Власти Китая разрешили Alibaba, Tencent и ByteDance закупить чипы H200 у Nvidia, но обязали их приобрести вдобавок процессоры местного производства — Bloomberg

Точное количество чипов пока не установили. Источник: ServeTheHomeВласти сообщили компаниям, среди которых Alibaba, Tencent и ByteDance, что они могут готовиться к закупке процессоров у Nvidia, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Фирмы могут также обсуждать условия поставок — количество чипов и их стоимость.Одно из условий для закупки — приобретение «в нагрузку» к H200 определённого количества отечественных чипов, например, от Huawei. Сколько именно нужно купить — не уточняется.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В начале декабря 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил поставки H200 в Китай.Однако затем FT рассказала, что китайские регуляторы намерены ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа. По данным издания, правительство КНР хочет добиться полной независимости в сфере полупроводников.14 января 2026 года США утвердили правила экспорта в Китай процессоров H200 от Nvidia. Они должны быть доступны в первую очередь американским клиентам, а поставки в Китай — не превышать 50% от проданных в США чипов.Но в ответ власти Китая «фактически запретили» ввоз в страну чипов Nvidia H200, несмотря на разрешение США, сообщало Reuters. При этом, по данным Nikkei Asia, в стране работали над правилами, определяющими, сколько процессоров китайские компании могут покупать у иностранных производителей.Евгения ЕвсееваПраво15 янвДональд Трамп утвердил пошлины в 25% на ввоз в США процессоров Nvidia H200 и AMD MI325X перед их продажей на другие рынки Других чипов она не коснётся.#новости #nvidia #китай