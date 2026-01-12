ФАС возбудила дело против VK из-за распространения мошеннической рекламы

В VK заявили, что изучают ситуацию и «предоставят регулятору необходимые пояснения». В соцсети добавили, что сейчас подобных рекламных объявлений в лентах пользователей нет.

Если в ходе рассмотрения дела регулятор установит, что компания нарушила закон «О рекламе», её могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, рассказал «Ъ» один из опрошенных юристов.