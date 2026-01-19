ФАС предписала застройщику ПИК обеспечить интернет-провайдерам равный доступ в дома группы и определила сроки

Он должен исполнить требования в течение десяти дней после получения предписаний. Источник фото: «Яндекс Карты»Компания Lovit — оператор застройщика — обязана разработать и согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) порядок доступа к кабельной сети. Условия должны быть «недискриминационными», а плата за него — «экономически обоснованной».Управляющие компании обязаны провести осмотры и выдать документы, нужные для «согласования строительства сетей связи».Если группа ПИК проигнорирует требования, может получить административный штраф на сумму до 500 тысяч рублей.За нарушение антимонопольного законодательства ФАС возбудит административное дело. Должностным лицам грозят штрафы до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трёх лет, а юрлицам — оборотные штрафы.Резонанс возник на фоне DDoS-атаки на Lovit в конце марта 2025 года. Жители тогда остались без интернета, а те, кто заходил в подъезды с помощью приложения, не могли попасть в дома.После этого глава Минцифры Максут Шадаев пообещал рассмотреть возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не соблюдают закон о недискриминационном доступе провайдеров. А ФАС в декабре заключила, что ПИК ущемляет интересы и жильцов, и операторов.#новости