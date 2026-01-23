Google и Epic заключили «тайное» партнёрство на $800 млн — суд рассказал о нём на слушаниях по мировому соглашению между компаниями

Судья выразил подозрение, что сотрудничество привело к смягчению позиции Epic в споре о комиссиях для разработчиков Android-приложений. Фото 9to5Google Epic и Google заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает «совместную разработку и продвижение продуктов», пишет The Verge. Об этом рассказал судья, который рассматривает многолетний спор между компаниями, связанный с правилами для разработчиков сторонних Android-приложений. В результате «тайной» сделки Epic обязалась «продвигать Android» и потратить $800 млн на «услуги Google». Последняя также сможет использовать игровой движок Unreal Engine для разработки и «обучения» своих продуктов, а взамен будет «продвигать Fortnite». Судья выразил опасения, что партнёрство компаний могло снизить заинтересованность Epic в отстаивании условий, выгодных в том числе другим разработчикам приложений. Разработчик Fortnite поддержал вариант урегулирования, при котором Google снизит стандартные комиссии в Google Play по всему миру и упростит установку альтернативных магазинов приложений на Android.Компании согласовали эти условия в рамках мирового соглашения, о котором договорились в ноябре 2025 года. Судья пока не утвердил его, но и не отклонил. Слушания продолжатся, но следующее заседание пока не назначено. В 2020 году Epic Games обновила игру Fortnite на iOS и Android и позволила покупать виртуальные предметы в обход магазинов приложений Apple и Google и их комиссий в размере 30%.Её позицию поддержали игроки рынка вроде Microsoft, а также более 30 профессоров экономики и права. Но компании в ответ удалили игру из магазинов, сославшись на нарушение правил.Разработчик подал на них в суд с жалобой на монополию. В споре с Apple компания не смогла отстоять свою позицию: в 2021 году обвинения в монополии отверг судья одного из федеральных судов США, а в апреле 2023 года то же самое сделал апелляционный суд. Google, напротив, признали монополистом.#новости #google #epic