Snap заключила мировое соглашение с истцами, которые обвиняют разработчиков соцсетей в формировании зависимости

Ответчиками по делу также выступают Meta*, TikTok и YouTube.Источник: BloombergМировое соглашение позволит компании избежать судебного разбирательства, на котором истцы планировали доказать, что соцсети несут ответственность за формирование зависимости и причинение вреда пользователям, пишет The New York Times.Ответчиками по делу также заявлены Meta*, TikTok и YouTube. С ними прийти к соглашению истцы не смогли. Условия сделки со Snap стороны не раскрывали.На рассмотрении в американских судах находятся ещё несколько аналогичных исков против ИТ-компаний. Заявители сравнивают их с табачными корпорациями, которые скрывали от общественности информацию о вреде своей продукции, отмечает издание.Истцы утверждают, что некоторые функции, включая «бесконечную» прокрутку видео, алгоритмические рекомендации и автоматическое воспроизведение роликов привели к компульсивному использованию соцсетей и стали причиной депрессии, расстройства пищевого поведения и даже самоубийств.Представители соцсетей обвинения отвергают. По их словам, истцы не предоставили достаточных доказательств того, что дизайн платформ наносит пользователям вред.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #snapchat