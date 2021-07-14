Суд отложил на 22 сентября заседание по иску «Яндекса» к ФАС из-за дела о дискриминации сторонних сервисов в поиске Статьи редакции
К слушанию привлекли десять ИТ-компаний, которые жаловались на «Яндекс».
- Арбитражный суд Москвы отложил основные слушания по иску «Яндекса» к ФАС.
- Компанию обвиняли в дискриминации Avito, ivi, «Циан», «Туту.ру», «2ГИС», «Профи.ру», Zoon и Drom.ru. Суд привлёк к судебному разбирательству их, а также «Кассир.ру» и Wildberries в качестве третьих лиц, пишет «Прайм».
- Регулятор завёл антимонопольное дело на «Яндекс» в апреле 2021 года, в ответ в июне компания подала встречный иск.
- В мае «Яндекс» рассказал о принципах работы «колдунщиков» для партнёров — должны поддерживать Yandex Pay, «Метрику» и соответствовать другим требованиям. В июне он начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter.
- В июле «Яндекс» запустил универсальные обогащённые ответы — они позволяют в одном блоке увидеть данные разных компаний.
Учитывая как много армян среди судей и что один из директоров Яндекса армянин, интересна посмотреть на эту битву. Возможно всё решат нарды
Видимо опечатка: " Иск ФАС к Яндексу"
Начинающие специалисты из сферы IT при выборе карьеры часто ориентируются на известный и привычный им розничный сектор. И выбирают сферу создания цифровых продуктов для массовых клиентов. Но есть и другой путь для качественного профессионального роста. Дмитрий Крупенин, эксперт, который руководит продуктовой разработкой в Первой грузовой компании…
Учи.ру делится опытом экспериментов в монетизации и рассказывает об ошибках, которые можно совершить на этом пути
Микроавтобус можно будет заказать через приложение, он приедет к одной из 20 остановок.
Тинькофф открыл набор на новую двухлетнюю программу “Академия Бэкенда”. Это бесплатная программа обучения для студентов технических специальностей, которые хотят прокачаться в бэкенд-разработке.
Английский известен словами, у которых миллион значений: «get», «run», «take», «go»... Но несмотря на обилие смыслов у подобных слов, в основном, они поддаются логике. Однако есть в английском слова с совершенно неожиданными, нелогичными и даже обратными по смыслу значениями.
Стартап берёт на себя все бумажные дела по оформлению сотрудников — вопросы зарплаты, налогов и другие.
Рассказываем, как выглядит найм со стороны нанимающего и почему UX/UI-дизайн — не то же самое, что дизайн продукта.
Сегодня подписаться можно не только на сериалы и музыку, но и вполне на реальные товары. Рассказываю, что предлагают получить по подписке компании и стартапы в России.
И спустя пять лет пришёл к выручке $1 млн в год.
23 декабря 2020 года в период промокампании я оформил подписку на колонку «Яндекс.Мини»