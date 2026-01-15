Дональд Трамп утвердил пошлины в 25% на ввоз в США процессоров Nvidia H200 и AMD MI325X перед их продажей на другие рынки

Других чипов она не коснётся.Источник: Bloomberg Пошлину будут взимать с чипов, которые завозят в США перед отправкой китайским клиентам и на другие рынки. Например, TSMC делает их для Nvidia и привозит из Тайваня в США, пишет Bloomberg.Она коснётся «очень узкой категории» полупроводников, которые «считаются важным элементом политики президента США Дональда Трампа в области ИИ и технологий». Это процессоры H200 от Nvidia и MI325X от AMD.Исключение — чипы, которые импортируют «для поддержки цепочки поставок технологий в США». Что под этим подразумевается — не уточняется.Пошлина — условие, которое Трамп выдвинул в обмен на разрешение Nvidia продавать свои процессоры в Китае. Также компании придётся получить экспортные разрешения.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил поставки H200 в Китай.Однако в декабре 2025 года FT рассказала, что китайские регуляторы намерены ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа. По данным издания, правительство КНР хочет добиться полной независимости в сфере полупроводников.14 января 2026 года США утвердили правила экспорта в Китай процессоров H200 от Nvidia. Они должны быть доступны в первую очередь американским клиентам, а поставки в Китай — не превышать 50% от проданных в США чипов.Но в ответ власти Китая «фактически запретили» ввоз в страну чипов Nvidia H200, несмотря на разрешение США, сообщало Reuters. При этом, по данным Nikkei Asia, в стране работают над правилами, определяющими, сколько процессоров китайские компании могут покупать у иностранных производителей.#новости