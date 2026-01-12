ФАС возбудила дело против VK из-за распространения мошеннической рекламы

Площадке может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Дело против компании в середине декабря 2025 года возбудило региональное УФАС по Республике Коми, обнаружил «Ъ». Его рассмотрение назначено на 15 января 2026-го.В постановлении службы говорится, что площадка допустила размещение таргетированной рекламы мошеннической схемы заработка, из-за которой один из пользователей соцсети «понёс крупные финансовые потери».УФАС потребовало от VK предоставить сведения о рекламодателе, рекламопроизводителе и рекламораспространителе, а также копии всех документов и письменные пояснения каждого действия о производстве и распространении объявления. Кроме того, компания должна объяснить, кто определил содержание и наполнение рекламы, а также то, кем, когда и каким образом она была одобрена.В VK заявили, что изучают ситуацию и «предоставят регулятору необходимые пояснения». В соцсети добавили, что сейчас подобных рекламных объявлений в лентах пользователей нет.Если в ходе рассмотрения дела регулятор установит, что компания нарушила закон «О рекламе», её могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, рассказал «Ъ» один из опрошенных юристов. #новости #фас #vk