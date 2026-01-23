Google и Epic заключили «тайное» партнёрство на $800 млн — суд рассказал о нём на слушаниях по мировому соглашению между компаниями

Epic и Google заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает «совместную разработку и продвижение продуктов», пишет The Verge. Об этом рассказал судья, который рассматривает многолетний спор между компаниями, связанный с правилами для разработчиков сторонних Android-приложений.

В результате «тайной» сделки Epic обязалась «продвигать Android» и потратить $800 млн на «услуги Google». Последняя также сможет использовать игровой движок Unreal Engine для разработки и «обучения» своих продуктов, а взамен будет «продвигать Fortnite».

Судья выразил опасения, что партнёрство компаний могло снизить заинтересованность Epic в отстаивании условий, выгодных в том числе другим разработчикам приложений. Разработчик Fortnite поддержал вариант урегулирования, при котором Google снизит стандартные комиссии в Google Play по всему миру и упростит установку альтернативных магазинов приложений на Android.