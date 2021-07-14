Право
Таня Боброва

Суд в Лондоне снова перенёс слушания по спору Олега Тинькова с налоговым управлением США Статьи редакции

Американские власти инициировали слушания в феврале 2020 года, но их несколько раз откладывали на фоне пандемии и болезни Тинькова.

  • Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенёс слушания по спору основателя TCS Group Holding Олега Тинькова с налоговым управлением США с 19 июля на 7-8 сентября 2021 года, рассказали ТАСС в суде.
  • Представитель суда затруднилась сказать, будет ли это новое административное слушание или уже непосредственно рассмотрение запроса об экстрадиции. Бумаги TCS Group Holding на Мосбирже к 14:20 мск падают на 3,41% и стоят 6304,6 рублей за штуку.
  • О слушаниях, инициированных властями США, TCS Group Holding сообщила в феврале 2020 года. Минюст обвиняет Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но суд обязал его находиться в Лондоне до окончания судебного спора.
  • В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле перенес пересадку костного мозга. В декабре он рассказал о «полной ремиссии на молекулярном уровне», но пока как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.

#новость #олегтиньков #делотинькова

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13 комментариев
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Shlomo Goldenberg

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Делаем ставки - сядет или штраф? 

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Kirill Kulagin

Shlomo
4

Сьебет в футляре от контрабаса в рашку

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Shlomo Goldenberg

Kirill
1

Из бриташки просто так не съебешь, если только вплавь на резиновой лодке как Дацик

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Константин Яковлев

Shlomo
0

Штраф

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/\ec

Shlomo
0

Штраф 500 000 000$

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Лев Щенин

1

Каждый день жители России убеждаются в непропорциональной системе наказания во всём мире.
Украл мешок картошки за сто рублей - получи три года тюрьмы.
Укрыл от налогов миллиард долларов - можно бесконечно заносить деньги адвокатам и находиться дома, в комфорте, рядом с родственниками и друзьями.
Когда закончится такая несправедливость ?

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Kirill Kulagin

Лев
0

Уголовной ответственности за 100 рублей нет, так что не надо...а красть не хорошо, и не важно это мешок картошки или ярд.

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KINCH

0

Тинёк бы щас. 

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Гриша Булыжников

0

Совершенно случайно нельзя покидать Лондон..

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Алена

0

Оштрафуют скорее всего.

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Igor Kachura

0

«Инвестиции» у всех лежат?

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Viktor Poluksht

0

Вообще представляете, если вас очень хочет США.

Насколько сузится для него мир, даже если он сбежит сейчас.

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Galiya Khalikova

Viktor
0

не спроста он остроил всякие элитные жилые поекты типо ладача и тд, чтобы если что в них на страрости жить и не тужить)

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