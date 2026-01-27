Популярное
Евгения Евсеева
Право

Google согласилась выплатить $68 млн по коллективному иску о записи разговоров через её голосового помощника

Их компания использовала в том числе для рекламы.

Источник: Reuters
  • Пока соглашение предварительное — его ещё должен одобрить судья, пишет Reuters.
  • Поводом для разбирательства стал материал бельгийского издания VRT NWS от 2019 года, сообщает The Verge. Журналисты выяснили, что работники, нанятые для анализа и расшифровки аудиозаписей, получали доступ к записям, сделанным при ложных срабатываниях команды «Ok, Google». Среди них оказывались личные разговоры, в том числе с детьми.
  • По словам истцов, Google намеренно записывала конфиденциальные беседы без разрешения пользователей и передавала данные третьим лицам — в том числе для рекламы.
  • Если соглашение утвердят, на компенсацию будут претендовать владельцы устройств с предустановленным Google Assistant, приобретённых после 2016 года — включая смартфоны Pixel, Google Home, «умные» колонки и дисплеи, а также Nest Hub и Nest Hub Max. Размер выплат составит от $18 до $56.

