МИД подготовил законопроект, по которому проживающие за границей россияне будут обязаны уведомлять о ВНЖ или втором гражданстве — за нарушение может грозить уголовная ответственность

По действующему законодательству граждане должны уведомлять об этом в течение 60 дней после въезда в Россию. МИД предлагает обязать делать это всех россиян за рубежом.Соответствующий законопроект, предложенный МИД России, был опубликован на портале нормативно-правовых актов 30 декабря 2025 года, пишет «Вёрстка» (признано иноагентом). Поправки могут внести в закон «О гражданстве РФ».По действующему законодательству проживающие за границей россияне должны уведомлять МВД о новом гражданстве или ВНЖ в течение 60 дней со дня въезда в Россию, отмечает издание. За неуведомление предусмотрена ответственность по статье 330.2 УК РФ — штраф до 200 тысяч рублей или в размере дохода осужденного за период до года или обязательные работы на срок до 400 часов.В случае принятие законопроекта граждане будут должны уведомить МВД, консульство или дипломатическое представительство в течение 60 дней с момента получения гражданства либо ВНЖ — даже если они не приезжали в Россию. Ответственность за нарушение останется такой же.Кроме того, в закон планируют добавить понятие «гражданин, постоянно проживающий за пределами России». Под него попадут россияне, имеющие гражданство, ВНЖ, разрешение на временное проживание, национальные визы D других стран и проводящие за границей более полугода в течение года, подчёркивает «Вёрстка».Новые правила могут вступить в силу с 1 января 2028 года. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что на начало 2025 года на консульском учёте состояли 2,2 млн россиян, но «эти данные не могут рассматриваться как актуальные и отражающие реальную статистическую картину по лицам, постоянно проживающим за пределами РФ».По словам авторов законопроекта, новая мера «будет способствовать формированию более полной картины по российским гражданам, имеющим иностранное гражданство или ВНЖ».#новости