РБК: власти разрабатывают регулирование для курьеров — с региональными реестрами и едиными требованиями к транспорту и форме

Курьеры получат идентификаторы и будут нести ответственность за неисполенение заказов и нарушение ПДД. Фото Global Look PressЗаконопроект «Об организации курьерской деятельности» разрабатывает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, рассказали РБК несколько источников в отрасли.По словам одного из них, документ должен «упорядочить рынок курьерских услуг и сбалансировать интересы государства, бизнеса и граждан». Он предполагает «жёсткий учёт» участников рынка, разрешительный порядок работы и интеграцию с региональными и федеральными ИТ-системами.В частности, законопроект предусматривает создание реестра курьерских организаций, а также отдельных региональных реестров курьеров, «легализующих их работу». В последних будут содержаться паспортные данные, фото, информация о транспорте и другом оборудовании. Включение в реестр курьеров будет бесплатным, отметили собеседники издания.Курьеры должны будут проходить медосмотры, соблюдать нормы времени работы и скоростной режим, использовать фирменную экипировку и проходить фотоконтроль перед началом смены.Каждому курьеру присвоят персональный идентификатор и рейтинг. Они будут нести личную ответственность за исполнение заказа и соблюдение ПДД. За нарушения правил предусмотрены блокировки. Курьерские компании обяжут регистрироваться в федеральном реестре, допускать к работе только зарегистрированных курьеров, вести журналы заказов, контролировать медосмотры, оснащать курьеров средствами идентификации и отслеживать их местоположение в реальном времени.Платформы для заказов должны будут организовать обмен договорами между заказчиками и исполнителями, обеспечить работу ИТ-систем — составление маршрутов, проведение платежей и формирование рейтингов. Их среди прочего обяжут проверять регистрацию курьеров, «осуществлять фотоконтроль», передавать данные в реестры, страховать ответственность и блокировать нарушителей.За нарушение требований планируют ввести штрафы, но их размер РБК не приводит. Документ также предполагает солидарную ответственность при возмещении вреда со стороны агрегатора и курьера, если последний работает нелегально. Планируется, что регулирование начнёт действовать с 1 сентября 2027 года.Артур ТомилкоПраво04.08.2025Минэкономразвития подготовило проект постановления о регулировании роботов-доставщиков и правилах их передвижения — «Ъ» Сделать их полноправными участниками дорожного движения в мае 2025 года попросил «Яндекс». #новости #курьеры #законы