«Уважаю суд, но не вас»: Илон Маск в суде заявил, что не пытался нажиться на покупке SolarCity за $2,6 млрд Статьи редакции
Суд должен решить, использовал ли Маск своё влияние, чтобы протолкнуть сделку вопреки интересам акционеров.
12 июля Илон Маск дал показания в суде по поводу приобретения в 2016 году за $2,6 млрд компании по установке солнечных батарей SolarCity — из-за него акционеры Tesla подали иски с претензиями к Маску, пишет CNBC.
В 2020 году члены совета директоров Tesla во главе с председательницей Робин Денхолм заключили с истцами мировое соглашение, выплатив $60 млн и не признав вины — но Маск решил защищаться в суде.
Суд продлится около двух недель. Если Маск проиграет, он должен будет заплатить больше $2 млрд. Главный вопрос разбирательств — соответствовала ли покупка интересам акционеров. Основатели SolarCity Линдон и Питер Райв — кузены Маска, а сама компания испытывала финансовые трудности, поэтому иск утверждает, что компанию купили, чтобы её «спасти».
Помешала пандемия и выпуск Tesla Model 3
Маск долгое время заявлял, что Tesla строит чистую энергетическую компанию, а покупка SolarCity поможет в этом, несмотря на то, что SolarCity была в трудном финансовом положении, пишет The Washington Post.
Адвокат акционеров Рэндалл Барон попытался показать, что Маск не выполнил свои обещания — выручка подразделения Tesla по производству и хранению энергии упала с 2018 по 2019 год, но восстановилась в течение 2020 года.
Маск сообщил, что извлечь выгоду из покупки SolarCity не получилось из-за необходимости направить почти все ресурсы Tesla на вывод на рынок электромобиля Model 3, а затем — из-за пандемии. Он пообещал, что Tesla Energy — ребрендированная SolarCity — покажет прибыль в ближайшее время.
В ответ Барон включил видео с суда 2019 года, где Маск давал такие же обещания.
«Уважаю суд, но не вас»
Маск заявил, что не оказывал давления на других членов совета, а также не собирался извлекать выгоду лично для себя. Присутствовавшие на заседании журналисты отметили, что Барон хотел, чтобы Маск давал кроткие ответы — «да» или «нет» — но тот от них уклонялся, поэтому суд затягивается.
На суде речь зашла о неоднозначном чувстве юмора Илона Маска: например, в качестве примера полной свободы действий основателя Tesla Барон указал, что тот назначил себя «Технокоролём» компании. Маск ответил, что у него просто есть чувство юмора и попросил не забывать, что финансовый директор Зак Киркхорн стал «Мастером над монетой».
Также Барон включил на суде подборку видео с прошлых показаний Маска, где тот называл иск «пустой тратой времени», а самого адвоката «позорным человеком».
Кроме того, Маск сообщил что Барон «обучался у преступников, а затем продолжил наставлять преступников».
«Это и есть причина, по которой я вас не уважаю. Я уважаю суд, но не вас», — заявил Маск. Как пишет Financial Times, причина неприязни Маска — юридические проблемы фирмы, в которой раньше работал Барон.
Илон Маск продолжит давать показания 13 июля.
Даже если Маск проиграет, он отобьёт эти 2 миллиарда парой твитов про биток.
А потом инвесторы в биткоин подадут на него в суд за манипуляцию курсом...
А вот тут уже нет. Биткоин не рыночная бумага и не подчиняется всему этому. Так что с битком можно делать что хочется...что собственно и делают.
Мысль мы конечно поняли, по вот с подачей вам ещё работать и работать...
Славянский хичхакер
У меня бейсбольная, битой с руки. А не Кержаковская. Сами там с ней.
Чтобы работать в соцсетях эффективно, важен баланс между потребностями целевой аудитории и бизнес-целями компании. Как этого добиться?
«А вот купил бы я акции Сбербанка по 200 руб. в конце 2020 г. и продал бы в мае по 320 руб., поехал бы в отпуск». «Почему я не купил Virgin Galactic по $15?» «А одноклассник успел на крипте заработать».
Суд должен решить, использовал ли Маск своё влияние, чтобы протолкнуть сделку вопреки интересам акционеров.
Продавать его он не собирается.
Сегодня 12.07.2021 года в 18:14 поступил звонок от мошенников "Служба безопасности СберБанка" с номера +74959665374. Мне периодически поступают подобные звонки от "СберБанка". Было свободное время, и я начал диалог с " младшим специалистом". История обычная, попытка перевода на 3000 рублей (остаток по картам меньше 50 рублей, это я знал точно) и…
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