FTC заявила, что будет тщательнее проверять сделки, где вместо покупки стартапа нанимают всех его сотрудников

Но что грозит компаниям — пока неизвестно. Глава FTC Эндрю Фергюсон. Источник: BloombergОб этом рассказал Bloomberg глава Федеральной торговой комиссии США (FTC) Эндрю Фергюсон. По его словам, FTC изучит эти сделки, что удостовериться — это не попытка обойти антимонопольное законодательство.Как отмечает издание, это заявление означает, что регулятор обратил внимание на получившую популярность практику.Например, Nvidia таким образом купила за $20 млрд активы стартапа Groq и заключила «лицензионное соглашение» на использование его технологий. В рамках сделки большинство сотрудников Groq перешли в Nvidia.А Meta* инвестировала $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI, получив 49%, писало Bloomberg. В рамках соглашения сооснователь и гендиректор Scale AI Александр Ван присоединился к команде Meta*.В 2024 году похожим образом поступила и Microsoft: заплатила $650 млн ИИ-стартапу Inflection AI за разработки и наём большинства его сотрудников.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости