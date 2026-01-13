Популярное
Артур Томилко
Право

В Великобритании введут уголовную ответственность за распространение инструментов для создания интимных изображений реальных людей без их согласия

Меру обсуждают на фоне расследования местного регулятора против X из-за порнографического контента, сгенерированного с помощью Grok.

  • Секретарь правительства Великобритании по технологиям Лиз Кендалл заявила в Палате общин, что правительство намерено запретить разработку и распространение инструментов, предназначенных для создания материалов сексуального характера с реальными людьми без их согласия. О каких именно категориях сервисов идёт речь, она не уточнила.
  • Чиновница пообещала включить соответствующие положения в «Закон о безопасности в интернете». Нарушение запрета будет считаться уголовным преступлением, отметила Кендалл.
  • По её словам, британское правительство обеспокоено распространением в соцсетях интимного контента с реальными людьми.
  • Реакция вызвана скандалом с эротическими дипфейками, которые Grok генерировал внутри X. Из-за этого доступ к чат-боту заблокировали в Малайзии и Индонезии. Сама платформа после критики сделала редактирование изображений по отметке @grok под постами в X платным.
  • Несмотря на это, британский регулятор Ofcom по просьбе правительства начал расследование против X. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил: «Если X не может контролировать Grok, это сделает государство».

#новости #grok

