магазинов и использовать для своей выгоды, либо продвигать собственные товары и сервисы.
- Издать закон, который запретит производителям техники не разрешать ремонт устройств в сторонних мастерских. Сейчас компании накладывают ограничения на ремонт не в собственных мастерских — это делает ремонт слишком дорогим и ограничивает распространение запчастей.
Также в документе есть меры, направленные на интернет-провайдеров — сейчас, согласно документу, у людей слишком мало выбора между провайдерами, что приводит к завышению цен.
Указ восстанавливает правило «сетевого нейтралитета» — оно запрещает блокировать контент, замедлять его или вынуждать клиентов платить больше за увеличение скорости. Правила принял президент Барак Обама и отменил президент Дональд Трамп.
Издать закон, который запретит производителям техники не разрешать ремонт устройств в сторонних мастерских
Просто будут изготовлять устройства непригодные для ремонта.
есть конкурентные сферы, особенно техника для с/х хозяйства в США, которая просит блин подписку на ремонт! Производители тракторов там совсем охерели в край
А как же свободный саморегулирующийся рыночек, честная конкуренция и прочие неолиберальные экономические ценности ?
Это всё при должном и прозрачном регулировании со стороны государства, какое мы наблюдаем с введением данного указа.
Так эти законы и призваны помочь конкуренции и свободному рынку. Я могу хотеть купить трактор у одной фирмы а ремонтировать его в другом месте где качество лучше и цена меньше. А производитель мне это запрещает почему-то. Так что здесь по законам все ок для конкуренции и открытого рынка.
«Администрация президента выпустила указ, который направлен на поощрение конкуренции в экономики. Джо Байден подпишет его 9 июля.»
Экономике
" сейчас, согласно документу, у людей слишком мало между провайдерами, что приводит к завышению цен."
ЧООООООО?
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