Данила Бычков
Право

Группа истцов подала в суд на Meta*, утверждая, что у компании есть доступ к перепискам пользователей в WhatsApp*

В корпорации назвали обвинения «беспочвенными».

  • Иск был подан в Сан-Франциско. Международная группа истцов считает, что Meta* делала ложные заявления о конфиденциальности и безопасности WhatsApp*, пишет Bloomberg.
  • Они заявили, что компания «хранит, анализирует и может получать доступ практически ко всем якобы “приватным” коммуникациям пользователей WhatsApp», а также обвинили Meta* в обмане «миллиардов» пользователей по всему миру.
  • Представитель Meta* Энди Стоун назвал эти обвинения «ложными и абсурдными» и подчеркнул, что компания будет добиваться санкций в отношении адвокатов истцов.
  • В иске также упоминаются «осведомители», которые якобы помогли раскрыть информацию, но не уточняются детали, отмечает Bloomberg. В группу истцов вошли заявители из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #whatsapp

