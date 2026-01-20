Популярное
Данила Бычков
Право

Правительство Великобритании рассмотрит возможность запрета соцсетей для детей «по австралийскому образцу»

Также могут ограничить «вызывающие зависимость» функции.

  • Палата лордов Великобритании рассматривает поправки к законопроекту «о благополучии детей», который предусматривает запрет соцсетей для подростков до 16 лет, пишет Financial Times. Правительство также подготовит рекомендации по экранному времени для детей.
  • Чиновники рассматривают различные варианты, включая введение «комендантского часа» для смартфонов и ограничение «вызывающих зависимость» функций, например, «бесконечной» прокрутки видео в социальных сетях, отмечает издание.
  • Британские чиновники посетят Австралию, чтобы оценить эффективность запрета соцсетей для подростков до 16 лет, который вступил в силу в декабре 2025 года, отмечает FT.
  • В ноябре 2025-го Европарламент призвал ограничить доступ к соцсетям для детей до 16 лет — при этом подобный запрет не входит в компетенцию ЕС.

