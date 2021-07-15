Прокуратура запросила шесть лет колонии условно для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви Статьи редакции
Также прокуратура запросила условное наказание и для других участников дела.
Прокуратура заявила, что считает доказанной вину фигурантов дела Baring Vostok о растрате 2,5 млрд рублей, пишет РБК.
Несмотря на то, что они считают себя невиновными, гособвинение считает, что они действовали в составе организованной группы. Защита попросила вынести оправдательный приговор.
Также гособвинение запросило условное наказание для всех остальных фигурантов уголовного дела, сообщает «Комерсантъ».
- Для партнёров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна — пять лет колонии условно.
- Для директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина — пять с половиной лет.
- Для бывшего управляющего директора по инвестициям банка Александра Цакунова и директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова — по четыре с половиной года.
- Для бывшего директора банка «Восточный» Александра Кордичева — четыре года.
Майкл Калви после судебного заседания заявил, что обвинению не удалось доказать вину подсудимых. С претензиями он не согласен и утверждает, что действовал исключительно в интересах банка «Восточный» и его вкладчиков.
Дело Калви
Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве, затем дело изменили на растрату. Следствие заявило, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.
Никто из фигурантов не признает вину, Калви связывал дело с корпоративным конфликтом.
В октябре «Восточный» сообщил о договоренности по возмещению ущерба по делу Baring Vostok: «Первое коллекторское бюро» выплатит банку 2,5 млрд рублей, после чего компания откажется от гражданского иска.
После этого акционеры «Восточного» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисяна «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору. Они откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах.
В декабре 2020 года Верховный суд России освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста. Ему и другим фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определённых действий.
В марте 2021 года «Совкомбанк» объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке банка «Восточный». В июне «Cовкомбанк» раскрыл сумму покупки — 8,7 млрд рублей при оценке в 9,8 млрд рублей.
Вот "забавно": частные компании, вменяемый якобы ущерб возмещен и нет претензий, но силовые структуры продолжают настаивать и преследовать - на 6 лет, в это же время растраты, распилы и прочее на гос.стройках и гос.проектах, в ведомствах, могут и не возместить и ничего - дадут ну год-два условно (если дадут) и на пару годиков запретят гос.службу... Все..
Дело уголовное и не частного порядка, поэтому, если ущерб возмещён, то это является лишь смягчающим обстоятельством.
Крестьянский
Когда из казны, то нет персонализированного пострадавшего. Который бы упорно настаивал на "Посадите его полностью!". Товарищу прокурору нет резона опу рвать, скорее займёт выжидательную позицию в надежде, что обвиняемый занесёт в конверте. Если давить по полной и требовать максималки - хер ему только на блюде занесут. В виде заявления об увольнении по собственному желанию.
Инвестклимат ниже плинтуса
Инвестклимакс
Убежден, что после такого "легкого" приговора, в Россию хлынет поток иностранных инвесторов. Где как не тут можно получить непередаваемый опыт за инвестиционную деятельность.
Вы каких инвестиций хотитето? Тут своих денег девать некуда, приходится все на запад к врагам выводить, а тут еще со своими инвестициями, мы что с ними делать то будем, ась?
Тут вы, конечно, не совсем правы. Деньги, несомненно, есть. Но умные люди из правительства адекватно оценивают рубль и поэтому хранят государственные деньги в надежной валюте. По крайней мере, до недавнего времени делали так. Что касается своих инвестиций, то по сути инвестировать некуда. Ну то есть, если умеете считать, понимаете в финменеджменте и адекватно оцениваете рынок.
Меня бы сначала взяли куда-нибудь. Безработный я лоботряс :)
Ну а ты, мой юный комментатор, посмотри Мовчана лекции, хотя бы на Лимуде, он как раз про цифры. Ну и учебник почитай, я тут всем рекомендую Фредерика Мишкина. Он просто агонь про национальные финансы, если, конечно, умеешь английский ;)
Все отлично с климатом, делиться нужно просто с местными вождями племени тумба юмба, так везде
Инвестиционный климат не самый худший - слабая национальная валюта, относительно дешевая рабочая сила с низким уровнем образования и медобслуживания, высокий уровень коррупции для лоббирования определённых интересов...что ещё инвестору нужно. Или в азиатские страны по какой-то другой причине в своё время выносили производства?
Состояние современного "правосудия" дает все основания не читать, но осуждать, так что это не мы такие ))
Теперь Калви если не хочет куда-то вкладываться в качестве отмазки может использовать - "Не, брат, я не могу, у меня условка висит.."
Скажите, а строгий режим условно отбыть можно или смертную казнь? Наказание бывает либо условным, либо реальным.
"Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве, затем дело изменили на растрату."
Ой, как же ору с бандитско-рейдерской системы))))) Они выставляют это как дело против Баринг Восток, но по сути воруют сразу успешный бизнес, деньги инвесторов, деньги компаний - клиентов(под предлогом соучастия). Это антиправосудие.
Последний раз акционеров так кинули с катастрофой Норильского Никеля и разливом топлива. В каком состоянии должно было быть предприятие, чтобы сделать Крупнейшую катастрофу в Арктике за всё время.
По причине какой бы вы думали?
"По оценке сотрудника Норильско-Таймырской энергетической компании, причиной катастрофы послужила крайняя изношенность оборудования и недостаточные средства, выделяемые на его ремонт"
И эти люди говорят, что нас защищают и создают безопасность.
За 4990 рублей в сутки можно арендовать BMW 520i, за 14 990 рублей в сутки — Porsche Boxster.
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