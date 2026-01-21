Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Путешествия
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Образование
Крипто
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Право

FTC обжалует решение суда в пользу Meta* по делу об «антиконкурентной» покупке Instagram* и WhatsApp*

Регулятор впервые подал иск к корпорации в 2020 году.

  • Федеральная торговая комиссия (FTC) подаст апелляцию на решение федерального судьи, который в ноябре 2025 года постановил, что Meta* не обладает монопольным положением на рынке соцсетей, пишет Bloomberg.
  • Meta* нарушила антимонопольное законодательство, купив Instagram* и WhatsApp*, заявил представитель FTC Джо Саймонсон. По его словам, «ошеломляющая рыночная власть» компании была очевидна ещё в 2020 году, когда регулятор впервые подал иск.
  • FTC считает, что судья поступил неверно: учитывал текущие конкурентные условия, а не рынок в том виде, в каком он существовал на момент подачи иска, отмечает Bloomberg.
  • Первый иск FTC был отклонён в 2021 году, после этого регулятор снова обратился в суд. Комиссия требовала отменить сделки по покупке Instagram* и WhatsApp* в 2012-м и 2014 году. В ответ Meta* просила закрыть дело из-за нехватки «фактического основания».
  • В ноябре 2025-го суд встал на сторону Meta*, заявив, что «независимо от того, обладала ли Meta* монопольной властью в прошлом, FTC должна была доказать, что компания владеет ею и сейчас».

*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #meta

1
5 комментариев