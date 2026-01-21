Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Путешествия
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Право

РБК: власти разрабатывают регулирование для курьеров — с региональными реестрами и едиными требованиями к транспорту и форме

Курьеры получат идентификаторы и будут нести ответственность за неисполенение заказов и нарушение ПДД.

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
  • Законопроект «Об организации курьерской деятельности» разрабатывает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, рассказали РБК несколько источников в отрасли.
  • По словам одного из них, документ должен «упорядочить рынок курьерских услуг и сбалансировать интересы государства, бизнеса и граждан». Он предполагает «жёсткий учёт» участников рынка, разрешительный порядок работы и интеграцию с региональными и федеральными ИТ-системами.
  • В частности, законопроект предусматривает создание реестра курьерских организаций, а также отдельных региональных реестров курьеров, «легализующих их работу». В последних будут содержаться паспортные данные, фото, информация о транспорте и другом оборудовании. Включение в реестр курьеров будет бесплатным, отметили собеседники издания.
  • Курьеры должны будут проходить медосмотры, соблюдать нормы времени работы и скоростной режим, использовать фирменную экипировку и проходить фотоконтроль перед началом смены.
  • Каждому курьеру присвоят персональный идентификатор и рейтинг. Они будут нести личную ответственность за исполнение заказа и соблюдение ПДД. За нарушения правил предусмотрены блокировки.
  • Курьерские компании обяжут регистрироваться в федеральном реестре, допускать к работе только зарегистрированных курьеров, вести журналы заказов, контролировать медосмотры, оснащать курьеров средствами идентификации и отслеживать их местоположение в реальном времени.
  • Платформы для заказов должны будут организовать обмен договорами между заказчиками и исполнителями, обеспечить работу ИТ-систем — составление маршрутов, проведение платежей и формирование рейтингов. Их среди прочего обяжут проверять регистрацию курьеров, «осуществлять фотоконтроль», передавать данные в реестры, страховать ответственность и блокировать нарушителей.
  • За нарушение требований планируют ввести штрафы, но их размер РБК не приводит. Документ также предполагает солидарную ответственность при возмещении вреда со стороны агрегатора и курьера, если последний работает нелегально. Планируется, что регулирование начнёт действовать с 1 сентября 2027 года.
Артур Томилко
Право
Минэкономразвития подготовило проект постановления о регулировании роботов-доставщиков и правилах их передвижения — «Ъ»

Сделать их полноправными участниками дорожного движения в мае 2025 года попросил «Яндекс».

Фото «Яндекса» 

#новости #курьеры #законы

40
10
2
2
2
1
1
159 комментариев