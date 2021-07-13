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Право
Евгения Евсеева

«Уважаю суд, но не вас»: Илон Маск в суде заявил, что не пытался нажиться на покупке SolarCity за $2,6 млрд Статьи редакции

Суд должен решить, использовал ли Маск своё влияние, чтобы протолкнуть сделку вопреки интересам акционеров.

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12 июля Илон Маск дал показания в суде по поводу приобретения в 2016 году за $2,6 млрд компании по установке солнечных батарей SolarCity — из-за него акционеры Tesla подали иски с претензиями к Маску, пишет CNBC.

В 2020 году члены совета директоров Tesla во главе с председательницей Робин Денхолм заключили с истцами мировое соглашение, выплатив $60 млн и не признав вины — но Маск решил защищаться в суде.

Суд продлится около двух недель. Если Маск проиграет, он должен будет заплатить больше $2 млрд. Главный вопрос разбирательств — соответствовала ли покупка интересам акционеров. Основатели SolarCity Линдон и Питер Райв — кузены Маска, а сама компания испытывала финансовые трудности, поэтому иск утверждает, что компанию купили, чтобы её «спасти».

Помешала пандемия и выпуск Tesla Model 3

Маск долгое время заявлял, что Tesla строит чистую энергетическую компанию, а покупка SolarCity поможет в этом, несмотря на то, что SolarCity была в трудном финансовом положении, пишет The Washington Post.

Адвокат акционеров Рэндалл Барон попытался показать, что Маск не выполнил свои обещания — выручка подразделения Tesla по производству и хранению энергии упала с 2018 по 2019 год, но восстановилась в течение 2020 года.

Маск сообщил, что извлечь выгоду из покупки SolarCity не получилось из-за необходимости направить почти все ресурсы Tesla на вывод на рынок электромобиля Model 3, а затем — из-за пандемии. Он пообещал, что Tesla Energy — ребрендированная SolarCity — покажет прибыль в ближайшее время.

В ответ Барон включил видео с суда 2019 года, где Маск давал такие же обещания.

«Уважаю суд, но не вас»

Маск заявил, что не оказывал давления на других членов совета, а также не собирался извлекать выгоду лично для себя. Присутствовавшие на заседании журналисты отметили, что Барон хотел, чтобы Маск давал кроткие ответы — «да» или «нет» — но тот от них уклонялся, поэтому суд затягивается.

На суде речь зашла о неоднозначном чувстве юмора Илона Маска: например, в качестве примера полной свободы действий основателя Tesla Барон указал, что тот назначил себя «Технокоролём» компании. Маск ответил, что у него просто есть чувство юмора и попросил не забывать, что финансовый директор Зак Киркхорн стал «Мастером над монетой».

Также Барон включил на суде подборку видео с прошлых показаний Маска, где тот называл иск «пустой тратой времени», а самого адвоката «позорным человеком».

Will Oremus @WillOremus
At one point Baron played clips of Musk belittling and insulting him (Baron) in past depositions to show Musk treats people with derision.

Musk calmly stood by his past insults, and told Baron today point-blank, in court, “I think you are a bad human being.”
В какой-то момент Барон включил видео, где Маск унижает и оскорбляет его (Барона), чтобы показать, что Маск насмехается над людьми. Маск спокойно отнесся к этому и прямо в суде заявил Барону: «Я думаю, что вы плохой человек».

Кроме того, Маск сообщил что Барон «обучался у преступников, а затем продолжил наставлять преступников».

«Это и есть причина, по которой я вас не уважаю. Я уважаю суд, но не вас», — заявил Маск. Как пишет Financial Times, причина неприязни Маска — юридические проблемы фирмы, в которой раньше работал Барон.

Will Oremus @WillOremus
Baron started his questioning of Musk this morning by gesturing to three mammoth notebooks full of documents, and said, “I want to give you fair warning, Mr. Musk—we’re going to be here a while.”

Felt like I was in one of those old Snickers commercials. https://m.youtube.com/watch?v=YcBHh9C8pG8
Барон начал допрос Маска с того, что указал на три толстых блокнота и заявил «Хочу вас предупредить, мистер Маск, мы здесь надолго».

Илон Маск продолжит давать показания 13 июля.

#новость #илонмаск #tesla #solarcity

6 6 комментариев
9
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Амбиент Музыкантов

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Даже если Маск проиграет, он отобьёт эти 2 миллиарда парой твитов про биток.

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AeternaMens

Амбиент
0

А потом инвесторы в биткоин подадут на него в суд за манипуляцию курсом... 

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Sergei spiridonov

AeternaMens
1

А вот тут уже нет. Биткоин не рыночная бумага и не подчиняется всему этому. Так что с битком можно делать что хочется...что собственно и делают.

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Славянский хичхакер

–3

- Илон, ты пизда? За щеку дашь или не уважаешь пацанов? Если не бык, то чо стоишь быкуешь? Уважаемые судьи, он не может ответить на вопросы. Походу лох гнилой, прошу внести в протокол.

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Vladimir Ivanov

Славянский
0

Мысль мы конечно поняли, по вот с подачей вам ещё работать и работать...

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Славянский хичхакер

Vladimir
0

У меня бейсбольная, битой с руки. А не Кержаковская. Сами там с ней.

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