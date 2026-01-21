Популярное
Данила Бычков
Право

Snap заключила мировое соглашение с истцами, которые обвиняют разработчиков соцсетей в формировании зависимости

Ответчиками по делу также выступают Meta*, TikTok и YouTube.

Источник: Bloomberg
  • Мировое соглашение позволит компании избежать судебного разбирательства, на котором истцы планировали доказать, что соцсети несут ответственность за формирование зависимости и причинение вреда пользователям, пишет The New York Times.
  • Ответчиками по делу также заявлены Meta*, TikTok и YouTube. С ними прийти к соглашению истцы не смогли. Условия сделки со Snap стороны не раскрывали.
  • На рассмотрении в американских судах находятся ещё несколько аналогичных исков против ИТ-компаний. Заявители сравнивают их с табачными корпорациями, которые скрывали от общественности информацию о вреде своей продукции, отмечает издание.
  • Истцы утверждают, что некоторые функции, включая «бесконечную» прокрутку видео, алгоритмические рекомендации и автоматическое воспроизведение роликов привели к компульсивному использованию соцсетей и стали причиной депрессии, расстройства пищевого поведения и даже самоубийств.
  • Представители соцсетей обвинения отвергают. По их словам, истцы не предоставили достаточных доказательств того, что дизайн платформ наносит пользователям вред.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #snapchat

