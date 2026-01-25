Группа истцов подала в суд на Meta*, утверждая, что у компании есть доступ к перепискам пользователей в WhatsApp*

В корпорации назвали обвинения «беспочвенными». Иск был подан в Сан-Франциско. Международная группа истцов считает, что Meta* делала ложные заявления о конфиденциальности и безопасности WhatsApp*, пишет Bloomberg.Они заявили, что компания «хранит, анализирует и может получать доступ практически ко всем якобы “приватным” коммуникациям пользователей WhatsApp», а также обвинили Meta* в обмане «миллиардов» пользователей по всему миру.Представитель Meta* Энди Стоун назвал эти обвинения «ложными и абсурдными» и подчеркнул, что компания будет добиваться санкций в отношении адвокатов истцов.В иске также упоминаются «осведомители», которые якобы помогли раскрыть информацию, но не уточняются детали, отмечает Bloomberg. В группу истцов вошли заявители из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #whatsapp