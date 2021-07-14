Чем отличаются внутренние IT-продукты от внешних?

Начинающие специалисты из сферы IT при выборе карьеры часто ориентируются на известный и привычный им розничный сектор. И выбирают сферу создания цифровых продуктов для массовых клиентов. Но есть и другой путь для качественного профессионального роста. Дмитрий Крупенин, эксперт, который руководит продуктовой разработкой в Первой грузовой компании…