Суд в Лондоне снова перенёс слушания по спору Олега Тинькова с налоговым управлением США Статьи редакции
Американские власти инициировали слушания в феврале 2020 года, но их несколько раз откладывали на фоне пандемии и болезни Тинькова.
- Вестминстерский магистратский суд в Лондоне перенёс слушания по спору основателя TCS Group Holding Олега Тинькова с налоговым управлением США с 19 июля на 7-8 сентября 2021 года, рассказали ТАСС в суде.
- Представитель суда затруднилась сказать, будет ли это новое административное слушание или уже непосредственно рассмотрение запроса об экстрадиции. Бумаги TCS Group Holding на Мосбирже к 14:20 мск падают на 3,41% и стоят 6304,6 рублей за штуку.
- О слушаниях, инициированных властями США, TCS Group Holding сообщила в феврале 2020 года. Минюст обвиняет Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. В начале марта Тинькова освободили под залог в рамках дела, но суд обязал его находиться в Лондоне до окончания судебного спора.
- В марте 2020 года Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии, а в июле перенес пересадку костного мозга. В декабре он рассказал о «полной ремиссии на молекулярном уровне», но пока как минимум год ему придётся быть рядом с клиникой в Лондоне.
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Каждый день жители России убеждаются в непропорциональной системе наказания во всём мире.
Украл мешок картошки за сто рублей - получи три года тюрьмы.
Укрыл от налогов миллиард долларов - можно бесконечно заносить деньги адвокатам и находиться дома, в комфорте, рядом с родственниками и друзьями.
Когда закончится такая несправедливость ?
Уголовной ответственности за 100 рублей нет, так что не надо...а красть не хорошо, и не важно это мешок картошки или ярд.
Вообще представляете, если вас очень хочет США.
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не спроста он остроил всякие элитные жилые поекты типо ладача и тд, чтобы если что в них на страрости жить и не тужить)
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