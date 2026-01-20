Правительство Великобритании рассмотрит возможность запрета соцсетей для детей «по австралийскому образцу»

Также могут ограничить «вызывающие зависимость» функции. Палата лордов Великобритании рассматривает поправки к законопроекту «о благополучии детей», который предусматривает запрет соцсетей для подростков до 16 лет, пишет Financial Times. Правительство также подготовит рекомендации по экранному времени для детей.Чиновники рассматривают различные варианты, включая введение «комендантского часа» для смартфонов и ограничение «вызывающих зависимость» функций, например, «бесконечной» прокрутки видео в социальных сетях, отмечает издание.Британские чиновники посетят Австралию, чтобы оценить эффективность запрета соцсетей для подростков до 16 лет, который вступил в силу в декабре 2025 года, отмечает FT.В ноябре 2025-го Европарламент призвал ограничить доступ к соцсетям для детей до 16 лет — при этом подобный запрет не входит в компетенцию ЕС.#новости