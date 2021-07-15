Также прокуратура запросила условное наказание и для других участников дела.

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Прокуратура заявила, что считает доказанной вину фигурантов дела Baring Vostok о растрате 2,5 млрд рублей, пишет РБК.

Несмотря на то, что они считают себя невиновными, гособвинение считает, что они действовали в составе организованной группы. Защита попросила вынести оправдательный приговор.

Все из них финансисты, у каждого есть насыщенный опыт, богатый круг общения. Все подсудимые обладают организаторскими способности, четверо подсудимых являются партнёрами такой серьёзной компании как Baring Vostok. Прокуратура цитата по РБК

Также гособвинение запросило условное наказание для всех остальных фигурантов уголовного дела, сообщает «Комерсантъ».

Для партнёров фонда Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна — пять лет колонии условно.

Для директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина — пять с половиной лет.

Для бывшего управляющего директора по инвестициям банка Александра Цакунова и директора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова — по четыре с половиной года.

Для бывшего директора банка «Восточный» Александра Кордичева — четыре года.

Майкл Калви после судебного заседания заявил, что обвинению не удалось доказать вину подсудимых. С претензиями он не согласен и утверждает, что действовал исключительно в интересах банка «Восточный» и его вкладчиков.

По словам Калви, к делу удалось привлечь не все доказательства, но даже имеющиеся документы доказывают невиновность. РБК

Дело Калви

Калви был арестован в феврале 2019 года — его и его партнёров обвиняли в мошенничестве, затем дело изменили на растрату. Следствие заявило, что основатель Baring Vostok убедил совет директоров банка «Восточный» проголосовать за уступку кредита «Первого коллекторского бюро» на 2,5 млрд рублей в обмен на акции.

Никто из фигурантов не признает вину, Калви связывал дело с корпоративным конфликтом.

В октябре «Восточный» сообщил о договоренности по возмещению ущерба по делу Baring Vostok: «Первое коллекторское бюро» выплатит банку 2,5 млрд рублей, после чего компания откажется от гражданского иска.

После этого акционеры «Восточного» — структура фонда Baring Vostok Evison и компания Артема Аветисяна «Финвижн» — подписали мировое соглашение по корпоративному спору. Они откажутся от всех исков в российских, зарубежных и третейских судах.

В декабре 2020 года Верховный суд России освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из-под домашнего ареста. Ему и другим фигурантам дела изменили меру пресечения на запрет определённых действий.