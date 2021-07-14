Право
Евгения Евсеева

Суд отложил на 22 сентября заседание по иску «Яндекса» к ФАС из-за дела о дискриминации сторонних сервисов в поиске Статьи редакции

К слушанию привлекли десять ИТ-компаний, которые жаловались на «Яндекс».

  • Арбитражный суд Москвы отложил основные слушания по иску «Яндекса» к ФАС.
  • Компанию обвиняли в дискриминации Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru. Суд привлёк к судебному разбирательству их, а также «Кассир.ру» и Wildberries в качестве третьих лиц, пишет «Прайм».
  • Регулятор завёл антимонопольное дело на «Яндекс» в апреле 2021 года, в ответ в июне компания подала встречный иск.
  • В мае «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров — должны поддерживать Yandex Pay, «Метрику» и соответствовать другим требованиям. В июне он начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter.
  • В июле «Яндекс» запустил универсальные обогащённые ответы — они позволяют в одном блоке увидеть данные разных компаний.

#новость #яндекс #фас

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8 8 комментариев
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Алексей Штейн

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Учитывая как много армян среди судей и что один из директоров Яндекса армянин, интересна посмотреть на эту битву. Возможно всё решат нарды

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One Geek

Алексей
2

А что насчет русских судей и русских директоров? Нет никаких ожиданий? :)

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Leo Sol

One
0

Время покажет

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Leo Sol

Алексей
0

Будет компромисс - многостороннее соглашение

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Leo Sol

0

Видимо опечатка: " Иск ФАС к Яндексу"

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One Geek

Leo
0

Как раз тут нет опечатки. ФАС завел дело на Яндекс по дискриминации, Яндекс подал встречный иск о признание действий ФАС незаконными. Запасайтесь попкорном, короче говоря.

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Leo Sol

One
0

Понял ок

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Leo Sol

One
0

Интересно, как аргументировал Яндекс "незаконность" действий ФАС (встречный иск).

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