Полина Лааксо
Право

ФАС предписала застройщику ПИК обеспечить интернет-провайдерам равный доступ в дома группы и определила сроки

Он должен исполнить требования в течение десяти дней после получения предписаний.

Источник фото: «Яндекс Карты»
  • Компания Lovit — оператор застройщика — обязана разработать и согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) порядок доступа к кабельной сети. Условия должны быть «недискриминационными», а плата за него — «экономически обоснованной».
  • Управляющие компании обязаны провести осмотры и выдать документы, нужные для «согласования строительства сетей связи».
  • Если группа ПИК проигнорирует требования, может получить административный штраф на сумму до 500 тысяч рублей.
  • За нарушение антимонопольного законодательства ФАС возбудит административное дело. Должностным лицам грозят штрафы до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на срок до трёх лет, а юрлицам — оборотные штрафы.
  • Резонанс возник на фоне DDoS-атаки на Lovit в конце марта 2025 года. Жители тогда остались без интернета, а те, кто заходил в подъезды с помощью приложения, не могли попасть в дома.
  • После этого глава Минцифры Максут Шадаев пообещал рассмотреть возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не соблюдают закон о недискриминационном доступе провайдеров. А ФАС в декабре заключила, что ПИК ущемляет интересы и жильцов, и операторов.

#новости

