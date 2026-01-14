Прокуратура Тайваня выдала ордер на арест главы OnePlus Пита Лау

Его обвиняют в незаконном найме тайваньских инженеров.Фото Getty ImagesПрокуратура Тайваня 13 января 2026 года предъявила обвинения сооснователю и гендиректору OnePlus Питу Лау и двум местным жителям. Лау также объявили в розыск в стране, пишет Taiwan News.По версии ведомства, в 2015 году Лау в сговоре с мужчиной по фамилии Линь и женщиной по фамилии Чэн зарегистрировали в Тайване филиал OnePlus. Компания начала работу без необходимых документов, а деньги получала через посредников в Гонконге под видом оплаты за научно-исследовательские работы.С августа 2015-го по январь 2021 года тайваньская фирма получила почти $73 млн. Деньги использовали для выплаты зарплат и покупки оборудования.При этом около 70 инженеров приняли на работу незаконно. Китайские компании должны получать от правительства Тайваня разрешение, чтобы нанимать местных жителей, но OnePlus этого не сделала.#новости